Каннаваро Катанец схемаларидан нега воз кечганини очиқлади — 4-3-3 тактикаси таҳлили
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Фабио Каннаваро Эрон устидан қозонилган ғалабадан сўнг, Сречко Катанес давридаги 3 та марказий ҳимоячига асосланган эҳтиёткор услуб ўрнига 4-3-3 тактикасига ўтилганини тасдиқлади.
- Мураббийнинг таъкидлашича, замонавий футбол агрессив прессинг ва ҳимоячиларнинг олдинга чиқишини талаб қилади, шунингдек, ҳеч бир футболчига майдонда мутлақ эркинлик берилмаган.
Фарғонадаги «Истиқлол» стадионида Эрон миллий терма жамоаси устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг, Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро матбуот анжуманининг иккинчи қисмида жамоанинг тактик инқилоби бўйича энг баҳсли ва муҳим саволларга жавоб берди. Сречко Катанец давридаги 3 та марказий ҳимоячига (5 талик мудофаа блокига) асосланган эҳтиёткор услуб ўрнига 2 та марказий ҳимоячи ва классик 4-3-3 тактикасига ўтилгани мутахассислар диққат марказида бўлиб турган эди.
Журналистларнинг «иккита марказий ҳимоячи билан ўйнашдан қўрқмайсизми?» деган саволига жаҳоннинг энг машҳур ҳимоячиларидан бири бўлган италиялик мутахассис қатъий ва муросасиз жавоб қайтарди: «Йўқ, мен қўрқмайман! Замонавий футбол айнан шундай тузилган. Агар сиз олдинга чиқиб, чизиқни бузишдан қўрқсангиз, рақиб сизни янада кўпроқ қийнайди. Биз ҳимоячиларга олдинга чиқишни, прессинг қилишни ва қўрқмасликни айтдик!». Шу билан бирга, Каннаваро майдонда эркин ҳаракат қилгандек кўринган Азиз Ғаниев ва бошқа етакчилар борасидаги миш-мишларга ҳам чек қўйди: «Йўқ, бизда ҳеч кимга эркинлик берилмаган! Биз ўз тизимимизга ишонамиз. 4-3-3 схемасида ўйнаш учун юксак динамика шарт: қачон чизиқда қолиш, қачон қанотга ўтиш ва қачон рақиб орқасига очилишни тушуниш керак!». Мураббийнинг ушбу баёноти терма жамоа ўйинида «қочиб ўйнаш» эмас, балки ташаббусни ўз қўлига олиш фалсафаси устувор бўлишини исботлади.
Хўш, Катанецнинг 3 ҳимоячили тизимидан Каннаваронинг 4-3-3 тизимига ўтиш миллий жамоамизга қандай янги имкониятлар беради, Ғаниев ва Ўрунов каби ўйинчилар бу схемада қандай ҳаракат қилади ва нега Жаҳон чемпионатини унутиш талаб қилинмоқда?
«Икки марказий ҳимоячи, 4-3-3 схемаси ва эркинликнинг инкори»: Каннаваро баёнотининг 5 та асосий нуқтаси
Фабио Каннаваронинг тактик интервюсидан энг муҳим тезис ва хулосалар:
Икки марказий ҳимоячи тизимига қайтиш: Сречко Катанец давридаги 3 та марказий ҳимоячидан иборат схемадан расман воз кечилди ва замонавий жуфтлик модели жорий этилди;
«Қўрқувсиз юқори прессинг»: Каннаваро орқада ўтириб хато кутиш эмас, балки рақиб ярим майдонига кўтарилиб, агрессив босим ўтказиш замонавий футбол талаби эканини билдирди;
«Эркин ўйинчилар йўқ»: Мураббий майдонда эркин юрган ҳеч бир футболчи мавжуд эмаслигини, ҳар бир ҳаракат 4-3-3 тизимига қатъий бўйсунишини таъкидлади;
Азиз Ғаниев ва марказ динамикаси: Ғаниев ва Ҳакимовнинг марказдаги роли қанотларга очилиш, чизиқни ушлаш ва ҳимоячилар ортига ёриб кириш вазифалари билан мукаммал мувофиқлаштирилган;
«Жаҳон чемпионатини унутинг»: Мураббий мундиал ютуқлари билан яшашни тўхтатиб, олдинда кутаётган ҳар қандай рақиб билан тенг кураш олиб боришга руҳий тайёр бўлишга чақирди.
Ўзбекистон миллий термасининг тактик эволюцияси: Катанец модели ва Каннаваро тизими таққоси
Миллий жамоанинг майдондаги жойлашуви, ҳимояланиш услуби ва фалсафасидаги ўзгаришлар:
Мезонлар ва параметрлар
Сречко Катанец бошқаруви даврида
Фабио Каннаваро таклиф этаётган янги тизим
Асосий тактик схема
3-4-2-1 ёки 5-3-2 (3 та марказий ҳимоячи)
4-3-3 (2 та марказий ҳимоячи, фаол қанотлар)
Мудофаа чизиғининг жойлашуви
Пастки блок, ўз жарима майдонига яқин ҳимоя
Юқори чизиқ, прессинг орқали олдинга кўтарилиш
Қўрқув ва хавфга муносабат
Ҳимояда сон жиҳатдан устун бўлишга интилиш
«Қўрқмаслик шарт»: Чизиқни бузиб, босим уюштириш
Ярим ҳимоячилар вазифаси
Кўпроқ бузувчилик ва зоналарни ёпиш
Юксак динамика, рақиб ортига очилиш, агрессив ҳужум
Футболчилар эркинлиги
Баъзи юлдузларга эркин ҳаракат ҳуқуқи
Мутлақ тизим: «Бизда эркин ролдаги ўйинчилар йўқ»
Ҳужум ва прессинг интеграцияси
Қарши ҳужум ва узун пасларга суяниш
Ҳужумчилар ва ярим ҳимоячиларнинг тўлиқ жамоавий прессинги
Футбол экспертизаси ва тактик таҳлил: Нега Каннаваронинг 4-3-3 тизими инқилобий қадам?
Халқаро мураббийлар ва спорт экспертларининг хулосалари:
«Ҳимоячидан чиққан ҳужумкор мураббий»: Жаҳон чемпионати ғолиби ва «Олтин тўп» соҳиби Фабио Каннаваро ҳимояни фақат ўз жарима майдончасида ётиб олиш эмас, балки рақибни ўз майдонида бўғиш орқали ташкил қилишни афзал билади; 2 та марказий ҳимоячи (Ҳусанов ва Ўрозов) юқори чизиққа кўтарилганда, рақибнинг майдони тораяди ва улар тўпни ноаниқ тепишга мажбур бўлади;
Ғаниев ва марказий трио феномени: Азиз Ғаниевнинг марказда эркин ҳаракатланиб кўриниши — бу Каннаваронинг кўрсатмаси бўлиб, у рақибнинг таянч зонасида бўшлиқ яратиш, тўпни қабул қилиб, қанотларга ёки Шомуродовга тезкор етказиш вазифасини бажарган; тизимда тартиб бўлгани сабабли бу бебошлик эмас, балки геометрик режа эди;
Ўрунов ва қанот ҳужумчилари учун янги синов: Мураббий Остон Ўрунов каби индивидуал маҳоратга эга вингерларнинг бу тизимга тўлиқ мослашиши учун вақт кераклигини очиқ айтди; 4-3-3 схемасида қанот ўйинчиси нафақат алдаб ўтиши, балки ҳимояга қайта олиш интизомига ҳам эга бўлиши шарт;
«Ўтмишни унутиш» психологияси: Катанец жамоани Жаҳон чемпионатига олиб чиққан тарихий натижани берди, аммо ўша муваффақиятга маҳлиё бўлиб қолиш прогрессни тўхтатади; Каннаваронинг «Жаҳон чемпионатини унутиш керак» дейиши жамоада янги ғалабаларга чанқоқликни уйғотишга қаратилган.
Фабио Каннаваронинг Эрон баҳсидан кейинги ушбу дадил фикрлари Ўзбекистон миллий терма жамоаси қўрқоқ ва ёпиқ футболдан бутунлай воз кечиб, қитъа грандлари билан фақат тенг ва фаол ҳужумкор тизимда ўйнашини кўрсатмоқда.
Сизнингча, Фабио Каннаваронинг Катанецнинг 5 талик ҳимоясидан воз кечиб, 2 та марказий ҳимоячи ва 4-3-3 тизимига ўтгани миллий жамоамизга кўпроқ фойда келтирадими ёки хавфлими? Азиз Ғаниев ва марказий ярим ҳимоячиларимизнинг янги тактикадаги ўйинига шахсан қандай баҳо берасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва терма жамоамизнинг янги тактик даври ёритилган ушбу эксклюзив мақолани барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…