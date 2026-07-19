Гольф машинасидаги сайр фожиага айланди: 4 сайёҳ ЙТҲга учради
Таиландда дам олаётган тўрт нафар россиялик сайёҳнинг ҳордиғи кутилмаган йўл-транспорт ҳодисаси билан якунланди. Маҳаллий ОАВ хабарига кўра, гольф машинасида сайр қилаётган гуруҳ аъзолари эҳтиётсизлик оқибатида турли даражадаги тан жароҳатлари олган.
Маълум қилинишича, гольф машинасини бошқараётган аёл тезликни меъёридан ошириб юборган. Бурилишлардан бирида унинг дугонаси мувозанатини йўқотиб, ҳаракатланаётган транспорт воситасидан йиқилиб тушган ва елка суягини синдириб олган.
Воқеани кўрган ҳайдовчи аёл ҳам машинани тўхтатишга улгурмай, дугонасига ёрдам бериш мақсадида ҳаракатланаётган гольф машинасидан сакраб тушган. Натижада бошқарувсиз қолган транспорт воситаси йўлдан чиқиб кетиб, дарахтга бориб урилган.
Тўқнашув оқибатида гольф машинасида қолган яна икки нафар сайёҳ ҳам тан жароҳати олган. Жароҳатланганларнинг барчасига тиббий ёрдам кўрсатилган.
Ҳодисадан сўнг сайёҳлар режалаштирилган таътилни муддатидан олдин якунлаб, даволаниш учун Россияга қайтишга мажбур бўлган. Мазкур ҳолат юзасидан тегишли идоралар томонидан суриштирув ишлари олиб борилмоқда.
…