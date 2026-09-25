Пезешкиан АҚШга шошилинч таклиф билан чиқди — БМТ даги ядровий баҳс ва Оқ уй жавоби

·5·Дунё
Пезешкиан АҚШга шошилинч таклиф билан чиқди — БМТ даги ядровий баҳс ва Оқ уй жавоби

Нью-Йоркда бўлиб ўтаётган БМТ Бош Ассамблеясининг Юқори ҳафталиги доирасида Яқин Шарқдаги кескинлик ва ядро хавфсизлиги бўйича сенсацион дипломатик баёнотлар янгради. Ислом Республикаси президенти Масуд Пезешкиан Fox News телеканалига берган эксклюзив интервюсида Теҳрон Ядро қуролини тарқатмаслик тўғрисидаги шартнома (ДНЯО) доирасида 60 фоизгача бойитилган уран захираларидан тўлиқ воз кечишга тайёрлигини расман эълон қилди. «Ҳа. Халқаро ҳуқуқ нормалари доирасида ва Ядро қуролини тарқатмаслик тўғрисидаги шартнома асосида биз халқаро меъёрлар талаб қиладиган барча шартларга қатъий амал қиламиз», — дея таъкидлади Эрон етакчиси.

Шу билан бирга, NBC News тарқатган хабарга кўра, Пезешкиан АҚШ маъмуриятини 2026 йил ноябрь ойида бўлиб ўтадиган оралиқ сайловларга қадар икки давлат ўртасидаги англашув меморандумига қайтишга очиқ чақирди. Бироқ Оқ уй матбуот котиби Анна Келли бунга жавобан президент Дональд Трамп «Ирондек даҳшатли давлат ҳеч қачон ядро қуролига эга бўлмаслигига эришиш» йўлида қатъий эканини билдирди. Ўз навбатида, Трамп БМТ минбаридан туриб, ҳақиқий келишув ноябрдаги сайловлардан кейингина тузилишини, чунки Теҳрон Оқ уйдаги сиёсий кучлар мувозанати қандай ўзгаришини кутаётганини башорат қилди.

Хўш, 18 июндаги қисқа муддатли сулҳдан сўнг бекор бўлган меморандум қайта тикланадими, Эроннинг 60 фоизли бойитилган урандан воз кечиш ваъдаси АҚШ санкцияларини бекор қилиш учун етарлими ва 3 ноябрдаги сайловлар натижаси Яқин Шарқдаги уруш ёки тинчлик тақдирини қандай белгилайди?

«60% урандан воз кечиш, ноябргача бўлган таклиф ва Трампнинг сайлов режаси»: Дипломатик тўқнашувнинг 5 та асосий нуқтаси

БМТ ва Вашингтон мулоқоти доирасида юзага келган энг муҳим факт ва баёнотлар:

  • 60 фоизлик уран захираларидан воз кечиш: Президент Масуд Пезешкиан ДНЯО шартномаси нормалари асосида юқори даражада бойитилган урандан воз кечишга тайёрлигини тасдиқлади;

  • Ноябрь сайловларигача сулҳга қайтиш чақириғи: Теҳрон АҚШнинг 3 ноябрдаги оралиқ сайловлари куни келмасдан аввал ўзаро англашув меморандумини тиклаш ниятида;

  • Оқ уй ва Трампнинг муросасиз риторикаси: Президент Трамп Ирон ҳеч қачон ядро каллаги ярата олмаслигини уқтириб, келишув фақат сайловдан кейин бўлишини таъкидлади;

  • 18 июндаги меморандум қисмати: Ёзда имзоланиб, Ҳурмуз бўғозини очувчи ҳужжат июль ойида зарбалар қайта бошланиши билан амалда йўққа чиққан эди;

  • WSJ таҳлили ва стратегик савдолашув: Теҳрон АҚШдаги оралиқ сайловлар босимидан фойдаланиб, Трамп маъмуриятидан ўз манфаатларига максимал фойдали шартларни ундириб олишни кўзламоқда.

АҚШ ва Эрон ўртасидаги ядровий ва дипломатик позициялар таққоси

Томонларнинг БМТ минбари ва оммавий ахборот воситалари орқали билдирган талаблари таҳлили:

Мезонлар ва йўналишлар

Теҳрон позицияси (Президент Масуд Пезешкиан)

Вашингтон позицияси (Президент Дональд Трамп ва Оқ уй)

60 фоизлик уран масаласи

ДНЯО шартномаси доирасида тўлиқ воз кечишга тайёр

Текширувларсиз ишонч йўқ: ядро қуролига йўлни буткул ёпиш

Келишувга қайтиш муддати

«Ноябрдаги оралиқ сайловларга қадар зудлик билан»

«Сайловдан кейингина»: ҳозир келишув тузишга мантиқ йўқ

18 июн меморандуми тақдири

Қайта тиклашни ва ҳарбий чекловларни олиб ташлашни истайди

Июль ойида келишув бузилгани ва сулҳ тугаганини эълон қилган

Ҳурмуз ва блокада масаласи

Денгиз қатновини тўлиқ эркинлаштириш тарафдори

Эрон хатти-ҳаракатларига қараб ҳарбий назоратни кучайтириш

Сайлов омилидан фойдаланиш

Трампга сайловолди босимини ўтказиш ва ён беришга ундаш

Сайловда ғалаба қозониб, куч позициясидан музокара ўтказиш

Халқаро ва ядровий хавфсизлик экспертизаси: Нега 60 фоизли уран ва ноябрь ойи бу қадар ҳал қилувчи?

Халқаро атом энергетикаси агентлиги (МАГАТЭ) кузатувчилари ва геосиёсий экспертларнинг хулосалари:

  • «60 фоизли уран» — остона нуқтаси: 60 фоизгача бойитилган уран техник жиҳатдан ядро қуроли яратиш учун керак бўладиган 90 фоизлик даражагача етиб бориш учун жуда оз вақт талаб қилади; Пезешкианнинг айнан шу захиралардан воз кечишга тайёрлигини билдириши — Ғарб санкцияларини юмшатиш ва дипломатик эшикларни очиш учун ташланган энг катта қартадир;

  • Нега Пезешкиан ноябргача улгуришни хоҳлайди? АҚШда 3 ноябрь куни Конгрессга оралиқ сайловлар бўлиб ўтади; Агар Трампнинг партияси сайловда мутлақ устунликка эришса, у Теҳронга янада қаттиқроқ шартлар қўяди; Шунинг учун Эрон раҳбарияти Трамп сайловолди кампаниясида ташқи сиёсий ютуққа муҳтож бўлиб турган паллада битим тузишга шошилмоқда;

  • Трампнинг қарши тактикаси: Дональд Трамп эса вазиятни пайсалга солиб, «иранликлар сайлов натижаларини кутмоқда, мен сайловдан кейин кучли мавқе билан улар билан битим тузаман» демоқда; бу АҚШ президентининг музокара столида максимал даражада устунликни сақлаб қолиш усулидир;

  • Ҳурмуз бўғози ва глобал нефть бозори хавфи: 18 июндаги меморандумнинг чиппакка чиқиши Ормуз бўғозида кемалар қатнови хавфсизлигини яна савол остига қўйган эди; агар томонлар ноябргача ёки ундан сўнг консенсусга келмаса, минтақада янги ракета ва дрон ҳужумлари тўлқини бошланиши мумкин.

Нью-Йоркдаги ушбу сиёсий диалоглар АҚШ ва Эрон ўртасидаги ядровий инқироз энг муҳим паллага кирганини ва ноябрь ойи нафақат Америка, балки бутун дунё хавфсизлиги учун синов бўлишини кўрсатмоқда.

Сизнингча, Дональд Трамп 3 ноябрдаги сайловларга қадар Эрон билан янги ядровий битим тузишга рози бўладими ёки Теҳронни янада қаттиқроқ санкциялар билан сиқиш йўлини танлайдими? Масуд Пезешкианнинг 60 фоизли бойитилган урандан воз кечиш таклифига ва Яқин Шарқдаги тинчлик истиқболига шахсан қандай баҳо берасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва глобал хавфсизликнинг энг муҳим мавзуси ёритилган ушбу эксклюзив мақолани барча яқинларингиз билан баҳам кўринг!

Масуд ПезешкианДНЯОТрампЯдро қуролини тарқатмаслик шартномаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пезешкиан: "Исломий давлатлар тажовуз майдонига айланмаслиги керак"Пезешкиан: "Исломий давлатлар тажовуз майдонига айланмаслиги керак"27 август 20:38Эрон президенти Масъуд Пезешкиёндан халқаро иккиюзламачиликка кескин зарба (видео)Эрон президенти Масъуд Пезешкиёндан халқаро иккиюзламачиликка кескин зарба (видео)Кеча 17:48«Бундай қирғинни ҳеч қачон кўрмаганман»:БМТ раҳбари ва Лула Исроилни геноцидда айблади«Бундай қирғинни ҳеч қачон кўрмаганман»:БМТ раҳбари ва Лула Исроилни геноцидда айблади23 сентябр 09:58АҚШ W93 янги термоядровий жанговар каллагини парвоз синовидан ўтказдиАҚШ W93 янги термоядровий жанговар каллагини парвоз синовидан ўтказди23 сентябр 12:57Бомбардимончи ва яширин қирувчи кадрда: Хитой қандай сигнал берди?Бомбардимончи ва яширин қирувчи кадрда: Хитой қандай сигнал берди?4 август 19:35"БМТ ўз кучини йўқотмоқда": Тўқаев Хавфсизлик Кенгашини тубдан ислоҳ қилишга чақирди"БМТ ўз кучини йўқотмоқда": Тўқаев Хавфсизлик Кенгашини тубдан ислоҳ қилишга чақирди13 сентябр 18:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота