Илон учта гольф тўпини ютиб юборди

·54·Дунё
Илон учта гольф тўпини ютиб юборди

АҚШнинг Техас штатидаги Сан-Антонио шаҳрида ветеринарлар жуда ғайриоддий ҳолатга дуч келишди. Илон қандай қилибдир учта гольф тўпини ютиб юборган ва натижада уларнинг барчаси унинг танаси ичида қолиб кетган.

Ғалати ҳолатдан сўнг илон шошилинч равишда ҳайвонлар шифохонасига олиб келинди. Мутахассислар олдида эса тўпларни илонга зарар етказмасдан чиқариб олишдек мураккаб вазифа пайдо бўлди.

Ветеринарлар операция ўтказмасдан муаммони ҳал қилишга қарор қилди. Бунинг учун илонга кучли седатив дори берилди ва у чуқур тинчлантирилди. Шундан сўнг мутахассислар гольф тўпларини унинг танаси ичида эҳтиёткорлик билан ҳаракатлантириб, уларни қўлда чиқариб олишди. Бу ҳақда Need To Know хабар берди.

Энг ҳайратланарлиси, учала гольф тўпи ҳам муваффақиятли олиб чиқилди ва илонга жарроҳлик амалиёти ўтказишга эҳтиёж қолмади.

Ғайриоддий қутқарув жараёни АҚШнинг Техас штати Сан-Антонио шаҳридаги South Texas Avian & Exotic Hospital шифохонасида амалга оширилган. Унга оид видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалиб, тезда шов-шувли контентга айланди.

22 сентябрь куни интернетга жойланган видео қисқа вақт ичида беш миллиондан ортиқ марта кўрилди. Кадрларни томоша қилган фойдаланувчилар эса илон учта гольф тўпини қандай қилиб ютиб юборганига ҳайрон қолишди.

Айримлар воқеага ҳазил билан муносабат билдирди. Бир киши илон тўпларни тухум деб ўйлаган бўлиши мумкинлигини тахмин қилди.

Яна бир фойдаланувчи эса ветеринарларга миннатдорчилик билдирди.

Сан-АнтониоИлонСаут Техас Эвиан энд Экзотик Ҳоспиталгольф тўплари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Иссиқкўлда янги туризм магнити: президентлар илк халқаро голф клубини очдиИссиқкўлда янги туризм магнити: президентлар илк халқаро голф клубини очди30 июл 22:46Гольф машинасидаги сайр фожиага айланди: 4 сайёҳ ЙТҲга учрадиГольф машинасидаги сайр фожиага айланди: 4 сайёҳ ЙТҲга учради19 июл 16:56Пезешкиан АҚШга шошилинч таклиф билан чиқди — БМТ даги ядровий баҳс ва Оқ уй жавобиПезешкиан АҚШга шошилинч таклиф билан чиқди — БМТ даги ядровий баҳс ва Оқ уй жавобиБугун 08:55Си Цзиньпин ва Трамп Оқ уйдаги музокараларни «ҳақиқий ва чуқур» деб атадиСи Цзиньпин ва Трамп Оқ уйдаги музокараларни «ҳақиқий ва чуқур» деб атадиБугун 08:50BMWга учиб кирган кийик 20 ёшли футболчини ўлимига сабаб бўлди BMWга учиб кирган кийик 20 ёшли футболчини ўлимига сабаб бўлди Бугун 08:44Трамп ва Си Цзиньпиннинг тарихий учрашуви — 10 йил ичидаги илк давлат ташрифи таҳлилиТрамп ва Си Цзиньпиннинг тарихий учрашуви — 10 йил ичидаги илк давлат ташрифи таҳлилиБугун 08:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота