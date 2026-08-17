Шиддатли жанглар: «Толибон» Бадахшон устидан назоратни бой бермоқдами?
Афғонистоннинг Тожикистон билан чегарадош Бадахшон вилоятида ҳарбий-сиёсий вазият кескин тус олди. en.didpress.com ахборот порталининг хабар беришича, вилоятнинг камида бешта асосий туманида «Толибон» ҳукумат кучлари ҳамда қуролли мухолифат ўртасида шиддатли қуролли тўқнашувлар давом этмоқда.
Маълумотларга кўра, ҳужумлар «Афғонистон озодлик фронти» ва таниқли дала қўмондони Жума Хон Фотиҳга қарашли кучлар томонидан амалга оширилмоқда. Жанг ҳаракатлари Майми, Зебак, Нусай, Шоҳи ҳамда вилоят маркази Файзобод атрофларини тўлиқ қамраб олган.
Нусай тумани — жанглар марказида: Аҳоли пунктлари қўлдан-қўлга ўтмоқда
Ҳозирги вақтда энг оғир тўқнашувлар Нусай тумани ҳудудида кузатилмоқда:
Аҳоли пунктлари назорати: Қўмондон Фотиҳ тарафдорлари бир неча кундан буён бир қатор стратегик аҳоли масканларини ўз назоратида ушлаб турибди ва «Толибон»нинг қайта ҳужумларини муваффақиятли қайтармоқда;
Инфратузилма вайронагарчилиги: Жанглар оқибатида маҳаллий бозорлар ва турар-жойлар жиддий талафот кўрган. Толиблар тинч аҳоли хонадонларини бўшатиб, уларни мустаҳкамланган ҳарбий истеҳкомларга айлантирмоқда;
Гуманитар инқироз: Отишмалар ва хавф сабабли минглаб тинч аҳоли ўз уйларини ташлаб, Файзобод шаҳрига қараб қочишга мажбур бўлмоқда.
Ҳарбий техника дарага қулади: «Толибон» назоратни йўқотмоқдами?
Зебак ва Шаҳр-э Бузург туманларида мухолифатнинг пистирма ҳужумлари натижасида «Толибон» куч тузилмалари жиддий йўқотишларга учраган:
Дарага қулаган техникалар: Қуролли ҳужум ва нотўғри манёврлар оқибатида толибларнинг ҳарбий ва разведка бўлинмаларига тегишли машиналари чуқур дараларга қулаб тушган, кўплаб хавфсизлик ходимлари оғир яраланган;
Расмий баёнотлар: «Толибон» расмийлари ҳозирча ўз сафларидаги аниқ йўқотишлар ҳақида маълумот бермай, фақат «душман унсурлар зарарсизлантирилгани» ҳақидаги қисқа хабарлар билан чекланмоқда.
Шунга қарамай, ҳарбий таҳлилчилар тўқнашувлар географияси кенгайиб бораётгани ва қочқинлар оқимининг кескин ортиши «Толибон»нинг стратегик аҳамиятга эга Бадахшон минтақаси устидан тўлиқ назоратни йўқотаётганидан далолат беришини таъкидламоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…