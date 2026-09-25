Самарқандда топилган 17 та илон яна табиатга қўйиб юборилди

·35·Жамият
Самарқандда топилган 17 та илон яна табиатга қўйиб юборилди

Самарқанд вилоятининг Нуробод тумани тоғли ҳудудларида аҳоли томонидан турли жойлардан топилган 17 та илон мутахассислар кўригидан ўтказилиб, яна табиий муҳитга қўйиб юборилди.

Улар орасида 16 та Ўрта Осиё капча илони ҳамда 1 та гурзи бор. Илонларнинг айримлари турли сабабларга кўра аҳоли яшайдиган ҳудудларга кириб қолган бўлса, бошқалари касалланган ёки шикастланган ҳолда маҳаллий аҳоли қўлига тушган.

Шундан сўнг ҳайвонлар Самарқанд вилояти Экология ва иқлим ўзгариши бош бошқармасига топширилган. Мутахассислар ёввойи ҳайвонларни махсус кўрикдан ўтказиб, уларнинг ҳолатини баҳолаган.

Текширувлар натижасида 17 та илоннинг табиий муҳитда мустақил яшашга яроқли экани аниқланган. Шу асосда улар Омонқўтон миллий табиат боғининг юқори тоғли қисмига олиб борилган ва инсон таъсиридан холи ҳудудга қўйиб юборилган.

Мутахассислар ёввойи ҳайвонларни асраш, уларни табиий муҳитда сақлаб қолиш ҳамда асоссиз равишда йўқ қилинишининг олдини олиш муҳим эканини таъкидлаган.

Табиатни муҳофаза қилишга қаратилган бундай ишлар нафақат алоҳида ҳайвонларни асраб қолиш, балки ҳудудлардаги биохилма-хилликни сақлашда ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Аввалроқ, июль ойида Навоий вилоятининг Нурота ва Навбаҳор туманларидаги чўл ҳудудларида 778 бош йўрға тувалоқ табиий муҳитга қўйиб юборилгани ҳақида хабар берилган эди.

Мазкур лойиҳа йўрға тувалоқ популяциясини қайта тиклаш ва кўпайтириш, биохилма-хилликни асраш, шунингдек, чўл экотизимидаги табиий мувозанатни сақлашга қаратилган.

Самарқанд вилоятиНуробод туманиОмонқўтон миллий табиат боғиИлонлар (тутунлар)
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сирдарёда Экополиция ходими фожиали ҳалок бўлди — 3 нафар гумонланувчи панжара ортидаСирдарёда Экополиция ходими фожиали ҳалок бўлди — 3 нафар гумонланувчи панжара ортида12 сентябр 09:54Табиатга етказилган зарар жавобсиз қолмайдиТабиатга етказилган зарар жавобсиз қолмайди18 сентябр 19:46Қашқадарёда лолазорни пайҳон қилганлар жаримага тортилдиҚашқадарёда лолазорни пайҳон қилганлар жаримага тортилди18 апрел 18:01Сурхондарёда 200 дан ортиқ дарахтни кесган собиқ мансабдор жазоландиСурхондарёда 200 дан ортиқ дарахтни кесган собиқ мансабдор жазоланди23 май 17:46Қизил китобдаги қуш овланиши жамоатчиликни хавотирга солдиҚизил китобдаги қуш овланиши жамоатчиликни хавотирга солди13 май 10:44Зангиотадаги Аччисой каналида балиқлар нега нобуд бўлгани маълум бўлдиЗангиотадаги Аччисой каналида балиқлар нега нобуд бўлгани маълум бўлди2 май 23:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ