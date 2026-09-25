Ўзбекистон ФИФАнинг янгиланган рейтингида юқорилади — Эрон устидан ғалаба, 59-ўрин...

·0·Спорт
Ўзбекистон ФИФАнинг янгиланган рейтингида юқорилади — Эрон устидан ғалаба, 59-ўрин...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эрон устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги ғалаба Ўзбекистон терма жамоасини FIFA рейтингида бир поғона юқорига кўтариб, 59-ўринга олиб чиқди.
  • Бу натижа жамоага +6,83 рейтинг очкосини тақдим этди ва умумий очколари 1416,56 га етди, бу эса Қатар терма жамоасини ортда қолдириш имконини берди.
  • Жаҳон чемпионатидан сўнг 60-ўринга тушиб қолган жамоа Фабио Каннаваро бошчилигида глобал рейтингдаги ўрнини тиклашни бошлади.

Фарғонада кечган халқаро ўртоқлик баҳсида Эрон устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги ишончли ғалаба Ўзбекистон миллий терма жамоасининг халқаро майдондаги мавқеига кучли туртки берди. ФИФАнинг янгиланган расмий live-рейтингида Фабио Каннаваро шогирдлари бирданига бир поғона юқорига кўтарилиб, 59-ўринни эгаллади. Қитъа гранди ҳисобланган Эронни таслим этиш эвазига вакилларимиз ўз ҳисобига қимматли +6,83 рейтинг очкосини ёзиб қўйди ва умумий очколарини 1416,56 баллга етказди.

Ушбу стратегик очколар жамғармаси Ўзбекистонга Осиёнинг сўнгги икки карра чемпиони Қатар терма жамоасини (1411,06 очко) қувиб ўтиш ва уларни 60-поғонага суриб қўйиш имконини берди. 2026 йилги Шимолий Америка (АҚШ, Мексика, Канада) Жаҳон чемпионатидаги тарихий дебют иштирокидан сўнг, мундиал якунларига кўра вақтинча 60-ўринга тушиб қолган терма жамоамиз Каннаваро бошчилигида яна глобал рейтингдаги позициясини тиклаш сари дадил юришни бошлади. Эндиликда миллий термамиз 1 октябрь куни Тошкентда Сурияга, 6 октябрда эса сафарда Жанубий Кореяга қарши муҳим тайёргарлик ўйинларини ўтказади.

Хўш, 59-ўринга кўтарилиш жамоага Осиё кубоги олдидан қандай саватча имтиёзларини тақдим этади, Қатар нега таслим этилди ва Жанубий Корея билан бўлажак сафар ўйини миллий рейтингимизни кучли 50 таликка қайтара оладими?

«+6,83 очко, Қатарнинг қулаши ва Сурия/Корея синови»: ФИФА рейтинги янгиланишининг 5 та асосий нуқтаси

Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) live-жадвалидан энг муҳим факт ва рақамлар:

  • 59-поғонага юксалиш: Ўзбекистон миллий терма жамоаси 1416,56 очко жамғариб, расман 59-ўринга кўтарилди;

  • +6,83 рейтинг очкоси: Эрон устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги ғалаба миллий жамоамизга салмоқли очколар улушини туҳфа этди;

  • Осиё чемпиони Қатар ортда қолди: 1411,06 очкога эга Қатар термаси 60-ўринга тушиб, вакилларимиздан ортда қолди;

  • Жаҳон чемпионатидан кейинги тикланиш: Мундиал якунидаги 60-ўриндан сўнг Фабио Каннаваро жамоаси яна кучли элитага қараб кўтарилишни бошлади;

  • Олдиндаги стратегик тақвим: 1 октябрда Тошкентда Сурия, 6 октябрда сафарда Жанубий Кореяга қарши бўладиган ўйинлар Осиё кубоги олдидан очко тўплашнинг асосий босқичи бўлади.

ФИФА live-рейтинги таҳлили: Ўзбекистон ва минтақа рақобатчилари кўрсаткичлари таққоси

Жаҳон ва Осиё рейтингидаги ўзгаришларнинг қиёсий таҳлили:

Мезонлар ва кўрсаткичлар

Ўзбекистон миллий термаси

Қатар миллий термаси

Эрон миллий термаси

ФИФА live-рейтингидаги ўрни

59-ўрин (Бир поғона юқорилади)

60-ўрин (Бир поғона пастлади)

Рейтингнинг кучли 25 талигида

Жами тўпланган очколар

1416,56 очко

1411,06 очко

Очко йўқотди (-6,83 очко)

Сўнгги ўйиндаги ўзгариш

+6,83 очко (Эрон устидан 3:1)

Барқарор/пасайиш тенденцияси

Ўзбекистонга мағлубият оқибати

Бош мураббий бошқаруви

Фабио Каннаваро (Янги давр)

Маҳаллий/испан штаби

Амир Ғаленоий (Кризис)

Жаҳон чемпионати-2026 таъсири

Дебютдан кейинги қайта тикланиш

Мундиалдан кейинги пасайиш

Топ-жамоалар билан очко бой бериш

Навбатдаги рақиблар ва синов

Сурия (1 октябрь), Ж. Корея (6 октябрь)

Ўртоқлик баҳслари

Халқаро йиғинлар

Спорт ва рейтинг экспертизаси: Нега рейтингда 59-ўринга чиқиш муҳим аҳамиятга эга?

Халқаро футбол таҳлилчилари ва ФИФА экспертларининг хулосалари:

  • «Қатарни қувиб ўтиш»нинг психологик вазни: Қатар 2019 ва 2023 йилларда кетма-кет икки марта Осиё чемпиони бўлган, рейтингда анча йиллардан бери юқори поғоналарни бермай келаётган жамоа эди; Ўзбекистоннинг тўғридан-тўғри очколар бўйича Қатардан ўтиб кетиши — миллий жамоамизнинг қитъадаги ҳақиқий кучлар мувозанатини ўзгартираётганини кўрсатади;

  • Эрон устидан қозонилган ғалабанинг молиявий/рейтинг баҳоси: ФИФА тизимида юқори ўриндаги рақибни (кучли 20–25 таликдаги жамоани) мағлуб этиш энг катта очко коэффициентини беради; биргина ўйинда қўлга киритилган +6,83 очко ўртоқлик мақомидаги баҳс учун жуда катта капиталдир;

  • Кучли 50 таликка қайтиш эшиги: АҚШ, Мексика ва Канададаги ЖЧ-2026 дан сўнг 60-поғонага тушиб, элитадан узилиб қолган термамиз учун 59-ўрин — қайта тикланиш трамплинидир; Тошкентда Сурияни енгиш ва сафарда Жанубий Кореядан очко олиш бизни яна кучли 50 таликка олиб чиқади;

  • Осиё кубоги учун саватчалар тақсимоти: Рейтинг қанчалик юқори бўлса, бўлажак қитъа кубоги ва саралаш босқичларида 1-саватчага кириш ва гуруҳда осонроқ рақибларга дуч келиш эҳтимоли шунчалик ошади; Каннаваронинг ҳар бир ўйинга финалдек қараши айнан шу стратегик ҳисоб-китобга таянади.

Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон миллий терма жамоаси ФИФА рейтингидаги ўзига муносиб юқори ўринларни қайтариб олиш йўлида дадил ва тўхтатиб бўлмас қадам ташлади.

Сизнингча, Фабио Каннаваро шогирдлари 1 октябрда Сурия ва 6 октябрда Жанубий Кореяга қарши баҳслардан сўнг ФИФА рейтингининг кучли 50 талигига кира оладими? Эрон устидан қозонилган ғалаба ва Қатарнинг ортда қолдирилишига шахсан қандай баҳо берасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва терма жамоамизнинг жаҳон рейтингидаги ютуғига бағишланган ушбу муҳим таҳлилни барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!

ФарғонаЭронЎзбекистон миллий терма жамоасиФИФА рейтинги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Терма жамоамиз Фарғонага етиб борди: Эрон билан баҳс олдидан юлдузларимиз илиқ кутиб олиндиТерма жамоамиз Фарғонага етиб борди: Эрон билан баҳс олдидан юлдузларимиз илиқ кутиб олинди23 сентябр 18:15Аббос Файзуллаев Эрон устидан қозонилган ғалаба сирини очиқлади: Жамоавий руҳ таҳлилиАббос Файзуллаев Эрон устидан қозонилган ғалаба сирини очиқлади: Жамоавий руҳ таҳлилиБугун 06:39Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серияЭрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серияБугун 07:10Каннаваро Эронга қарши ўйин ҳақида гапирди, Шомуродов эса муҳим мақсадни айтдиКаннаваро Эронга қарши ўйин ҳақида гапирди, Шомуродов эса муҳим мақсадни айтди23 сентябр 18:51Баҳодир Жалолов WBC рейтингида яна кўтарилди: У кучли ўнликка яқинлашмоқдаБаҳодир Жалолов WBC рейтингида яна кўтарилди: У кучли ўнликка яқинлашмоқда10 сентябр 20:54ФИФАдан бомба баёнот: «Футбол сотилаётгани йўқ!» — ЖЧ атрофидаги можароФИФАдан бомба баёнот: «Футбол сотилаётгани йўқ!» — ЖЧ атрофидаги можаро31 июл 13:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?