Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фарғона шаҳридаги «Истиқлол» стадионида Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Эрон устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги ғалабаси Форс кўрфази ва Теҳрон медиасида чинакам портлаш эффектини келтириб чиқарди. Эроннинг энг нуфузли футбол нашрларидан бири бўлган «Team Melli Actu» портали миллий жамоанинг Фарғонадаги ўйинини «фожиавий шармандалик» деб баҳолаб, бош мураббий Амир Ғаленоий фаолиятини кескин танқид остига олди. Нашр таҳлилчилари Эроннинг ўзбек футболига қарши ғалабасиз серияси нақ 7 та ўйинга етганини, Ғаленоий эса кетма-кет учинчи бор Ўзбекистонга мағлуб бўлиб, рақибга қарши ҳеч қандай чора топа олмаётганини алам билан қайд этди: «Эрон яна бир бор шармандали ва заиф ўйин кўрсатди! Амир Ғаленоийнинг иш услуби оддий қўлбола ишланмалар ва терма жамоа ичидаги саботажни эслатмоқда. Ўзбекистон терма жамоаси ва шахсан Фабио Каннаваро бош мураббийимизга қандай футбол ўйнаш кераклиги бўйича ҳақиқий тактик дарс ўтиб қўйди!».
Эронлик экспертлар Ғаленоийнинг ҳамон қариб қолган эски таркибга ёпишиб олгани, иқтидорли ёшларга йўл бермаётгани ва авлодлар алмашинувини пайсалга солаётгани қитъа грандини жар ёқасига олиб келганини очиқ ёзмоқда. Беллашувнинг 10-дақиқасидаёқ ҳимоячиларнинг хатосидан унумли фойдаланган Элдор Шомуродов ҳисобни очган бўлса, автогол эвазига ҳисоб тенглашганига қарамай, 58-дақиқада Беҳруз Каримовнинг жарима майдончасида йиқитилиши ортидан белгиланган пенальтини Шомуродов совуққонлик билан голга айлантириб, дублни расмийлаштирди. Ҳакам қўшиб берган дақиқаларда эса Ҳусайн Норчаев Эрон дарвозасига 3-голни жойлаб, рақиб устидан тўлиқ ҳукм чиқарди.
Хўш, Эроннинг 7 та ўйиндан бери Ўзбекистонни юта олмаётгани замирида қандай инқироз ётибди, Каннаваронинг Ғаленоий устидан қозонган тактик устунлиги нималарда намоён бўлди ва Теҳрондаги мураббий истеъфоси энди муқаррарми?
«7 та ўйинлик ғалабасизлик, «саботаж» айблови ва Каннаваро дарси»: Эрон матбуоти муносабатининг 5 та асосий нуқтаси
«Team Melli Actu» эълон қилган кескин репортаждан энг муҳим факт ва хулосалар:
«Фожиавий мағлубият ва шармандалик»: Эрон матбуоти Фарғонадаги 1:3 ҳисобини миллий жамоа тарихидаги энг заиф ва уятли кўринишлардан бири сифатида баҳолади;
Ўзбекистонга қарши 7 ўйинлик ғалабасиз серия: Эрон миллий жамоаси сўнгги 7 та расмий ва ўртоқлик баҳсларининг бирортасида Ўзбекистонни енга олмади;
Каннаваронинг тактик мастер-класси: Италиялик мутахассис Фабио Каннаваро Амир Ғаленоийни барча жабҳаларда ожиз қолдиргани эронликлар томонидан очиқ тан олинди;
Ғаленоийга «саботаж» айблови: Мураббийнинг эскирган таркибга суяниши, тактикасининг йўқлиги ва авлодлар алмашинувини тўхтатиб қўйгани қаттиқ қораланди;
Шомуродов дубли ва Норчаев нуқтаси: Ўзбекистон етакчилари рақибнинг қўпол хатолари ва дарвозабон Бейронванднинг қоидабузарлигидан унумли фойдаланиб, мутлақ устунликни намойиш этди.
Эрон ва Ўзбекистон тўқнашуви: Икки жамоа ҳолати ва матбуот баҳоси таққоси
Фарғонадаги ўйиндан сўнг юзага келган ҳақиқий вазият таҳлили:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
Ўзбекистон миллий термаси (Ғолиб)
Эрон миллий термаси («Team Melli»)
Якуний ҳисоб ва голлар
3:1 (Шомуродов 10', 58' пен., Норчаев 90+3')
1 та гол (Ж. Ўрозов 49' авт.)
Бош мураббий савияси
Фабио Каннаваро: Юксак тактика ва тизим
Амир Ғаленоий: «Қўлбола ишланмалар ва ожизлик»
Ўзаро ўйинлар динамикаси
7 та ўйиндан бери Эронга ютқазмаяпти
7 та баҳсдан бери Ўзбекистонни юта олмаяпти
Таркиб ва авлодлар ҳолати
Ёшлар интеграцияси (Каримов, Норчаев, Ўрозов)
Қариб қолган фахрийларга кўр-кўрона суяниш
Руҳий ва ментал ҳолат
Қитъа грандларини чўчитмайдиган дадил жамоа
Психологик тушкунлик, ишончсизлик ва инқироз
Миллий матбуот муносабати
Ғалаба ва Каннаваро даврини олқишлаш
Бош мураббий истеъфоси ва кескин истеҳзо
Футбол экспертизаси ва таҳлил: Нега Эрон 7 та ўйиндан бери Ўзбекистонни енга олмаяпти?
Халқаро футбол таҳлилчилари ва осиёлик шарҳловчиларнинг хулосалари:
«Эрон комплекси» Ўзбекистондан Теҳронга кўчди: Илгари Ўзбекистон Эрондан чўчиб, дурангга ҳам рози бўлиб ўйнаган бўлса, сўнгги йилларда бу мувозанат бутунлай тескарисига ўзгарди; 7 та баҳс давомида Эрон ўзбек футболининг жисмоний қудрати, тезлиги ва тартиби қаршисида чорасиз қолмоқда; энди эронликлар Ўзбекистонга қарши майдонга тушишдан ҳайиқмоқда;
Каннаваронинг прессинги ва Эрон ҳимоясидаги саросима: 10-дақиқадаёқ эронлик ҳимоячиларнинг қўпол хатоси ва Шомуродовнинг голи Каннаваро йўлга қўйган юқори прессинг меваси бўлди; Беҳруз Каримовнинг ёриб киришида дарвозабон Бейронванднинг асабийлашиб рақиб юзига уриб юбориши — Эроннинг руҳий жиҳатдан синганини кўрсатди;
Ғаленоийнинг «консерватив қопқони»: «Team Melli Actu» тўғри таъкидлаганидек, Эронда янги авлодни шакллантириш тўхтаб қолган; Тареми, Азмун ва Ҳажисафи каби юлдузлар энди майдонда аввалгидек 90 дақиқалик динамикани ушлаб тура олмаяпти; Ўзбекистон эса Файзуллаев, Норчаев, Каримов каби ёшлар билан ўйин суръатини бемалол назорат қилмоқда;
Мураббийлик савиясидаги фарқ: Ғаленоийнинг эскича услуби жаҳон футболи элитасидан келган, замонавий 4-3-3 тизимини мукаммал биладиган Фабио Каннаваро тактикасига мутлақо дош бера олмади.
Фарғонадаги ушбу тарихий 3:1 ҳисоби нафақат Ўзбекистоннинг Осиёдаги қудратини тасдиқлади, балки Эрон футболини чуқур ислоҳотлар ва мураббийлар истеъфоси ёқасига олиб келди.
Сизнингча, Эрон терма жамоасининг Ўзбекистонга қарши 7 ўйиндан бери ғалаба қозона олмаётганига бош сабаб нима — Каннаваро бошчилигидаги жамоамизнинг кучайганими ёки Эрон футболидаги инқироз? Эрон матбуотининг Ғаленоийга берган «саботажчи» ва «қўлбола мураббий» деган кескин баҳосига шахсан қандай қарайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболининг триумфи ёритилган ушбу эксклюзив таҳлилни барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…