АҚШда бир бўлимнинг 14 нафар ҳамшираси бир вақтда ҳомиладор бўлган

·101·Дунё
АҚШда бир бўлимнинг 14 нафар ҳамшираси бир вақтда ҳомиладор бўлган

2025 йилда АҚШнинг Висконсин штатидаги HSHS St. Vincent Hospital шифохонасида ноодатий ҳолат кузатилган. Муассасанинг Women and Infants Center бўлимида фаолият юритувчи 14 нафар ҳамшира бир вақтнинг ўзида ҳомиладор бўлган.

Қизиғи, ушбу ҳамшираларнинг барчаси ҳомиладор аёллар ва чақалоқларга тиббий ёрдам кўрсатадиган бўлимда ишлаган. Улар кундалик фаолиятида бошқа аёлларга фарзандли бўлиш жараёнида ёрдам берган бўлса, ўша даврда ўзлари ҳам оналикни кутаётган эди.

Шифохона мазкур ноодатий ҳолат ҳақида 2025 йил май ойида маълум қилган. Ҳамшираларнинг ҳомиладорликлари бир-бирига яқин даврга тўғри келгани сабабли улар навбатма-навбат туғруқ таътилига чиқишга тайёргарлик кўрган.

Бўлимдаги иш жараёнининг узлуксизлигини таъминлаш учун эса вақтинчалик ходимлар, ички flex-гуруҳлар ва бошқа ҳамширалар ёрдамидан фойдаланилган.

Кейинчалик шифохона маълумотига кўра, 14 нафар ҳамширадан саккиз нафари фарзандли бўлган. Улар орасида тўрт нафар қиз ва тўрт нафар ўғил дунёга келган.

Шифохонадаги бу ҳолат 2025 йилнинг ўзига хос «baby boom»и сифатида эътибор қозонган. Бир бўлимда ишлайдиган шунча ҳамширанинг бир вақтнинг ўзида фарзанд кутгани эса уларнинг ўзлари учун ҳам, ҳамкасблари учун ҳам унутилмас воқеага айланган.

HSHS St. Vincent HospitalWomen and Infants Center14 hamshira homiladorligi2025 yilda baby boom
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ота-онаси 25 йил аввал йўқолди: фарзандлар ҳали кутмоқдаОта-онаси 25 йил аввал йўқолди: фарзандлар ҳали кутмоқдаБугун, 19:43Хитойда қиз ёққан пиротехника унинг ёнида портлади (видео)Хитойда қиз ёққан пиротехника унинг ёнида портлади (видео)Бугун, 19:30Келин тўй маросимида бетоб бўлган икки ходимга биринчи ёрдам кўрсатдиКелин тўй маросимида бетоб бўлган икки ходимга биринчи ёрдам кўрсатдиБугун, 16:2338 йил излаб энагасини топган эркак унга автомобил ва 10 миллион франк берди38 йил излаб энагасини топган эркак унга автомобил ва 10 миллион франк бердиБугун, 16:1115 йил девор ортида яширилган кутубхона қайта топилди (видео)15 йил девор ортида яширилган кутубхона қайта топилди (видео)Бугун, 15:52Океан тубидан 9 та сирли янги жонзот тури топилдиОкеан тубидан 9 та сирли янги жонзот тури топилдиБугун, 13:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?