Тожикистон терма жамоаси Таиланд қирол кубоги финалида йирик ҳисобда мағлуб бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Таиланд терма жамоаси Таиланд қирол кубоги финалида Тожикистон вакилларини 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, турнир ғолиби бўлди.
- Учрашувнинг 38-дақиқасида Нозим Бобожонов қизил карточка олиб майдонни тарк этгач, тожикистонликлар бир киши кам бўлиб қолди.
- Таиландликлар сафида Супачок Сарачат битта, Тирасак Поейфимай эса иккита гол уриб, жамоасига ғалаба келтирди.
Футбол бўйича Таиланд қирол кубоги ўз якунига етди. Мусобақанинг ҳал қилувчи финал баҳсида мезбон — Таиланд терма жамоаси Тожикистон минтақавий вакилларига қарши майдонга чиқди. Кескин курашларга бой ўтган учрашувда таиландликлар ўз имкониятларидан унумли фойдаланиб, 3:0 ҳисобида ғалаба қозонди ва турнирнинг бош совринига эга чиқди.
Қизил карточка ва учрашув тафсилотлари
Ўйиннинг биринчи бўлими тенг курашлар остида кетаётган бир пайтда, тожикистонликлар сафида жиддий муаммо юзага келди. Учрашувнинг 38-дақиқасида Нозим Бобожонов қўпол хатоси туфайли бош ҳакам томонидан майдондан четлатилди. Бир киши кам бўлиб қолган Тожикистон терма жамоаси кўп ўтмай гол ўтказиб юборди.
Голлар муаллифлари: Таиланд сафида Супачок Сарачат 40-дақиқада ҳисобни очган бўлса, иккинчи бўлимда Тирасак Поэйфимай 50 ва 75-дақиқаларда ўз ҳисобига дубл ёздириб қўйди.
Шунингдек, турнирнинг 3-ўрин учун кечган баҳсида Ўмон миллий жамоаси Бруней дарвозасига жавобсиз 7 та гол уриб, мусобақани муваффақиятли якунлади.
Жамоалар
Финал натижаси / Ўрин
Таиланд
1-ўрин (Қирол кубоги ғолиби)
Тожикистон
2-ўрин (Кумуш медаль соҳиби)
Ўмон
3-ўрин (Бруней устидан йирик ғалаба)
Жамоаларнинг майдондаги таркиблари
Финал учрашувида ҳар икки жамоа бош мураббийлари қуйидаги таркибларни майдонга бошлаб тушди:
Тожикистон: Олег Баклов, Зоир Жўрабоев, Вахдат Ханонов (Мехрубон Каримов, 62), Табрез Исломов (Муҳаммаджон Рахимов, 76), Алижон Кароматуллозода, Амирбек Жўрабоев (Алишер Шукуров, 46), Эҳсони Панжшанбе, Шервони Мабатшоев (Азизбек Ҳаитов, 62), Нозим Бобожонов, Парвизжон Умарбоев (Абдулло Ибрагимзода, 76), Шериддин Бобоев (Нуриддин Хамрокулов, 46).
Четлатиш: Нозим Бобожонов (38).
Сизнингча, учрашув бошида содир этилган четлатиш Тожикистон терма жамоасининг ўйин режаси ва натижасига қанчалик таъсир кўрсатди? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…