Аббос Файзуллаев Эрон устидан қозонилган ғалаба сирини очиқлади: Жамоавий руҳ таҳлили
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Аббос Файзуллаев Эрон устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги ғалабани жамоавий руҳ ва бирдамлик натижаси деб атади.
- Унинг фикрича, ҳозирги ўзбек футболида яхши давр юзага келган, бу эса аввалги даврларда етишмаган омилларнинг тўлдирилганини кўрсатади.
- Файзуллаев Фарғонадаги мухлисларга яратган ажойиб атмосфералари учун миннатдорлик билдирди.
- Бу ғалаба ўзбек футболининг янги даврини ва Осиёдаги етакчи грандга айланганини тасдиқлайди.
Фарғона шаҳридаги «Истиқлол» стадионида Эрон миллий терма жамоаси устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги шов-шувли ғалабадан сўнг, Ўзбекистон миллий жамоаси ва ЦСКА клубининг ёрқин юлдузи Аббос Файзуллаев журналистлар қаршисида чиқиш қилди. Учрашув давомида ўзининг тинимсиз ҳаракатлари, тезкор дриблинглари ва рақиб ҳимоячиларига тиним бермай босим ўтказиши билан ажралиб турган ёш плеймейкер ўйиндан кейинги самимий интервьюсида мухлислар олқишига тўхталди: «Жуда қийин ўйин бўлди. Стадионга келган минглаб мухлисларга катта раҳмат, улар Фарғонада ажойиб ва қайноқ атмосфера яратиб беришди! Ҳар икки жамоада ҳам гол уриш учун қулай имкониятлар бўлди. Айрим вазиятларда биз, айримларида рақиб устунлик қилди. Аммо якунда ғалаба қозонганимиз барча юртдошларимизга маъқул келди, деб ўйлайман».
Журналистларнинг энг қизиқ саволи — «Ўзбекистоннинг қитъа гранди бўлган Эронни учинчи бор мағлуб этаётгани сири нимада?» деган саволига Файзуллаев ўзбек футболининг янги даврини кўрсатувчи чуқур фалсафий жавоб берди: «Ҳозир ўзбек футболида жуда яхши давр юзага келди. Тўғри, бундан олдин ҳам юртимизда кучли даврлар бўлган, аммо ўша пайтларда нимадир етишмаган бўлиши мумкин. Бу сафарги ғалабамиз эса майдонда бутун бир жамоа бўлиб бирдам ҳаракат қилганимиз самарасидир!». Ушбу баёнот нафақат Фарғонадаги зафарни, балки бутун ўзбек футболида юз бераётган ментал ва тактик ўзгаришлар моҳиятини очиб берди.
Хўш, авваллари термамизга етишмаган ўша «сирли омил» аслида нима эди, Аббос Файзуллаев ва янги авлод Эронга қарши қандай психологик устунликка эришди ва бу «олтин давр» миллий футболимизни яна қайси чўққиларга олиб чиқади?
«Фарғонадаги муҳит, Эронни 3-марта енгиш ва янги авлод»: Аббос Файзуллаев интервюсининг 5 та асосий нуқтаси
Миллий терма жамоа ярим ҳимоячисининг баёнотидан энг муҳим факт ва фикрлар:
«Фарғонадаги супер атмосфера»: Файзуллаев «Истиқлол» аренасини тўлдирган мухлисларга миннатдорлик билдириб, уларнинг қўллаб-қувватлаши ғалабага катта куч берганини айтди;
Эронни 3-бор енгиш феномени: Принципиал ва энг ноқулай рақиб ҳисобланган Эрон миллий жамоаси кетма-кет учинчи бор тиз чўктирилди;
«Аввал бизга нимадир етишмасди»: Аббос ўтмишдаги авлодларда ҳам иқтидор бўлганини, бироқ айнан бугунги кунга келиб чемпионлик руҳи ва яхлитлик шаклланганини таъкидлади;
Жамоавий бирдамлик самараси: Эрон устидан қозонилган ғалаба шахсий маҳорат эмас, балки майдондаги ҳар бир футболчининг бир мақсад йўлида бирлашиши ортидан келди;
Ўзбек футболининг «яхши даври»: Ёш етакчи мамлакат футболи бугунги кунда ўз тарихидаги энг қудратли ва ишончли даврлардан бирини бошдан кечираётганини эътироф этди.
Ўзбекистон ва Эрон қарама-қаршилиги: Ўтмишдаги тўсиқлар ва бугунги ғалабалар таққоси
Эронга қарши аввалги йиллардаги ва ҳозирги кундаги кучлар нисбати таҳлили:
Кўрсаткичлар ва жиҳатлар
Ўтмишдаги даврлар (Катанец ва унгача)
Аббос Файзуллаев тилга олган «Янги давр»
Эронга қарши психологик кайфият
Қўрқув, эҳтиёткорлик, ҳимояга ётиб олиш
Тенгма-тенг кураш, очиқ прессинг ва ғалабага қатъий ишонч
Ўзаро учрашувлар натижаси
Дуранглар ва охирги дақиқалардаги мағлубиятлар
3-марта мағлуб этилди
Жамоавий тузилиш
Алоҳида юлдузлар (индивидуал ўйин)га боғлиқлик
Бутун жамоа бўлиб мудофаа ва ҳужумда яхлит ҳаракат
Ўйинчилар савияси ва легионерлар
Маҳаллий чемпионат ва Осиё клублари базаси
Европанинг топ-лигалари (ЦСКА, Франция ва бошқалар) тажрибаси
Мухлислар ва стадион омили
Натижасизликдан хавотир
Фарғонадагидек мислсиз ишонч ва миллий бирдамлик тўлқини
Футбол экспертизаси ва таҳлил: Нега Файзуллаевнинг «яхши давр келди» деган гапи ҳақиқат?
Халқаро футбол шарҳловчилари, спорт социологлари ва мураббийларнинг хулосалари:
«Аввал нима етишмасди?» саволига жавоб: Ўтмишда ўзбек футболида Миржалол Қосимов, Максим Шацких ёки Сервер Жепаров каби буюк иқтидорлар бўлган, аммо ўша даврда инфратузилма, психологик чидамлилик ва Европа даражасидаги интенсив тактик савия етишмас эди; бугунги авлод эса ёшлигидан (U-20 Осиё кубоги, Олимпиада-2024, Жаҳон чемпионати саралашлари) ғолиблик руҳида тарбияланди;
Файзуллаев — янги авлод лидери: Аббоснинг майдондаги қўрқувсизлиги, рақибнинг номи (Бейронванд, Тареми, Азмун)дан ҳайиқмаслиги ва тўп билан тезкор қарор қабул қилиши бутун жамоага руҳий устунлик беради; у замонавий ўзбек футболчисининг янги қиёфасидир;
«Эрон комплекси»нинг буткул йўқолиши: Кўп йиллар давомида Эрон биз учун «енгиб бўлмас девор» эди; уларни 3 марта мағлуб этиш — ўзбек футболи Осиёда энди «қувувчи» эмас, балки «етакчи гранд»га айланганини билдиради;
Каннаваро ва бирдамлик уйғунлиги: Файзуллаевнинг «бутун жамоа бўлиб ўйнадик» дейиши Каннаваронинг талаблари (жамоавий прессинг, интизом) ўйинчилар томонидан тўлиқ қабул қилинганини ва кийиниш хонасида ҳақиқий оилавий муҳит борлигини тасдиқлайди.
Аббос Файзуллаевнинг ушбу самимий сўзлари Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихидаги энг ёрқин саҳифаларни ёзаётганини ва олдинда қитъа кубоги шоҳсупаси кутаётганини исботлайди.
Сизнингча, Аббос Файзуллаев айтгандек, ўтмишдаги терма жамоаларимизга Эрон каби гигантларни ютиш учун айнан нима етишмаган эди — жисмоний тайёргарликми ёки руҳий ишонч? Бугунги авлоднинг Эрон устидан қозонган 3 - ғалабасига шахсан қандай баҳо берасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва терма жамоамизнинг ёрқин юлдузига бағишланган ушбу муҳим таҳлилни барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…