Каннаваро Эронга қарши баҳс олдидан "очилди": Катанец услуби, Ҳакимов дебюти ҳақида
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро Эронга қарши ўйин олдидан ўтказилган матбуот анжуманида таркиб танлови бўйича аввалги мураббий Сречко Катанецнинг услубини танқид қилиб, ўйинчиларнинг ёшига эмас, балки майдондаги иқтидор ва шахсиятига аҳамият беришини таъкидлади.
- Каннаваро Муҳаммад Ҳакимовнинг қўрқмаслиги ва кучли шахсиятини алоҳида эътироф этиб, унга келажакда майдонда имконият берилишини тасдиқлади.
Фарғонада кечадиган Ўзбекистон — Эрон марказий ўртоқлик тўқнашуви олдидан ташкил этилган расмий матбуот анжумани кутилганидан анча қайноқ, очиқ ва кескин мунозараларга бой руҳда ўтди. Миллий терма жамоа бош мураббийи, жаҳон футболи афсонаси Фабио Каннаваро ҳамда жамоа сардори Элдор Шомуродов журналистлар қаршисида саф тортиб, таркиб танлови, мураббийлик фалсафаси ва тактик ёндашувлар юзасидан барча саволларга очиқчасига жавоб қайтарди. Айниқса, ОАВ вакилларининг аввалги мураббий Сречко Катанецнинг футболчилар бўйига қараб таркиб тузгани ҳақидаги эслатмаси ҳамда таркибга киритилмаган ўйинчилар бўйича танқидий эътирозлари италиялик мутахассиснинг жуда қатъий ва муросасиз муносабатига сабаб бўлди.
Каннаваро миллий терма эшиклари паспортдаги ёшга эмас, балки майдондаги иқтидор ва шахсиятга қаралишини кескин уқтириб: «Ҳакимов ёш бўлишига қарамай, юрагида қўрқув йўқ ва кучли шахсиятга эга. Бизнинг жамоада ёш ёки қари деган тушунчанинг ўзи йўқ! Эрта тонгда уйғониб, ўзимдан-ўзим ўйинчи танламайман. Чемпионатда ким муносиб бўлса, ўша келган. Кимлардир чақирилмаган бўлса, бунинг ўзига яраша жиддий сабаблари бор», дея таъкидлади. Шунингдек, мураббий Икром Алибоев учун ҳам терма эшиклари доимо очиқлигини, ҳозирги йиғиннинг бош мақсади эса терма жамоанинг узоқ муддатли келажаги ва авлодлар алмашинувини таъминлаш эканини айтиб, журналистлардан ўз қарорларини ҳурмат қилишни сўради.
Хўш, Муҳаммад Ҳакимов Эронга қарши баҳсда дебют қиладими, Каннаваронинг ушбу қатъий позицияси жамоа ичидаги интизомни қандай мустаҳкамлайди ва миллий терма Фарғонада қандай сюрприз тайёрламоқда?
«Қўрқмас Ҳакимов, Катанецга жавоб ва мураббий талаби»: Матбуот анжуманининг 5 та асосий нуқтаси
Фабио Каннаваронинг Фарғонадаги шов-шувли чиқишидан энг муҳим тезислар:
Муҳаммад Ҳакимовнинг имконияти: Бош мураббий ёш иқтидорнинг кучли шахсияти ва қўрқмаслигини алоҳида эътироф этиб, бўлажак баҳсларда унга майдонда вақт берилишини тасдиқлади;
«Ёш ёки қари йўқ» тамойили: Терма жамоада ўйинчиларнинг ёшига чеклов қўйилмайди — салоҳияти бўлса ёшлар ҳам, тажрибали фахрийлар ҳам майдонга тушаверади;
Катанец даври танқидларига муносабат: Каннаваро футболчиларни бўйига қараб танламаслигини, фақат чемпионатда ҳақиқий ўйин кўрсатаётган ва жамоага фойдаси тегадиганлар сафга олинганини билдирди;
Икром Алибоев масаласи: Мураббий Алибоевни яхши футболчи сифатида билишини ва у учун терма эшиклари доимо очиқ эканини очиқлади;
«Қарорларимни ҳурмат қилинг» чақириғи: Италиялик мутахассис аввалги мураббий 20-22 киши чақирганда ҳам, ҳозир кўплаб янгиларни жалб қилганда ҳам танқид қилинаётганига урғу бериб, журналистларни мураббий танловини ҳурмат қилишга чақирди.
Ўзбекистон миллий жамоаси: Мураббийлик фалсафаси ва танлов мезонлари таққоси
Сречко Катанецнинг эски тамойиллари ва Фабио Каннаваронинг янги бошқарув тизими таҳлили:
Мезонлар ва йўналишлар
Сречко Катанец давридаги ёндашув
Фабио Каннаваро олиб кирган янги қоидалар
Таркиб танлашдаги мезон
Жисмоний бақувватлик ва бўйдорликка катта эътибор
Иқтидор, характер, қўрқмаслик ва кучли шахсият
Футболчиларнинг ёши
Консерватив, асосан тажрибали ўйинчилар ўзаги
«Ёш ёки қари деган чеклов йўқ» — фақат потенциал
Йиғинга чақириладиганлар сони
Тор доира: мунтазам 20–22 нафар ўйинчи
Кенгайтирилган таркиб ва ички чемпионат кашфиётлари
Асосий мақсад ва стратегик вектор
Фақат жорий натижа ва қатъий таркибни сақлаш
Келажак пойдевори, узоқ муддатли авлодлар алмашинуви
Ёшларга (масалан, М. Ҳакимов) ишонч
Эҳтиёткорлик билан жуда кам вақт бериш
Катта баҳсларда ҳам реал ўйин амалиёти бериш ваъдаси
ОАВ ва танқидларга муносабат
Ёпиқлик ва изоҳсиз қарорлар
Очиқ мулоқот, аргумент ва профессионал ҳурмат талаби
Футбол экспертизаси ва инсайдерлик таҳлили: Нега Каннаваронинг позицияси терма учун муҳим?
Спорт шарҳловчилари ва миллий футбол таҳлилчиларининг хулосалари:
Психологик тўсиқларнинг парчаланиши: Ўзбек футболида кўп йиллардан бери мураббийлар «ҳали ёш, тайёр эмас» ёки «бўйи тўғри келмайди» деган қарашлар остида кўплаб техник иқтидорларни четга суриб келган; Каннаваронинг фақат характерга қараб баҳо бериши ички чемпионатдаги барча ёшларга кучли мотивация бағишлайди;
Ҳакимов — келажак ҳужум маркази: Муҳаммад Ҳакимовнинг қўрқмаслиги ва жисмоний босимдан қочмаслиги айнан Эрон каби оғир ва тажовузкор ҳимояланадиган рақибга қарши энг керакли сифат ҳисобланади; унинг майдонга тушиши рақиб ҳимоячилари учун кутилмаган тактик бошоғриқ бўлади;
Жамоа ичидаги соғлом рақобат: Кенгайтирилган йиғин ва кўпроқ ўйинчиларни синовдан ўтказиш ҳеч кимда «ўрним кафолатланган» деган хотиржамликка йўл қўймайди; ҳатто легионерлар ҳам ҳар бир машғулотда ўз даражасини исботлашга мажбур бўлади;
Мураббийнинг авторитети ва қатъияти: «Олтин тўп» соҳиби сифатида Фабио Каннаваро ташқи босимлар ёки журналистларнинг хоҳишига қараб эмас, фақат ўз қарашлари бўйича таркиб тузишини очиқ эълон қилди — бу жамоанинг руҳий жиҳатдан мураббийга тўлиқ ишонишини таъминлайди.
Фабио Каннаваро ва Элдор Шомуродовнинг Фарғонадаги чиқиши терма жамоа Эронга қарши баҳсга нафақат жисмонан, балки руҳий жиҳатдан ҳам мутлақ жанговар кайфиятда эканини яққол намоён этди.
Сизнингча, Фабио Каннаваронинг «ёш ёки қари деган тушунча йўқ» деган фалсафаси миллий терма жамоамизга қандай фойда келтиради? Муҳаммад Ҳакимов Эронга қарши баҳсда ўз дебютини муваффақиятли ўтказиб, гол ура оладими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва эртанги суперўйин олдидан ушбу қайноқ матбуот анжумани таҳлилини барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…