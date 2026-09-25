Ўзбекистон ФИФАнинг янгиланган рейтингида юқорилади — Эрон устидан ғалаба, 59-ўрин...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Эрон устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги ғалаба Ўзбекистон терма жамоасини FIFA рейтингида бир поғона юқорига кўтариб, 59-ўринга олиб чиқди.
- Бу натижа жамоага +6,83 рейтинг очкосини тақдим этди ва умумий очколари 1416,56 га етди, бу эса Қатар терма жамоасини ортда қолдириш имконини берди.
- Жаҳон чемпионатидан сўнг 60-ўринга тушиб қолган жамоа Фабио Каннаваро бошчилигида глобал рейтингдаги ўрнини тиклашни бошлади.
Фарғонада кечган халқаро ўртоқлик баҳсида Эрон устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги ишончли ғалаба Ўзбекистон миллий терма жамоасининг халқаро майдондаги мавқеига кучли туртки берди. ФИФАнинг янгиланган расмий live-рейтингида Фабио Каннаваро шогирдлари бирданига бир поғона юқорига кўтарилиб, 59-ўринни эгаллади. Қитъа гранди ҳисобланган Эронни таслим этиш эвазига вакилларимиз ўз ҳисобига қимматли +6,83 рейтинг очкосини ёзиб қўйди ва умумий очколарини 1416,56 баллга етказди.
Ушбу стратегик очколар жамғармаси Ўзбекистонга Осиёнинг сўнгги икки карра чемпиони Қатар терма жамоасини (1411,06 очко) қувиб ўтиш ва уларни 60-поғонага суриб қўйиш имконини берди. 2026 йилги Шимолий Америка (АҚШ, Мексика, Канада) Жаҳон чемпионатидаги тарихий дебют иштирокидан сўнг, мундиал якунларига кўра вақтинча 60-ўринга тушиб қолган терма жамоамиз Каннаваро бошчилигида яна глобал рейтингдаги позициясини тиклаш сари дадил юришни бошлади. Эндиликда миллий термамиз 1 октябрь куни Тошкентда Сурияга, 6 октябрда эса сафарда Жанубий Кореяга қарши муҳим тайёргарлик ўйинларини ўтказади.
Хўш, 59-ўринга кўтарилиш жамоага Осиё кубоги олдидан қандай саватча имтиёзларини тақдим этади, Қатар нега таслим этилди ва Жанубий Корея билан бўлажак сафар ўйини миллий рейтингимизни кучли 50 таликка қайтара оладими?
«+6,83 очко, Қатарнинг қулаши ва Сурия/Корея синови»: ФИФА рейтинги янгиланишининг 5 та асосий нуқтаси
Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) live-жадвалидан энг муҳим факт ва рақамлар:
59-поғонага юксалиш: Ўзбекистон миллий терма жамоаси 1416,56 очко жамғариб, расман 59-ўринга кўтарилди;
+6,83 рейтинг очкоси: Эрон устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги ғалаба миллий жамоамизга салмоқли очколар улушини туҳфа этди;
Осиё чемпиони Қатар ортда қолди: 1411,06 очкога эга Қатар термаси 60-ўринга тушиб, вакилларимиздан ортда қолди;
Жаҳон чемпионатидан кейинги тикланиш: Мундиал якунидаги 60-ўриндан сўнг Фабио Каннаваро жамоаси яна кучли элитага қараб кўтарилишни бошлади;
Олдиндаги стратегик тақвим: 1 октябрда Тошкентда Сурия, 6 октябрда сафарда Жанубий Кореяга қарши бўладиган ўйинлар Осиё кубоги олдидан очко тўплашнинг асосий босқичи бўлади.
ФИФА live-рейтинги таҳлили: Ўзбекистон ва минтақа рақобатчилари кўрсаткичлари таққоси
Жаҳон ва Осиё рейтингидаги ўзгаришларнинг қиёсий таҳлили:
Мезонлар ва кўрсаткичлар
Ўзбекистон миллий термаси
Қатар миллий термаси
Эрон миллий термаси
ФИФА live-рейтингидаги ўрни
59-ўрин (Бир поғона юқорилади)
60-ўрин (Бир поғона пастлади)
Рейтингнинг кучли 25 талигида
Жами тўпланган очколар
1416,56 очко
1411,06 очко
Очко йўқотди (-6,83 очко)
Сўнгги ўйиндаги ўзгариш
+6,83 очко (Эрон устидан 3:1)
Барқарор/пасайиш тенденцияси
Ўзбекистонга мағлубият оқибати
Бош мураббий бошқаруви
Фабио Каннаваро (Янги давр)
Маҳаллий/испан штаби
Амир Ғаленоий (Кризис)
Жаҳон чемпионати-2026 таъсири
Дебютдан кейинги қайта тикланиш
Мундиалдан кейинги пасайиш
Топ-жамоалар билан очко бой бериш
Навбатдаги рақиблар ва синов
Сурия (1 октябрь), Ж. Корея (6 октябрь)
Ўртоқлик баҳслари
Халқаро йиғинлар
Спорт ва рейтинг экспертизаси: Нега рейтингда 59-ўринга чиқиш муҳим аҳамиятга эга?
Халқаро футбол таҳлилчилари ва ФИФА экспертларининг хулосалари:
«Қатарни қувиб ўтиш»нинг психологик вазни: Қатар 2019 ва 2023 йилларда кетма-кет икки марта Осиё чемпиони бўлган, рейтингда анча йиллардан бери юқори поғоналарни бермай келаётган жамоа эди; Ўзбекистоннинг тўғридан-тўғри очколар бўйича Қатардан ўтиб кетиши — миллий жамоамизнинг қитъадаги ҳақиқий кучлар мувозанатини ўзгартираётганини кўрсатади;
Эрон устидан қозонилган ғалабанинг молиявий/рейтинг баҳоси: ФИФА тизимида юқори ўриндаги рақибни (кучли 20–25 таликдаги жамоани) мағлуб этиш энг катта очко коэффициентини беради; биргина ўйинда қўлга киритилган +6,83 очко ўртоқлик мақомидаги баҳс учун жуда катта капиталдир;
Кучли 50 таликка қайтиш эшиги: АҚШ, Мексика ва Канададаги ЖЧ-2026 дан сўнг 60-поғонага тушиб, элитадан узилиб қолган термамиз учун 59-ўрин — қайта тикланиш трамплинидир; Тошкентда Сурияни енгиш ва сафарда Жанубий Кореядан очко олиш бизни яна кучли 50 таликка олиб чиқади;
Осиё кубоги учун саватчалар тақсимоти: Рейтинг қанчалик юқори бўлса, бўлажак қитъа кубоги ва саралаш босқичларида 1-саватчага кириш ва гуруҳда осонроқ рақибларга дуч келиш эҳтимоли шунчалик ошади; Каннаваронинг ҳар бир ўйинга финалдек қараши айнан шу стратегик ҳисоб-китобга таянади.
Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон миллий терма жамоаси ФИФА рейтингидаги ўзига муносиб юқори ўринларни қайтариб олиш йўлида дадил ва тўхтатиб бўлмас қадам ташлади.
Сизнингча, Фабио Каннаваро шогирдлари 1 октябрда Сурия ва 6 октябрда Жанубий Кореяга қарши баҳслардан сўнг ФИФА рейтингининг кучли 50 талигига кира оладими? Эрон устидан қозонилган ғалаба ва Қатарнинг ортда қолдирилишига шахсан қандай баҳо берасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва терма жамоамизнинг жаҳон рейтингидаги ютуғига бағишланган ушбу муҳим таҳлилни барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…