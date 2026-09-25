Аббос Файзуллаев Эрон устидан қозонилган ғалаба сирини очиқлади: Жамоавий руҳ таҳлили

·15·Спорт
Аббос Файзуллаев Эрон устидан қозонилган ғалаба сирини очиқлади: Жамоавий руҳ таҳлили
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Аббос Файзуллаев Эрон устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги ғалабани жамоавий руҳ ва бирдамлик натижаси деб атади.
  • Унинг фикрича, ҳозирги ўзбек футболида яхши давр юзага келган, бу эса аввалги даврларда етишмаган омилларнинг тўлдирилганини кўрсатади.
  • Файзуллаев Фарғонадаги мухлисларга яратган ажойиб атмосфералари учун миннатдорлик билдирди.
  • Бу ғалаба ўзбек футболининг янги даврини ва Осиёдаги етакчи грандга айланганини тасдиқлайди.

Фарғона шаҳридаги «Истиқлол» стадионида Эрон миллий терма жамоаси устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги шов-шувли ғалабадан сўнг, Ўзбекистон миллий жамоаси ва ЦСКА клубининг ёрқин юлдузи Аббос Файзуллаев журналистлар қаршисида чиқиш қилди. Учрашув давомида ўзининг тинимсиз ҳаракатлари, тезкор дриблинглари ва рақиб ҳимоячиларига тиним бермай босим ўтказиши билан ажралиб турган ёш плеймейкер ўйиндан кейинги самимий интервьюсида мухлислар олқишига тўхталди: «Жуда қийин ўйин бўлди. Стадионга келган минглаб мухлисларга катта раҳмат, улар Фарғонада ажойиб ва қайноқ атмосфера яратиб беришди! Ҳар икки жамоада ҳам гол уриш учун қулай имкониятлар бўлди. Айрим вазиятларда биз, айримларида рақиб устунлик қилди. Аммо якунда ғалаба қозонганимиз барча юртдошларимизга маъқул келди, деб ўйлайман».

Журналистларнинг энг қизиқ саволи — «Ўзбекистоннинг қитъа гранди бўлган Эронни учинчи бор мағлуб этаётгани сири нимада?» деган саволига Файзуллаев ўзбек футболининг янги даврини кўрсатувчи чуқур фалсафий жавоб берди: «Ҳозир ўзбек футболида жуда яхши давр юзага келди. Тўғри, бундан олдин ҳам юртимизда кучли даврлар бўлган, аммо ўша пайтларда нимадир етишмаган бўлиши мумкин. Бу сафарги ғалабамиз эса майдонда бутун бир жамоа бўлиб бирдам ҳаракат қилганимиз самарасидир!». Ушбу баёнот нафақат Фарғонадаги зафарни, балки бутун ўзбек футболида юз бераётган ментал ва тактик ўзгаришлар моҳиятини очиб берди.

Хўш, авваллари термамизга етишмаган ўша «сирли омил» аслида нима эди, Аббос Файзуллаев ва янги авлод Эронга қарши қандай психологик устунликка эришди ва бу «олтин давр» миллий футболимизни яна қайси чўққиларга олиб чиқади?

«Фарғонадаги муҳит, Эронни 3-марта енгиш ва янги авлод»: Аббос Файзуллаев интервюсининг 5 та асосий нуқтаси

Миллий терма жамоа ярим ҳимоячисининг баёнотидан энг муҳим факт ва фикрлар:

  • «Фарғонадаги супер атмосфера»: Файзуллаев «Истиқлол» аренасини тўлдирган мухлисларга миннатдорлик билдириб, уларнинг қўллаб-қувватлаши ғалабага катта куч берганини айтди;

  • Эронни 3-бор енгиш феномени: Принципиал ва энг ноқулай рақиб ҳисобланган Эрон миллий жамоаси кетма-кет учинчи бор тиз чўктирилди;

  • «Аввал бизга нимадир етишмасди»: Аббос ўтмишдаги авлодларда ҳам иқтидор бўлганини, бироқ айнан бугунги кунга келиб чемпионлик руҳи ва яхлитлик шаклланганини таъкидлади;

  • Жамоавий бирдамлик самараси: Эрон устидан қозонилган ғалаба шахсий маҳорат эмас, балки майдондаги ҳар бир футболчининг бир мақсад йўлида бирлашиши ортидан келди;

  • Ўзбек футболининг «яхши даври»: Ёш етакчи мамлакат футболи бугунги кунда ўз тарихидаги энг қудратли ва ишончли даврлардан бирини бошдан кечираётганини эътироф этди.

Ўзбекистон ва Эрон қарама-қаршилиги: Ўтмишдаги тўсиқлар ва бугунги ғалабалар таққоси

Эронга қарши аввалги йиллардаги ва ҳозирги кундаги кучлар нисбати таҳлили:

Кўрсаткичлар ва жиҳатлар

Ўтмишдаги даврлар (Катанец ва унгача)

Аббос Файзуллаев тилга олган «Янги давр»

Эронга қарши психологик кайфият

Қўрқув, эҳтиёткорлик, ҳимояга ётиб олиш

Тенгма-тенг кураш, очиқ прессинг ва ғалабага қатъий ишонч

Ўзаро учрашувлар натижаси

Дуранглар ва охирги дақиқалардаги мағлубиятлар

3-марта мағлуб этилди

Жамоавий тузилиш

Алоҳида юлдузлар (индивидуал ўйин)га боғлиқлик

Бутун жамоа бўлиб мудофаа ва ҳужумда яхлит ҳаракат

Ўйинчилар савияси ва легионерлар

Маҳаллий чемпионат ва Осиё клублари базаси

Европанинг топ-лигалари (ЦСКА, Франция ва бошқалар) тажрибаси

Мухлислар ва стадион омили

Натижасизликдан хавотир

Фарғонадагидек мислсиз ишонч ва миллий бирдамлик тўлқини

Футбол экспертизаси ва таҳлил: Нега Файзуллаевнинг «яхши давр келди» деган гапи ҳақиқат?

Халқаро футбол шарҳловчилари, спорт социологлари ва мураббийларнинг хулосалари:

  • «Аввал нима етишмасди?» саволига жавоб: Ўтмишда ўзбек футболида Миржалол Қосимов, Максим Шацких ёки Сервер Жепаров каби буюк иқтидорлар бўлган, аммо ўша даврда инфратузилма, психологик чидамлилик ва Европа даражасидаги интенсив тактик савия етишмас эди; бугунги авлод эса ёшлигидан (U-20 Осиё кубоги, Олимпиада-2024, Жаҳон чемпионати саралашлари) ғолиблик руҳида тарбияланди;

  • Файзуллаев — янги авлод лидери: Аббоснинг майдондаги қўрқувсизлиги, рақибнинг номи (Бейронванд, Тареми, Азмун)дан ҳайиқмаслиги ва тўп билан тезкор қарор қабул қилиши бутун жамоага руҳий устунлик беради; у замонавий ўзбек футболчисининг янги қиёфасидир;

  • «Эрон комплекси»нинг буткул йўқолиши: Кўп йиллар давомида Эрон биз учун «енгиб бўлмас девор» эди; уларни 3 марта мағлуб этиш — ўзбек футболи Осиёда энди «қувувчи» эмас, балки «етакчи гранд»га айланганини билдиради;

  • Каннаваро ва бирдамлик уйғунлиги: Файзуллаевнинг «бутун жамоа бўлиб ўйнадик» дейиши Каннаваронинг талаблари (жамоавий прессинг, интизом) ўйинчилар томонидан тўлиқ қабул қилинганини ва кийиниш хонасида ҳақиқий оилавий муҳит борлигини тасдиқлайди.

Аббос Файзуллаевнинг ушбу самимий сўзлари Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихидаги энг ёрқин саҳифаларни ёзаётганини ва олдинда қитъа кубоги шоҳсупаси кутаётганини исботлайди.

Сизнингча, Аббос Файзуллаев айтгандек, ўтмишдаги терма жамоаларимизга Эрон каби гигантларни ютиш учун айнан нима етишмаган эди — жисмоний тайёргарликми ёки руҳий ишонч? Бугунги авлоднинг Эрон устидан қозонган 3 - ғалабасига шахсан қандай баҳо берасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва терма жамоамизнинг ёрқин юлдузига бағишланган ушбу муҳим таҳлилни барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!

Аббос ФайзуллаевЎзбекистон миллий терма жамоасиФарғона «Истиқлол» стадиониЭрон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Фарғонада Осиё дербиси»: Ўзбекистон ва Эрон тўқнашуви олдидан барча интригалар«Фарғонада Осиё дербиси»: Ўзбекистон ва Эрон тўқнашуви олдидан барча интригаларКеча 12:09Каннавародан Эрон қандай мағлуб этилгани ҳақида баёнот — Осиё кубоги режаси таҳлилиКаннавародан Эрон қандай мағлуб этилгани ҳақида баёнот — Осиё кубоги режаси таҳлилиКеча 23:01Шомуродовдан дубль: Ўзбекистон терма жамоаси Эронни 2:1 ҳисобида мағлуб этмоқда (видео)Шомуродовдан дубль: Ўзбекистон терма жамоаси Эронни 2:1 ҳисобида мағлуб этмоқда (видео)Кеча 20:38Аббосбек Файзуллаев миллий жамоа йиғини ва Эронга қарши ўйин олдидан очиқ гапирдиАббосбек Файзуллаев миллий жамоа йиғини ва Эронга қарши ўйин олдидан очиқ гапирди22 сентябр 00:59Шомуродов ва Файзуллаев ўйнаган баҳсда «Башакшеҳир» 0:5 ҳисобида тор-мор этилдиШомуродов ва Файзуллаев ўйнаган баҳсда «Башакшеҳир» 0:5 ҳисобида тор-мор этилди14 сентябр 06:03Шомуродов ва Файзуллаев асосий таркибдами? «Башакшеҳир» «Амедспор»га қарши ўйнайдиШомуродов ва Файзуллаев асосий таркибдами? «Башакшеҳир» «Амедспор»га қарши ўйнайди13 сентябр 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?