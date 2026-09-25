Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия

·5·Спорт
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия

Фарғона шаҳридаги «Истиқлол» стадионида Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Эрон устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги ғалабаси Форс кўрфази ва Теҳрон медиасида чинакам портлаш эффектини келтириб чиқарди. Эроннинг энг нуфузли футбол нашрларидан бири бўлган «Team Melli Actu» портали миллий жамоанинг Фарғонадаги ўйинини «фожиавий шармандалик» деб баҳолаб, бош мураббий Амир Ғаленоий фаолиятини кескин танқид остига олди. Нашр таҳлилчилари Эроннинг ўзбек футболига қарши ғалабасиз серияси нақ 7 та ўйинга етганини, Ғаленоий эса кетма-кет учинчи бор Ўзбекистонга мағлуб бўлиб, рақибга қарши ҳеч қандай чора топа олмаётганини алам билан қайд этди: «Эрон яна бир бор шармандали ва заиф ўйин кўрсатди! Амир Ғаленоийнинг иш услуби оддий қўлбола ишланмалар ва терма жамоа ичидаги саботажни эслатмоқда. Ўзбекистон терма жамоаси ва шахсан Фабио Каннаваро бош мураббийимизга қандай футбол ўйнаш кераклиги бўйича ҳақиқий тактик дарс ўтиб қўйди!».

Эронлик экспертлар Ғаленоийнинг ҳамон қариб қолган эски таркибга ёпишиб олгани, иқтидорли ёшларга йўл бермаётгани ва авлодлар алмашинувини пайсалга солаётгани қитъа грандини жар ёқасига олиб келганини очиқ ёзмоқда. Беллашувнинг 10-дақиқасидаёқ ҳимоячиларнинг хатосидан унумли фойдаланган Элдор Шомуродов ҳисобни очган бўлса, автогол эвазига ҳисоб тенглашганига қарамай, 58-дақиқада Беҳруз Каримовнинг жарима майдончасида йиқитилиши ортидан белгиланган пенальтини Шомуродов совуққонлик билан голга айлантириб, дублни расмийлаштирди. Ҳакам қўшиб берган дақиқаларда эса Ҳусайн Норчаев Эрон дарвозасига 3-голни жойлаб, рақиб устидан тўлиқ ҳукм чиқарди.

Хўш, Эроннинг 7 та ўйиндан бери Ўзбекистонни юта олмаётгани замирида қандай инқироз ётибди, Каннаваронинг Ғаленоий устидан қозонган тактик устунлиги нималарда намоён бўлди ва Теҳрондаги мураббий истеъфоси энди муқаррарми?

«7 та ўйинлик ғалабасизлик, «саботаж» айблови ва Каннаваро дарси»: Эрон матбуоти муносабатининг 5 та асосий нуқтаси

«Team Melli Actu» эълон қилган кескин репортаждан энг муҳим факт ва хулосалар:

  • «Фожиавий мағлубият ва шармандалик»: Эрон матбуоти Фарғонадаги 1:3 ҳисобини миллий жамоа тарихидаги энг заиф ва уятли кўринишлардан бири сифатида баҳолади;

  • Ўзбекистонга қарши 7 ўйинлик ғалабасиз серия: Эрон миллий жамоаси сўнгги 7 та расмий ва ўртоқлик баҳсларининг бирортасида Ўзбекистонни енга олмади;

  • Каннаваронинг тактик мастер-класси: Италиялик мутахассис Фабио Каннаваро Амир Ғаленоийни барча жабҳаларда ожиз қолдиргани эронликлар томонидан очиқ тан олинди;

  • Ғаленоийга «саботаж» айблови: Мураббийнинг эскирган таркибга суяниши, тактикасининг йўқлиги ва авлодлар алмашинувини тўхтатиб қўйгани қаттиқ қораланди;

  • Шомуродов дубли ва Норчаев нуқтаси: Ўзбекистон етакчилари рақибнинг қўпол хатолари ва дарвозабон Бейронванднинг қоидабузарлигидан унумли фойдаланиб, мутлақ устунликни намойиш этди.

Эрон ва Ўзбекистон тўқнашуви: Икки жамоа ҳолати ва матбуот баҳоси таққоси

Фарғонадаги ўйиндан сўнг юзага келган ҳақиқий вазият таҳлили:

Кўрсаткичлар ва мезонлар

Ўзбекистон миллий термаси (Ғолиб)

Эрон миллий термаси («Team Melli»)

Якуний ҳисоб ва голлар

3:1 (Шомуродов 10', 58' пен., Норчаев 90+3')

1 та гол (Ж. Ўрозов 49' авт.)

Бош мураббий савияси

Фабио Каннаваро: Юксак тактика ва тизим

Амир Ғаленоий: «Қўлбола ишланмалар ва ожизлик»

Ўзаро ўйинлар динамикаси

7 та ўйиндан бери Эронга ютқазмаяпти

7 та баҳсдан бери Ўзбекистонни юта олмаяпти

Таркиб ва авлодлар ҳолати

Ёшлар интеграцияси (Каримов, Норчаев, Ўрозов)

Қариб қолган фахрийларга кўр-кўрона суяниш

Руҳий ва ментал ҳолат

Қитъа грандларини чўчитмайдиган дадил жамоа

Психологик тушкунлик, ишончсизлик ва инқироз

Миллий матбуот муносабати

Ғалаба ва Каннаваро даврини олқишлаш

Бош мураббий истеъфоси ва кескин истеҳзо

Футбол экспертизаси ва таҳлил: Нега Эрон 7 та ўйиндан бери Ўзбекистонни енга олмаяпти?

Халқаро футбол таҳлилчилари ва осиёлик шарҳловчиларнинг хулосалари:

  • «Эрон комплекси» Ўзбекистондан Теҳронга кўчди: Илгари Ўзбекистон Эрондан чўчиб, дурангга ҳам рози бўлиб ўйнаган бўлса, сўнгги йилларда бу мувозанат бутунлай тескарисига ўзгарди; 7 та баҳс давомида Эрон ўзбек футболининг жисмоний қудрати, тезлиги ва тартиби қаршисида чорасиз қолмоқда; энди эронликлар Ўзбекистонга қарши майдонга тушишдан ҳайиқмоқда;

  • Каннаваронинг прессинги ва Эрон ҳимоясидаги саросима: 10-дақиқадаёқ эронлик ҳимоячиларнинг қўпол хатоси ва Шомуродовнинг голи Каннаваро йўлга қўйган юқори прессинг меваси бўлди; Беҳруз Каримовнинг ёриб киришида дарвозабон Бейронванднинг асабийлашиб рақиб юзига уриб юбориши — Эроннинг руҳий жиҳатдан синганини кўрсатди;

  • Ғаленоийнинг «консерватив қопқони»: «Team Melli Actu» тўғри таъкидлаганидек, Эронда янги авлодни шакллантириш тўхтаб қолган; Тареми, Азмун ва Ҳажисафи каби юлдузлар энди майдонда аввалгидек 90 дақиқалик динамикани ушлаб тура олмаяпти; Ўзбекистон эса Файзуллаев, Норчаев, Каримов каби ёшлар билан ўйин суръатини бемалол назорат қилмоқда;

  • Мураббийлик савиясидаги фарқ: Ғаленоийнинг эскича услуби жаҳон футболи элитасидан келган, замонавий 4-3-3 тизимини мукаммал биладиган Фабио Каннаваро тактикасига мутлақо дош бера олмади.

Фарғонадаги ушбу тарихий 3:1 ҳисоби нафақат Ўзбекистоннинг Осиёдаги қудратини тасдиқлади, балки Эрон футболини чуқур ислоҳотлар ва мураббийлар истеъфоси ёқасига олиб келди.

Сизнингча, Эрон терма жамоасининг Ўзбекистонга қарши 7 ўйиндан бери ғалаба қозона олмаётганига бош сабаб нима — Каннаваро бошчилигидаги жамоамизнинг кучайганими ёки Эрон футболидаги инқироз? Эрон матбуотининг Ғаленоийга берган «саботажчи» ва «қўлбола мураббий» деган кескин баҳосига шахсан қандай қарайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболининг триумфи ёритилган ушбу эксклюзив таҳлилни барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!

ФарғонаАмир ҒаленоийЭронTeam Melli Actu
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Фарғонада Осиё дербиси»: Ўзбекистон ва Эрон тўқнашуви олдидан барча интригалар«Фарғонада Осиё дербиси»: Ўзбекистон ва Эрон тўқнашуви олдидан барча интригаларКеча 12:09Каннавародан Эрон қандай мағлуб этилгани ҳақида баёнот — Осиё кубоги режаси таҳлилиКаннавародан Эрон қандай мағлуб этилгани ҳақида баёнот — Осиё кубоги режаси таҳлилиКеча 23:01Саудия Арабистони чемпионатидаги шармандали воқеа Криштиану Роналду эътиборидан четда қолмадиСаудия Арабистони чемпионатидаги шармандали воқеа Криштиану Роналду эътиборидан четда қолмади13 сентябр 21:00Ўзбекистон футболчиларига россиялик собиқ футболчидан очиқ тавсия...Ўзбекистон футболчиларига россиялик собиқ футболчидан очиқ тавсия...30 июн 06:30«Ал-Айн» «Ан-Наср» дарвозасига жавобсиз 4 та гол урди — Элит ОЧЛ да улкан сенсация!«Ал-Айн» «Ан-Наср» дарвозасига жавобсиз 4 та гол урди — Элит ОЧЛ да улкан сенсация!15 сентябр 23:16Бундеслигада илк истеъфо!: Шармандали мағлубиятдан сўнг Ойген Полански бўшатилдиБундеслигада илк истеъфо!: Шармандали мағлубиятдан сўнг Ойген Полански бўшатилди13 сентябр 21:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?