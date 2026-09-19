Алекс Баена Ламин Ямални Лионель Мессига қиёслади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Атлетико Мадрид ярим ҳимоячиси Алекс Баена Барселона ёш юлдузи Ламин Ямалнинг ўйинини Лионель Мессиникига қиёслади.
- Баенанинг таъкидлашича, 17 ёшли Ямалнинг майдондаги ҳаракатлари унга авваллари фақат Мессини кўргандаги ҳис-туйғуларни уйғотади.
- Баена ҳозирда Ламин Ямални дунёнинг энг яхши футболчиси деб билишини ва унинг ўйинини кўриш учун Барселона ўйинларини ўтказиб юбормаслигини айтди.
Испаниянинг Атлетико Мадрид клуби ярим ҳимоячиси Алекс Баена Барселона жамоасининг ёш юлдузи Ламин Ямал ҳақида юқори фикрлар билдириб, унинг ўйинига бўлган ҳайратини яширмади. Goal.com хабар беришича, испаниялик футболчи 17 ёшли қанот ҳужумчисининг майдондаги ҳаракатлари унга авваллари фақат Лионель Месси ўйинини кузатиш давридаги ҳиссиётларни қайтарганини эътироф этган. Баенанинг таъкидлашича, у айнан Ламин Ямалнинг иштироки учун каталонияликлар ўйинларини ўтказиб юбормасдан томоша қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда Ла Масиа тарбияланувчисининг ўсиш суръати бутун футбол оламининг эътиборида турибди. Алекс Баена терма жамоадаги йиғинлар вақтида ёш иқтидор эгасининг машғулотлардаги ҳаракатларини яқиндан кузатиш имконига эга бўлган. Унинг сўзларига кўра, Ламин профессионал футболда бошқа ҳеч ким қила олмайдиган ноёб ҳаракатларни бажаришга қодир ва айнан шу жиҳат уни рақобатчилардан кескин фарқлаб туради.
Ламин Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги ўхшашликДAZН Футбол нашрига берган интервюсида Алекс Баена ҳозирги кунда Ламин Ямални дунёнинг энг яхши футболчиси деб билишини очиқчасига айтди. Тажрибали ярим ҳимоячининг айтишича, у авваллари фақат Лионель Мессининг ўйинини кўриш учунгина махсус телеканал қаршисига ўтирган, ҳозир эса бу ҳолат айнан Ламин сабабли такрорланмоқда. Агар ёш вингер майдонда бўлмаса, унинг учун Каталония клуби баҳсларини кузатиш қийин кечишини тан олган.
Футбол оламида шахсий совринлар, хусусан, Олтин тўп мукофоти атрофидаги баҳслар тинмаётган бир пайтда, Баена ўзининг шахсий фаворитисиз учлигини ҳам эълон қилди. Унинг фикрича, ҳозирги вақтда дунёнинг энг яхши уч футболчиси бу — Ламин Ямал, Родри ва Лионель Месси ҳисобланади. Ҳар бир номзод бўйича ўз фикрини билдириб ўтди.
Олтин тўп соврини мезонлари ҳақидаги баҳсларРодрининг халқаро майдонлардаги муваффақиятлари ҳамда Лионель Мессининг 39 ёшида ҳам юқори савияда тўп суришда давом этаётгани мутахассислар томонидан юқори баҳоланмоқда. Айниқса, ёш Ламин Ямалнинг ўзи ҳам сўнгги интервюларида замонавий футболда шахсий совринларни топшириш мезонлари ўзгариб кетганидан норозилигини билдирган эди. Унинг фикрича, мукофот жамоавий ютуқлар учун эмас, балки соф истеъдод ва индивидуал маҳорат эгасига берилиши керак.
Ямалнинг фикрича, илгари Лионель Месси ва Криштиану Роналду даврида энг яхшилар ҳақли равишда тақдирланган бўлса, бугунги кунда Чемпионлар лигасини ютгани учунгина маълум бир жамоа вакилига устунлик берилиши мукофотнинг асл моҳиятига путур етказмоқда. Шунга қарамай, Алекс Баена каби профессионал футболчиларнинг эътирофи ёш вингернинг келажаги нақадар порлоқ эканини яна бир бор тасдиқлайди.
Изоҳлар 0
…