АҚШда бир бўлимнинг 14 нафар ҳамшираси бир вақтда ҳомиладор бўлган
2025 йилда АҚШнинг Висконсин штатидаги HSHS St. Vincent Hospital шифохонасида ноодатий ҳолат кузатилган. Муассасанинг Women and Infants Center бўлимида фаолият юритувчи 14 нафар ҳамшира бир вақтнинг ўзида ҳомиладор бўлган.
Қизиғи, ушбу ҳамшираларнинг барчаси ҳомиладор аёллар ва чақалоқларга тиббий ёрдам кўрсатадиган бўлимда ишлаган. Улар кундалик фаолиятида бошқа аёлларга фарзандли бўлиш жараёнида ёрдам берган бўлса, ўша даврда ўзлари ҳам оналикни кутаётган эди.
Шифохона мазкур ноодатий ҳолат ҳақида 2025 йил май ойида маълум қилган. Ҳамшираларнинг ҳомиладорликлари бир-бирига яқин даврга тўғри келгани сабабли улар навбатма-навбат туғруқ таътилига чиқишга тайёргарлик кўрган.
Бўлимдаги иш жараёнининг узлуксизлигини таъминлаш учун эса вақтинчалик ходимлар, ички flex-гуруҳлар ва бошқа ҳамширалар ёрдамидан фойдаланилган.
Кейинчалик шифохона маълумотига кўра, 14 нафар ҳамширадан саккиз нафари фарзандли бўлган. Улар орасида тўрт нафар қиз ва тўрт нафар ўғил дунёга келган.
Шифохонадаги бу ҳолат 2025 йилнинг ўзига хос «baby boom»и сифатида эътибор қозонган. Бир бўлимда ишлайдиган шунча ҳамширанинг бир вақтнинг ўзида фарзанд кутгани эса уларнинг ўзлари учун ҳам, ҳамкасблари учун ҳам унутилмас воқеага айланган.
Изоҳлар 0
…