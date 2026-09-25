BMWга учиб кирган кийик 20 ёшли футболчини ўлимига сабаб бўлди

·12·Дунё
BMWга учиб кирган кийик 20 ёшли футболчини ўлимига сабаб бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Полша ғарбидаги Гостин айланма йўлида 21 сентябр куни тахминан соат 06:00 да содир бўлган ЙТда 20 ёшли футболчи Оскар Кордус ҳаётдан кўз юмди.
  • Қарама-қарши йўналишдан келаётган Volkswagen автомобилига урилган кийик Кордус бошқарувидаги BMWнинг олд ойнасидан кириб, унга жиддий жароҳат етказган.
  • Шифокорларнинг саъй-ҳаракатларига қарамай, Оскар Кордус ўша куни соат 22:30 атрофида вафот этди.

Польшада юз берган ғайриоддий йўл-транспорт ҳодисаси 20 ёшли футболчи Оскар Кордуснинг ҳаётига зомин бўлди. У бошқарувидаги BMW автомобилига қарама-қарши йўналишда ҳаракатланаётган машина урган кийик келиб тушган.

Ҳодиса 21 сентябрь куни тахминан соат 06:00 да Польша ғарбидаги Гостин айланма йўлида содир бўлган. 52 ёшли Volkswagen ҳайдовчиси Крайевиче ва Грабоног ўртасидаги 434-рақамли вилоят йўлига югуриб чиққан кийикни уриб юборган. Кучли зарбадан ҳайвон қарама-қарши йўлакка отилиб, Кордуснинг BMW автомобили олд ойнасидан кирган ва футболчининг юзига теккан.

Зарба оқибатида BMW йўлдан чиқиб кетиб, ариққа ағдарилган. Прокуратура маълумотига кўра, футболчининг ҳодисага муносабат билдиришга вақти бўлмаган.

Гувоҳлар Кордуснинг нафас олмаётганини кўриб, унга юрак-ўпка реанимациясини бошлаган. Қутқарувчилар ҳам CPR амалга оширган. Тез тиббий ёрдам етиб келгач, футболчининг ҳаётий белгилари тикланган ва у санитар авиация орқали Познань шаҳридаги шифохонага олиб кетилган.

Бироқ шифокорларнинг саъй-ҳаракатларига қарамай, Оскар Кордус ўша куни соат 22:30 атрофида вафот этган. Volkswagen ҳайдовчиси эса жароҳат олмаган.

Кордус Польша чемпионатининг тўртинчи дивизионида иштирок этувчи Kania Gostyń клубида ҳимоячи сифатида тўп тепган. У мавсум бошида Korona Piaski жамоасидан клубга ўтган ва янги жамоаси сафида еттита лига учрашувида майдонга тушган. Шанба куни Pogoń Nowe Skalmierzyce жамоасига қарши баҳсда ҳам ўйнаган, шунингдек, ой бошида Ostrovia 1909 клубига қарши учрашувда иштирок этган.

Футболчи ўтган мавсумда Korona Piaski сафида 26 та лига ўйинида қатнашган. У ёшлар даражасида эса Zagłębie Lubin ва Warta Poznań клубларида ўйнаган.

Kania Gostyń футболчининг вафоти муносабати билан унинг оиласи, яқинлари ва дўстларига чуқур ҳамдардлик билдирди. Клуб вакили Оскар Кордуснинг ўлими ҳақидаги хабарни катта қайғу билан қабул қилганини таъкидлади.

Унинг собиқ клуби Korona Piaski ҳам футболчини хотирлаб, Кордус клубнинг ёшлигидан тарбияланган футболчиси бўлганини қайд этди.

Айни пайтда прокуратура ушбу ҳолатни ўлим билан якунланган йўл-транспорт ҳодисаси сифатида тергов қилмоқда. Футболчининг дафн маросими санаси ҳозирча маълум қилинмаган.

Оскар КордусKania GostyńVolkswagenBMW
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда Европа автомобилларига талаб кескин ошди: BMW ва Audi етакчилик қилмоқдаРоссияда Европа автомобилларига талаб кескин ошди: BMW ва Audi етакчилик қилмоқда13 июн 12:59Бюджетли ралли: Nissan Микра, Renault Модус ва Mazda МХ-5 ўзаро беллашдиБюджетли ралли: Nissan Микра, Renault Модус ва Mazda МХ-5 ўзаро беллашди31 май 11:59«Қимирламаяпти»: Фуқаро яраланган кийик деб полицияни чақирди — ҳақиқат ҳаммани кулдирди«Қимирламаяпти»: Фуқаро яраланган кийик деб полицияни чақирди — ҳақиқат ҳаммани кулдирди4 сентябр 08:3653 соат рулда бўлган таксичи одам ўлимига сабаб бўлди53 соат рулда бўлган таксичи одам ўлимига сабаб бўлди4 сентябр 23:03Британияда ўзини вампир деб ҳисоблаган эркак ушландиБританияда ўзини вампир деб ҳисоблаган эркак ушланди4 август 12:56Трамп ва Си Цзиньпиннинг тарихий учрашуви — 10 йил ичидаги илк давлат ташрифи таҳлилиТрамп ва Си Цзиньпиннинг тарихий учрашуви — 10 йил ичидаги илк давлат ташрифи таҳлилиБугун 08:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота