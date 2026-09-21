«Ҳатто сен Моуринью бўлсанг ҳам...»: Симеоне дербидаги ҳакамлик можаросига жавоб қайтарди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Мадрид дербисида "Атлетико"нинг 2:1 ҳисобида "Реал" устидан қозонган ғалабасидан сўнг, "Атлетико" бош мураббийи Диего Симеоне Жозе Моуриньюнинг ҳакамликка оид танқидларига жавоб қайтарди.
- Симеоне биринчи бўлимда жамоаси устунликка эришганини ва сон устунлигидан фойдаланиб гол урилганини таъкидлади.
- У Моуриньюга "Ҳатто сен Моуринью бўлсанг ҳам, майдонда ҳамма нарсага рухсат берилмайди" деб жавоб бериб, ҳакамларга ҳурмат сақлаш лозимлигини эслатди.
Испания Ла Лигасининг 7-тури доирасида кечган шиддатли Мадрид дербиси якунлангач, икки буюк мураббий ўртасидаги сўзлар жанги янги босқичга чиқди. «Метрополитано»да «Реал»ни 2:1 ҳисобида мағлубиятга учратган «Атлетико» бош мураббийи Диего Симеоне DAZN эфирида ўйиндан кейинги таассуротлари билан ўртоқлашар экан, нафақат жамоасининг тактик ютуқларини таҳлил қилди, балки рақиб устози Жозе Моуриньюнинг ҳакамликка қарата ёғдирган оғир танқидларига ҳам муносиб жавоб қайтарди.
Аргентиналик мутахассис биринчи бўлимдаёқ ташаббусни қўлга олишганини, рақибда деярли ҳеч қандай яққол имконият бўлмаганини ва сон жиҳатдан устунликка эришилгач, бундан максимал фойдаланиб Жонатан Дэвид орқали ҳал қилувчи зарба берилганини таъкидлади. Моуриньюнинг ҳакамларга қаратилган кескин эътирозларига тўхталар экан, Симеоне вазминлик билан рефериларга ҳурмат сақланиши шартлигини эслатиб ўтди: «Ҳатто сен Моуринью бўлсанг ҳам, майдонда ҳамма нарсага рухсат берилмайди».
Хўш, Симеоне «Реал»нинг юлдузли таркибини қандай қилиб тўхтатиб қолди, Жулиано Симеоне иштирокидаги баҳсли пеналти вазияти ўйин тақдирини қанчалик ўзгартирди ва бу ғалаба «матрасчилар»нинг чемпионлик амбициясини қай даражада оширади?
«Назорат, пеналти ва Моуриньюга муносиб жавоб»: Симеоненинг DAZN эфиридаги тезислари
«Атлетико» бош мураббийи тилга олган энг муҳим нуқталар ва сара иқтибослар:
Биринчи бўлимдаги тактик устунлик: «Биринчи бўлимда ўйинни жуда яхши назорат қилдик, рақибда гол уриш учун ҳеч қандай яққол вазиятлар бўлгани йўқ»;
Баҳснинг бурилиш нуқтаси: «Ўйин тақдирини ўзгартириб юбориши мумкин бўлган муҳим эпизодлар бўлади: Жулиано билан боғлиқ ҳолат ва пеналти айнан шундай вазият эди»;
Сон устунлигидан тўлиқ фойдаланиш: Рақиб ҳимоячиси четлатилгач, «Атлетико» босимни оширди ва Жонатан Дэвиднинг голи эвазига ҳисобдаги фарқни мустаҳкамлади;
Моуриньюга аталган кескин раддия: «Бу борада изоҳлайдиган нарсам йўқ. Булар — футболда бўлиб турадиган оддий ҳолатлар. Баъзида қарорлар сенинг фойдангга, баъзида эса аксинча бўлади»;
Ҳакамларга ҳурмат чегараси: «Ҳакамларга бўлган ҳурматни йўқотмаслик керак. Ҳатто сен Моуринью бўлсанг ҳам, сенга ҳамма нарсага рухсат берилмайди».
Мадрид дербиси: Симеоне ва Моуринью позицияларининг тўқнашуви
«Метрополитано»даги баҳс юзасидан икки бош мураббийнинг қарашлари таққоси:
Кўрсаткичлар ва жиҳатлар
Диего Симеоне («Атлетико»)
Жозе Моуринью («Реал»)
Баҳсдаги якуний натижа
2:1 (Ғалаба ва 2-ўринга кўтарилиш)
1:2 (Мағлубият ва 3-поғонага тушиш)
Ҳакамлик ва пеналтига баҳо
«Ўйинда бўладиган ҳолат, қарорлар баъзан фойдангга, баъзан зарарингга бўлади»
«Кучсиз ва тажрибасиз ҳакам, VAR’нинг „Реал“ билан бой тарихи бор»
Ўйиннинг асосий калити
Биринчи бўлим назорати ва сон устунлигини голга айлантириш
Ҳейсеннинг четлатилиши сабаб тактиканинг бузилиши
Ҳакамларга муносабат
«Ҳурматни йўқотмаслик керак, ҳамма нарсага рухсат берилмайди»
Ҳакамлар қўмитаси ва тизимга очиқ кинояли ҳужум
Футбол экспертизаси: Нега Симеоненинг жавоби дерби можаросига нуқта қўймоқда?
Европа футболи шарҳловчилари ва спорт экспертларининг асосий хулосалари:
Руҳий устунлик: Диего Симеоне баҳсли вазиятлар борасидаги баҳсга киришмай, вазиятни футболнинг табиий қисми сифатида изоҳлади ва бу билан рақиб лагерининг асабий кайфиятига совуққон зарба берди;
Тактик ғалабанинг тан олиниши: «Реал» 90 дақиқа давомида бирорта ҳам яққол очиқ ҳужум уюштира олмади; ҳатто Рюдигернинг голи ҳам сўнгги дақиқалардаги таваккал ҳужум оқибати бўлди;
Жулиано ва Дэвид омили: Мураббий ўғли Жулиано Симеоненинг тезкор ҳаракатлари орқали рақиб жарима майдонида пеналти ва қизил карточка ишлаб олганини ўйиннинг ҳал қилувчи лаҳзаси деб тўғри баҳолади;
Ла Лига турнир жадвалидаги вазият: Ушбу ғалаба «Атлетико»ни 16 очко билан 2-поғонага кўтарди ва «Реал»ни ортда қолдириб, чемпионлик пойгасида «Барселона»нинг асосий таъқибчисига айлантирди.
Диего Симеоненинг ушбу муносабати «Атлетико» нафақат майдонда, балки матбуотдаги босимли баҳсларда ҳам рақибидан устун келганини кўрсатди.
Сизнингча, Диего Симеоненинг Моуринью ҳақидаги «Ҳатто сен Моуринью бўлсанг ҳам, ҳамма нарсага рухсат берилмайди» деган гапи ҳақлими ёки португалиялик мутахассиснинг ҳакамлардан ғазабланишига асос бормиди? «Атлетико» ушбу мавсумда чемпионликка «Реал»дан кўра яқинроқ деб ҳисоблайсизми? Ўз фикр ва таҳлилларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда Ла Лиганинг энг қайноқ дербиси баёнотларини барча футбол ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…