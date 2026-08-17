Шиддатли жанглар: «Толибон» Бадахшон устидан назоратни бой бермоқдами?

·0·Дунё
Шиддатли жанглар: «Толибон» Бадахшон устидан назоратни бой бермоқдами?

Афғонистоннинг Тожикистон билан чегарадош Бадахшон вилоятида ҳарбий-сиёсий вазият кескин тус олди. en.didpress.com ахборот порталининг хабар беришича, вилоятнинг камида бешта асосий туманида «Толибон» ҳукумат кучлари ҳамда қуролли мухолифат ўртасида шиддатли қуролли тўқнашувлар давом этмоқда.

Маълумотларга кўра, ҳужумлар «Афғонистон озодлик фронти» ва таниқли дала қўмондони Жума Хон Фотиҳга қарашли кучлар томонидан амалга оширилмоқда. Жанг ҳаракатлари Майми, Зебак, Нусай, Шоҳи ҳамда вилоят маркази Файзобод атрофларини тўлиқ қамраб олган.

Нусай тумани — жанглар марказида: Аҳоли пунктлари қўлдан-қўлга ўтмоқда

Ҳозирги вақтда энг оғир тўқнашувлар Нусай тумани ҳудудида кузатилмоқда:

  • Аҳоли пунктлари назорати: Қўмондон Фотиҳ тарафдорлари бир неча кундан буён бир қатор стратегик аҳоли масканларини ўз назоратида ушлаб турибди ва «Толибон»нинг қайта ҳужумларини муваффақиятли қайтармоқда;

  • Инфратузилма вайронагарчилиги: Жанглар оқибатида маҳаллий бозорлар ва турар-жойлар жиддий талафот кўрган. Толиблар тинч аҳоли хонадонларини бўшатиб, уларни мустаҳкамланган ҳарбий истеҳкомларга айлантирмоқда;

  • Гуманитар инқироз: Отишмалар ва хавф сабабли минглаб тинч аҳоли ўз уйларини ташлаб, Файзобод шаҳрига қараб қочишга мажбур бўлмоқда.

Ҳарбий техника дарага қулади: «Толибон» назоратни йўқотмоқдами?

Зебак ва Шаҳр-э Бузург туманларида мухолифатнинг пистирма ҳужумлари натижасида «Толибон» куч тузилмалари жиддий йўқотишларга учраган:

  • Дарага қулаган техникалар: Қуролли ҳужум ва нотўғри манёврлар оқибатида толибларнинг ҳарбий ва разведка бўлинмаларига тегишли машиналари чуқур дараларга қулаб тушган, кўплаб хавфсизлик ходимлари оғир яраланган;

  • Расмий баёнотлар: «Толибон» расмийлари ҳозирча ўз сафларидаги аниқ йўқотишлар ҳақида маълумот бермай, фақат «душман унсурлар зарарсизлантирилгани» ҳақидаги қисқа хабарлар билан чекланмоқда.

Шунга қарамай, ҳарбий таҳлилчилар тўқнашувлар географияси кенгайиб бораётгани ва қочқинлар оқимининг кескин ортиши «Толибон»нинг стратегик аҳамиятга эга Бадахшон минтақаси устидан тўлиқ назоратни йўқотаётганидан далолат беришини таъкидламоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Нафтогаз» ракета ва дрон ҳужумлари оқибатларини очиқлади...«Нафтогаз» ракета ва дрон ҳужумлари оқибатларини очиқлади...Бугун, 13:28Кучли таъсир: Елена Зеленскаянинг Украина ҳокимиятидаги "яширин роли" қандай?Кучли таъсир: Елена Зеленскаянинг Украина ҳокимиятидаги "яширин роли" қандай?Бугун, 13:17Берлинда 11-қаватдаги ёнғинда қиз қутқарув саватига сакради (видео)Берлинда 11-қаватдаги ёнғинда қиз қутқарув саватига сакради (видео)Бугун, 12:48Исроилда тўй куни ушланган фаластинлик жуфтлик муҳокамаларга сабаб бўлдиИсроилда тўй куни ушланган фаластинлик жуфтлик муҳокамаларга сабаб бўлдиБугун, 11:16Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқдиЁш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқдиБугун, 11:02Эрон АҚШ ҳарбийларини ушлаш учун мукофот эълон қилдиЭрон АҚШ ҳарбийларини ушлаш учун мукофот эълон қилдиБугун, 10:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди