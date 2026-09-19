Алекс Баена Ламин Ямални Лионель Мессига қиёслади

·25·Спорт
Алекс Баена Ламин Ямални Лионель Мессига қиёслади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Атлетико Мадрид ярим ҳимоячиси Алекс Баена Барселона ёш юлдузи Ламин Ямалнинг ўйинини Лионель Мессиникига қиёслади.
  • Баенанинг таъкидлашича, 17 ёшли Ямалнинг майдондаги ҳаракатлари унга авваллари фақат Мессини кўргандаги ҳис-туйғуларни уйғотади.
  • Баена ҳозирда Ламин Ямални дунёнинг энг яхши футболчиси деб билишини ва унинг ўйинини кўриш учун Барселона ўйинларини ўтказиб юбормаслигини айтди.

Испаниянинг Атлетико Мадрид клуби ярим ҳимоячиси Алекс Баена Барселона жамоасининг ёш юлдузи Ламин Ямал ҳақида юқори фикрлар билдириб, унинг ўйинига бўлган ҳайратини яширмади. Goal.com хабар беришича, испаниялик футболчи 17 ёшли қанот ҳужумчисининг майдондаги ҳаракатлари унга авваллари фақат Лионель Месси ўйинини кузатиш давридаги ҳиссиётларни қайтарганини эътироф этган. Баенанинг таъкидлашича, у айнан Ламин Ямалнинг иштироки учун каталонияликлар ўйинларини ўтказиб юбормасдан томоша қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда Ла Масиа тарбияланувчисининг ўсиш суръати бутун футбол оламининг эътиборида турибди. Алекс Баена терма жамоадаги йиғинлар вақтида ёш иқтидор эгасининг машғулотлардаги ҳаракатларини яқиндан кузатиш имконига эга бўлган. Унинг сўзларига кўра, Ламин профессионал футболда бошқа ҳеч ким қила олмайдиган ноёб ҳаракатларни бажаришга қодир ва айнан шу жиҳат уни рақобатчилардан кескин фарқлаб туради.

Ламин Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги ўхшашлик

ДAZН Футбол нашрига берган интервюсида Алекс Баена ҳозирги кунда Ламин Ямални дунёнинг энг яхши футболчиси деб билишини очиқчасига айтди. Тажрибали ярим ҳимоячининг айтишича, у авваллари фақат Лионель Мессининг ўйинини кўриш учунгина махсус телеканал қаршисига ўтирган, ҳозир эса бу ҳолат айнан Ламин сабабли такрорланмоқда. Агар ёш вингер майдонда бўлмаса, унинг учун Каталония клуби баҳсларини кузатиш қийин кечишини тан олган.

Футбол оламида шахсий совринлар, хусусан, Олтин тўп мукофоти атрофидаги баҳслар тинмаётган бир пайтда, Баена ўзининг шахсий фаворитисиз учлигини ҳам эълон қилди. Унинг фикрича, ҳозирги вақтда дунёнинг энг яхши уч футболчиси бу — Ламин Ямал, Родри ва Лионель Месси ҳисобланади. Ҳар бир номзод бўйича ўз фикрини билдириб ўтди.

Олтин тўп соврини мезонлари ҳақидаги баҳслар

Родрининг халқаро майдонлардаги муваффақиятлари ҳамда Лионель Мессининг 39 ёшида ҳам юқори савияда тўп суришда давом этаётгани мутахассислар томонидан юқори баҳоланмоқда. Айниқса, ёш Ламин Ямалнинг ўзи ҳам сўнгги интервюларида замонавий футболда шахсий совринларни топшириш мезонлари ўзгариб кетганидан норозилигини билдирган эди. Унинг фикрича, мукофот жамоавий ютуқлар учун эмас, балки соф истеъдод ва индивидуал маҳорат эгасига берилиши керак.

Ямалнинг фикрича, илгари Лионель Месси ва Криштиану Роналду даврида энг яхшилар ҳақли равишда тақдирланган бўлса, бугунги кунда Чемпионлар лигасини ютгани учунгина маълум бир жамоа вакилига устунлик берилиши мукофотнинг асл моҳиятига путур етказмоқда. Шунга қарамай, Алекс Баена каби профессионал футболчиларнинг эътирофи ёш вингернинг келажаги нақадар порлоқ эканини яна бир бор тасдиқлайди.

Ламин ЯмалАлекс БаенаЛионель МессиОлтин топЛа Лига
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зинедин Зидан Франция терма жамоасидаги тактик режалари ва Килиан Мбаппе ҳақида гапирдиЗинедин Зидан Франция терма жамоасидаги тактик режалари ва Килиан Мбаппе ҳақида гапирдиКеча, 23:39Самарқанддаги 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида 3-тур якунланди: Баҳслар тафсилотиСамарқанддаги 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида 3-тур якунланди: Баҳслар тафсилотиКеча, 22:24Nike билан хайрлашув: Мбаппе Швейцариянинг ON бренди билан сенсацион шартнома туздиNike билан хайрлашув: Мбаппе Швейцариянинг ON бренди билан сенсацион шартнома туздиКеча, 21:00Гукеш 2700 ELO чегарасидан пастга шўнғиди: Нодирбек Ёқуббоев унинг ортидан қувмоқда!Гукеш 2700 ELO чегарасидан пастга шўнғиди: Нодирбек Ёқуббоев унинг ортидан қувмоқда!Кеча, 20:53Осиё ўйинлари: Ўзбекистон U-23 терма жамоаси Кувайтни ишончли ҳисобда мағлуб этдиОсиё ўйинлари: Ўзбекистон U-23 терма жамоаси Кувайтни ишончли ҳисобда мағлуб этдиКеча, 20:34Хорхе Хесус Португалия термасидаги илк таркибини эълон қилдиХорхе Хесус Португалия термасидаги илк таркибини эълон қилдиКеча, 17:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг