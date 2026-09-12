Олимлар пашша миясини масофадан бошқаришга муваффақ бўлди

·62·Дунё
Олимлар пашша миясини масофадан бошқаришга муваффақ бўлди


АҚШнинг Ҳьюстон шаҳридаги Райс университети тадқиқотчилари мева пашшаларининг, яъни дрософилаларнинг миясига таъсир ўтказиб, уларни масофадан бошқариш усулини намойиш этди. Тажриба давомида пашшалар миясидаги муайян нейронларга буйруқ юборилганда, ҳашаротлар атиги бир секунд ичида керакли ҳаракатни бажарган. Бу ҳақда Nature Materials журналида чоп этилган тадқиқотда маълум қилинди.

Олимлар тажриба жараёнида пашшалар миясига магнит майдони таъсирида қизийдиган темир оксиди нанозарраларини киритди. Шу орқали уларнинг гени ўзгартирилди. Тадқиқот махсус жиҳозланган камерада ўтказилди. Унинг остига электромагнит, юқори қисмига эса видеокамера ўрнатилган.

Пашшаларни бошқариш учун тадқиқотчилар нейронлардаги ҳарорат ўзгариши тезлигига сезгир бўлган ион каналидан фойдаланди. Пашшалар камера ичида ҳаракатланиб, ўрмалаб юрган пайтда магнит майдони ўзгартирилди. Натижада мияга киритилган нанозарралар қизиб, керакли нейронларни фаоллаштирди.

Видеокамера гени ўзгартирилган пашшалар магнит сигнали берилганидан ярим секунд ўтиб, қанотларини қисман ёзганини қайд этди. Мутахассислар ушбу ҳаракатни одатда мазкур жонзотларда жуфтлашиш ишораси сифатида баҳолайди.

Тадқиқот муаллифи Жейкоб Робинсон бу натижа нейротехнология соҳасида муҳим қадам эканини таъкидлади.

«Магнит майдонлари ёрдамида танланган нейрон занжирларини масофадан бошқариш нейротехнологиянинг асосий мақсади ҳисобланади. Бизнинг ишимиз мияни ўрганишда олдинга ташланган муҳим қадам бўлди», деди у.

Жамоа ҳозирда мияни масофадан рағбатлантириш орқали инсонларда кўриш қобилиятини тиклаш усуллари устида иш олиб бормоқда. Муаллифларнинг умид қилишича, миянинг муайян соҳаларини аниқ равишда фаоллаштириш имконини берувчи ушбу технология келажакда кўплаб касалликларни, жумладан, неврологик хасталикларни жарроҳлик амалиётисиз даволашга асос бўлиши мумкин.

Шунингдек, мазкур технология мия ва компьютер ўртасида тўғридан тўғри алоқа ўрнатиш имконини берувчи симсиз қулоқчинларни яратишга ҳам ёрдам бериши мумкин. Олимларнинг таъкидлашича, бундай қурилмалар миянинг табиий сигналлари аниқлигига яқинлашиши учун жавоб бериш вақтини секунднинг бир неча юздан бир қисмигача қисқартириш талаб этилади.

Райс университетиМагнит майдониНейротехнологияМияни масофадан бошқариш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сохта ҳамшира 900 мижозни алдаб, миллионлаб пул олдиСохта ҳамшира 900 мижозни алдаб, миллионлаб пул олдиБугун, 12:00«Овоз бермасангиз, дўзахга тушасиз!»: Трамп ўз тарафдорларига шов-шувли талаб қўйди«Овоз бермасангиз, дўзахга тушасиз!»: Трамп ўз тарафдорларига шов-шувли талаб қўйдиБугун, 10:14«Стол устидаги гуноҳ!»: Таиландда руҳоний $2,8 миллион хайрия пулини қандай ўмарди?«Стол устидаги гуноҳ!»: Таиландда руҳоний $2,8 миллион хайрия пулини қандай ўмарди?Бугун, 09:30Лукашенко Беларус армияси ва кенжа ўғлининг махфий хизмати ҳақида баёнот берди!Лукашенко Беларус армияси ва кенжа ўғлининг махфий хизмати ҳақида баёнот берди!Бугун, 08:30Трампдан Эрон ракеталари ҳақида кутилмаган жавоб: У бир оғиз гап билан жавоб берди...Трампдан Эрон ракеталари ҳақида кутилмаган жавоб: У бир оғиз гап билан жавоб берди...Бугун, 07:01Яман ҳусийлари Перим оролини эгаллаб олди — Саудия нефти қамалда, Адан қулаши мумкин!Яман ҳусийлари Перим оролини эгаллаб олди — Саудия нефти қамалда, Адан қулаши мумкин!Бугун, 00:11
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябр куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябр куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи