“Толибон” шоира Мужда Ўзбекни нега ҳибсга олди?

·0·Дунё
“Толибон” шоира Мужда Ўзбекни нега ҳибсга олди?

Афғонистоннинг Таҳор вилоятида “Толибон” хавфсизлик кучлари Мужда Ўзбек исмли шоирани қўлга олди. Вилоятдаги манбаларнинг билдиришича, унинг ҳибсга олинишига аёлнинг “Толибон” сиёсати ва мамлакатдаги вазиятни танқид қилувчи шеърлари сабаб бўлган.

Манбаларнинг Kabul Now нашрига 4 октябрь куни маълум қилишича, шоира тўрт кун аввал Талоқан шаҳрида ушланган. Ҳозирда у “Толибон” назорати остида сақланаётгани айтилмоқда.

Шоиранинг оила аъзолари мазкур воқеа юзасидан ҳозирча ҳеч қандай изоҳ бермаган. Вилоят расмийлари ҳам ҳибс ҳолати бўйича сукут сақламоқда. Шу боис Мужда Ўзбекнинг ҳозирги аҳволи ва қаерда сақланаётгани ҳақида аниқ маълумот мавжуд эмас.

Мазкур ҳодиса ижтимоий тармоқларда ҳам кенг муҳокамага сабаб бўлди. Интернет фойдаланувчилари шоирани зудлик билан озод қилишни талаб қилмоқда.

Афғонистонда сўз эркинлигига босим кучаймоқда

Афғонистонда сўз эркинлигига нисбатан чекловлар давом этмоқда. “Толибон” 2021 йил август ойида ҳокимиятни қайта эгаллаганидан буён журналистлар, ёзувчилар ва фаоллар тез-тез ҳибсга олинмоқда.

Инсон ҳуқуқлари ташкилотлари мамлакатда танқидчиларни ўзбошимчалик билан ҳибсга олиш ва уларга нисбатан босим ўтказиш ҳолатларини мунтазам қайд этиб келмоқда.

ОАВ ва маданият соҳаси ҳам қаттиқ назоратда

“Толибон” шу кунга қадар оммавий ахборот воситалари фаолиятини назорат қилиш мақсадида йигирмадан ортиқ кўрсатма ва чеклов жорий қилган. Бунинг оқибатида кўплаб нашрлар ўз фаолиятини тўхтатган. Юзлаб журналистлар эса хавфсизлиги туфайли мамлакатни тарк этишга ёки яширин ҳаёт кечиришга мажбур бўлган.

Шу билан бирга, санъат ва маданият соҳаси вакилларига нисбатан ҳам жиддий чекловлар ўрнатилган. Шоирлар, мусиқачилар ва бошқа ижодкорлар турли назоратларга дуч келмоқда. Қўрқув ва босим муҳитида кўплаб санъаткорлар ижодини цензура остида давом эттиришга мажбур бўлмоқда.

“Толибон” мамлакатда мусиқа тинглаш ва уни ижро этишга ҳам қарши позицияда. Расмийлар томонидан чолғу асбоблари мусодара қилиниб, кейинчалик йўқ қилиб юборилаётгани ҳақида хабарлар тарқалган.

Телевидение ва радиоларда мусиқа эшиттириш ҳам тақиқланган. Жорий йил февраль ойида “Толибон” 600 дан ортиқ мусиқа асбобини ёқиб юборгани ҳақида хабар берилганди.

Ҳукумат аҳолидан мусодара қилинган мусиқа асбобларини йўқ қилиш сабабини улар “одамларни йўлдан оздираётгани” билан изоҳлаган.

ТолибонАфғонистонТаҳорМужда
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шиддатли жанглар: «Толибон» Бадахшон устидан назоратни бой бермоқдами?Шиддатли жанглар: «Толибон» Бадахшон устидан назоратни бой бермоқдами?17 август 13:50Тожикистонда Афғонистон томонидан ўқ узилиши оқибатида аёл ҳалок бўлдиТожикистонда Афғонистон томонидан ўқ узилиши оқибатида аёл ҳалок бўлди15 август 11:20Афғонистонда 2,4 миллион қиз таълим олиш имконидан маҳрум: UNESCO огоҳлантирдиАфғонистонда 2,4 миллион қиз таълим олиш имконидан маҳрум: UNESCO огоҳлантирди13 август 09:01Покистон Афғонистонга ҳаводан зарба берди: Вазият кескинлашдиПокистон Афғонистонга ҳаводан зарба берди: Вазият кескинлашди29 июн 14:29Чегарадаги янги ҳужум: Покистон ва Толибон бир-бирини айбламоқдаЧегарадаги янги ҳужум: Покистон ва Толибон бир-бирини айбламоқда29 июн 14:11“Толибон” ўзбек фаолини ҳибсга олди: унинг тақдири номаълум қолмоқда“Толибон” ўзбек фаолини ҳибсга олди: унинг тақдири номаълум қолмоқда24 июн 16:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота