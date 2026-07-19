Гольф машинасидаги сайр фожиага айланди: 4 сайёҳ ЙТҲга учради

·57·Дунё
Гольф машинасидаги сайр фожиага айланди: 4 сайёҳ ЙТҲга учради

Таиландда дам олаётган тўрт нафар россиялик сайёҳнинг ҳордиғи кутилмаган йўл-транспорт ҳодисаси билан якунланди. Маҳаллий ОАВ хабарига кўра, гольф машинасида сайр қилаётган гуруҳ аъзолари эҳтиётсизлик оқибатида турли даражадаги тан жароҳатлари олган.

Маълум қилинишича, гольф машинасини бошқараётган аёл тезликни меъёридан ошириб юборган. Бурилишлардан бирида унинг дугонаси мувозанатини йўқотиб, ҳаракатланаётган транспорт воситасидан йиқилиб тушган ва елка суягини синдириб олган.

Воқеани кўрган ҳайдовчи аёл ҳам машинани тўхтатишга улгурмай, дугонасига ёрдам бериш мақсадида ҳаракатланаётган гольф машинасидан сакраб тушган. Натижада бошқарувсиз қолган транспорт воситаси йўлдан чиқиб кетиб, дарахтга бориб урилган.

Тўқнашув оқибатида гольф машинасида қолган яна икки нафар сайёҳ ҳам тан жароҳати олган. Жароҳатланганларнинг барчасига тиббий ёрдам кўрсатилган.

Ҳодисадан сўнг сайёҳлар режалаштирилган таътилни муддатидан олдин якунлаб, даволаниш учун Россияга қайтишга мажбур бўлган. Мазкур ҳолат юзасидан тегишли идоралар томонидан суриштирув ишлари олиб борилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Покистон ва Ҳиндистон чегарасида икки соатлик отишма юз бердиПокистон ва Ҳиндистон чегарасида икки соатлик отишма юз бердиБугун, 16:28Ҳиндистонда 20 кунлик очликдан сўнг фаол мажбуран шифохонага олиб кетилдиҲиндистонда 20 кунлик очликдан сўнг фаол мажбуран шифохонага олиб кетилдиБугун, 16:16“Love is...” сақичидаги ёқимли расмлар ортида фожиали севги тарихи яширинган“Love is...” сақичидаги ёқимли расмлар ортида фожиали севги тарихи яширинганБугун, 16:12Ака-ука Тейтлар АҚШда яна ҳибсга олиндиАка-ука Тейтлар АҚШда яна ҳибсга олиндиБугун, 16:04Эквадордаги ноёб синдром олимларни саратон сирига яқинлаштирмоқдаЭквадордаги ноёб синдром олимларни саратон сирига яқинлаштирмоқдаБугун, 16:01Нетаняху Нью-Йоркда ҳибсга олиниши мумкинми?Нетаняху Нью-Йоркда ҳибсга олиниши мумкинми?Бугун, 15:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?