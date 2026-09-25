Илон учта гольф тўпини ютиб юборди
АҚШнинг Техас штатидаги Сан-Антонио шаҳрида ветеринарлар жуда ғайриоддий ҳолатга дуч келишди. Илон қандай қилибдир учта гольф тўпини ютиб юборган ва натижада уларнинг барчаси унинг танаси ичида қолиб кетган.
Ғалати ҳолатдан сўнг илон шошилинч равишда ҳайвонлар шифохонасига олиб келинди. Мутахассислар олдида эса тўпларни илонга зарар етказмасдан чиқариб олишдек мураккаб вазифа пайдо бўлди.
Ветеринарлар операция ўтказмасдан муаммони ҳал қилишга қарор қилди. Бунинг учун илонга кучли седатив дори берилди ва у чуқур тинчлантирилди. Шундан сўнг мутахассислар гольф тўпларини унинг танаси ичида эҳтиёткорлик билан ҳаракатлантириб, уларни қўлда чиқариб олишди. Бу ҳақда Need To Know хабар берди.
Энг ҳайратланарлиси, учала гольф тўпи ҳам муваффақиятли олиб чиқилди ва илонга жарроҳлик амалиёти ўтказишга эҳтиёж қолмади.
Ғайриоддий қутқарув жараёни АҚШнинг Техас штати Сан-Антонио шаҳридаги South Texas Avian & Exotic Hospital шифохонасида амалга оширилган. Унга оид видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалиб, тезда шов-шувли контентга айланди.
22 сентябрь куни интернетга жойланган видео қисқа вақт ичида беш миллиондан ортиқ марта кўрилди. Кадрларни томоша қилган фойдаланувчилар эса илон учта гольф тўпини қандай қилиб ютиб юборганига ҳайрон қолишди.
Айримлар воқеага ҳазил билан муносабат билдирди. Бир киши илон тўпларни тухум деб ўйлаган бўлиши мумкинлигини тахмин қилди.
Яна бир фойдаланувчи эса ветеринарларга миннатдорчилик билдирди.
Изоҳлар 0
…