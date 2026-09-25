Молиявий гигант: Саида Мирзиёева «BlackRock» раҳбарияти билан музокара ўтказди...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева Ню-Ёркда 10 триллион доллардан ортиқ активларга эга «BlackRock» компанияси раҳбарияти билан учрашди.
- Музокараларда 2027 йилда Тошкент халқаро молия марказини жаҳон стандартлари асосида йўлга қўйиш лойиҳаси муҳокама қилинди.
- «BlackRock» ушбу марказнинг консепсияси, ҳуқуқий тузилмаси ва инфратузилмасини ишлаб чиқишда бош консултант ва ҳамкор сифатида иштирок этади.
АҚШнинг Нью-Йорк шаҳрида Ўзбекистоннинг иқтисодий келажаги ва халқаро молиявий мавқеини тубдан ўзгартириб юборувчи олий даражадаги стратегик учрашув бўлиб ўтди. Ўзбекистон Президенти Админстрацияси раҳбари Саида Мирзиёева 10 триллион доллардан ортиқ активларга эга бўлган сайёранинг энг қудратли инвестиция корпорацияси — «BlackRock» раҳбарияти билан юзма-юз мулоқот ўтказди. Музокараларда компания президенти Роберт Капито, «BlackRock» вице-раиси Томас Донилон, «Global Infrastructure Partners» раиси ва бош ижрочи директори Адебаё Огунлеси, шунингдек Молиявий ва стратегик инвесторлар гуруҳи глобал раҳбари ҳамда компаниянинг Яқин Шарқ минтақаси бўйича етакчиси Чарльз Хатами иштирок этди.
Учрашув кун тартибидаги асосий ва тарихий масала — 2027 йилда Тошкент халқаро молия маркази (Tashkent International Financial Centre) фаолиятини тўлиқ йўлга қўйиш лойиҳаси бўлди. Қайд этилишича, айнан «BlackRock» корпорацияси ушбу молия марказининг концепцияси, ҳуқуқий тузилмаси ва инфратузилмасини жаҳон стандартлари асосида ишлаб чиқишда бош консультант ва ҳамкор сифасида фаол кўмаклашмоқда. Бундан ташқари, АҚШ ишбилармон доиралари вакиллари иштирокида ўтказилган қўшма давра суҳбатида Ўзбекистон ҳамда бутун Марказий Осиё минтақасининг келгуси ўн йилликларга мўлжалланган стратегик ривожланиш истиқболлари муҳокама қилиниб, мамлакатимиз йирик, самарали ва сифатли сармоялар учун энг жозибадор янги майдонга айланаётгани эътироф этилди.
Хўш, 10 триллионлик гигант «BlackRock»нинг Тошкентга жалб этилиши ортида қандай геоиқтисодий манфаатлар ётибди, 2027 йилда очиладиган Халқаро молия маркази пойтахтимизни қандай қилиб минтақавий Дубай ёки Сингапурга айлантиради ва бу лойиҳа оддий фуқаролар турмушига қандай ижобий таъсир кўрсатади?
«10 триллион долларлик актив, 2027 йил режаси ва Уолл-стрит элитаси»: Нью-Йорк учрашувининг 5 та асосий нуқтаси
Нью-Йоркдаги тарихий музокаралар ва эришилган келишувлардан энг муҳим фактлар:
«BlackRock» топ-менежменти билан олий мулоқот: Учрашувда корпорация президенти Роберт Капито, вице-раис Томас Донилон ва «GIP» раҳбари Адебаё Огунлеси бевосита қатнашди;
2027 йил — Тошкент халқаро молия маркази: Пойтахтда жаҳон молия оқимини ўзига тортадиган мустақил ва замонавий молия маркази ишга туширилиши белгиланди;
Концепция ва архитектура «BlackRock» қўлида: Марказнинг тузилмаси, инвесторларни ҳимоя қилиш тизими ва концепцияси тўлиқ ушбу глобал гигант ёрдамида яратилмоқда;
АҚШ бизнес элитаси билан давра суҳбати: Америкалик йирик молиячилар билан Ўзбекистон ва Марказий Осиёнинг яқин ўн йилликлардаги инвестицион истиқболлари белгилаб олинди;
Йирик сармоялар марказига айланиш: Ўзбекистон шунчаки кредит олувчи эмас, балки триллион долларлик сифатли ва узоқ муддатли глобал сармоялар учун стратегик хабга айланмоқда.
Марказий Осиёдаги молиявий инқилоб: Анъанавий бозор ва 2027 йилги Тошкент халқаро молия маркази таққоси
«BlackRock» ҳамкорлигида яратилаётган янги марказнинг мамлакат молия тизимига олиб кирадиган туб ўзгаришлари:
Кўрсаткичлар ва йўналишлар
Ўзбекистоннинг бугунги молия тизими
2027 йилги Тошкент халқаро молия маркази (TIFC)
Глобал ҳамкор ва меъмор
Алоҳида банк консалтинглари
«BlackRock» (сайёранинг 1-рақамли инвестицион фонди)
Ҳуқуқий ва суд майдони
Миллий қонунчилик ва маҳаллий судлар
Инглиз умумий ҳуқуқи (English Law) ва мустақил халқаро арбитраж
Сармоя жалб қилиш кўлами
Икки томонлама кредитлар ва евробондлар
Триллион долларлик жаҳон фондларининг тўғридан-тўғри сармоялари
Валюта ва капитал ҳаракати
Муайян маҳаллий чеклов ва талаблар
Капиталнинг 100% эркин ҳаракати, солиқ ва божхона преференциялари
Минтақавий мақоми
Маҳаллий молиявий марказ
Марказий Осиё ва Кавказ учун ягона «молиявий кўприк» (Дубай аналоги)
Яратиладиган иш ўринлари
Стандарт банк ва молия сектори
Юқори маошли халқаро таҳлилчилар, брокерлар ва фонд бошқарувчилари
Иқтисодий ва геосиёсий экспертиза: Нега «BlackRock» билан ҳамкорлик — тарихий воқеа?
Халқаро молия экспертлари, Уолл-стрит таҳлилчилари ва иқтисодчиларнинг хулосалари:
«BlackRock эффекти» — дунё инвесторлари учун олий кафолат: «BlackRock» жаҳон капиталининг йўналишини белгилаб берувчи тузилма ҳисобланади; агар ушбу фонд қайсидир давлатга кирса ва у ерда молия маркази яратишда иштирок этса, дунёнинг бошқа минглаб йирик фондлари («Vanguard», «State Street», суверен араб фондлари) ушбу давлатга хавфсирамасдан юзлаб миллиард доллар маблағ кирита бошлайди;
Тошкент — минтақавий капитал пойтахти: Марказий Осиё катта табиий бойликларга, «яшил» энергетика салоҳиятига ва 80 миллиондан ортиқ ёш аҳолига эга; аммо шу вақтгача минтақада Лондон ёки Дубай биржалари даражасида молиявий хаб йўқ эди; 2027 йилда Тошкентда очиладиган марказ Марказий Осиёнинг барча йирик лойиҳалари молиялаштириладиган ягона нуқтага айланади;
Инфратузилма ва «GIP» омили: Учрашувда «Global Infrastructure Partners» раҳбари Адебаё Огунлесининг қатнашиши Ўзбекистондаги темир йўллар, аэропортлар, логистика тармоқлари ва энергетика инфратузилмасига тўғридан-тўғри хусусий капитал кириб келишидан далолат беради;
«Ақлли сармоя» ва янги иқтисодиёт: Ўзбекистон давлат қарзини кўпайтириш йўлидан эмас, балки тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб этиш орқали саноатни модернизация қилиш моделига тўлиқ ўтмоқда.
Нью-Йоркдаги ушбу тарихий музокаралар Ўзбекистоннинг глобал молия саҳнасига дадил қадам қўйганини ва 2027 йил юртимиз учун чинакам иқтисодий юксалиш йили бўлишини кўрсатмоқда.
Сизнингча, 2027 йилда «BlackRock» кўмагида Тошкентда халқаро молия марказининг ишга туширилиши пойтахтимизни Дубай ёки Доҳа каби жаҳон сармоя хабига айлантира оладими? Бундай йирик фондларнинг юртимизга кириб келиши миллий валютамиз барқарорлиги ва аҳоли даромадларига қандай таъсир кўрсатади деб ўйлайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Ўзбекистоннинг буюк иқтисодий келажагига бағишланган ушбу муҳим таҳлилий мақолани барча ҳамкасбларингиз ва яқинларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…