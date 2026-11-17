Қирғизистон миллий жамоаси Ветнам терма жамоасини сафарда мағлуб этди
Қирғизистон миллий жамоаси Ветнамдаги ўқув-машғулот йиғини доирасида навбатдаги ўртоқлик баҳсини ўтказди. Кескин курашларга бой ўтган учрашувда қирғизистонлик футболчилар рақиб майдонида ирода кўрсатиб, 2:1 ҳисобида ғалаба қозонишди.
Голларга бой кечган сўнгги дақиқалар
Учрашув мезбонларнинг фаоллиги билан бошланиб, биринчи бўлимда Ветнам футболчиси Нгуен Дин 19-дақиқада ҳисобни очди. Шунга қарамай, Қирғизистон терма жамоаси ўйин сўнггига қадар курашни давом эттириб, вазиятни тубдан ўзгартириб юборди.
Мувозанатни тиклаш: Ўйиннинг 86-дақиқасида тажрибали ҳимоячи Валерий Кичин гол уриб, ҳисобни тенглаштирди.
Ғалаба голи: Орадан атиги икки дақиқа ўтиб, яъни 88-дақиқада Эрбол Атабаев рақиб дарвозасини ишғол қилиб, жамоасига иродали ғалабани келтирди.
Ўйин тафсилотлари
Кўрсаткичлар
Учрашув санаси
17 ноябрь
Ўтказилган жой
Ветнам (ўқув-машғулот йиғини)
Якуний ҳисоб
Қирғизистон — Ветнам 2:1
Гол муаллифлари
Валерий Кичин (86), Эрбол Атабаев (88) — Нгуен Дин (19)
Йиғин доирасидаги учрашувлар
Маълумот ўрнида айтиш жоизки, мазкур баҳс Қирғизистон миллий жамоасининг Ветнамдаги ўқув-машғулот йиғини доирасидаги иккинчи ўртоқлик ўйини бўлди. Бунга қадар қирғизистонликлар Хитой Тайпейи терма жамоаси билан ҳам куч синашган эди. Бу каби синов баҳслари жамоага расмий ўйинлар олдидан ўз таркибини синовдан ўтказиш ва тактик режаларни мустаҳкамлашга хизмат қилади.
Сизнингча, Қирғизистон терма жамоасининг сўнгги дақиқалардаги иродали ҳаракатлари ва мазкур ғалабаси жамоанинг келгуси ўйинлардаги имкониятларига қанчалик ижобий таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…