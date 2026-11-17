Махачқалъада таниқли самбочи Вацилов Давудов отиб ўлдирилди: Қотиллик тафсилотлари
Россиянинг Доғистон пойтахти Махачқалъа шаҳрида спорт оламини ларзага келтирган фожиа содир бўлди. Самбо бўйича Россия чемпионатининг бронза медали совриндори, 31 ёшли Вацилов Давудов номаълум шахслар томонидан содир этилган қуролли ҳужум оқибатида вафот этди. «Известия» ва «112» Telegram-каналлари хабарларига кўра, спортчи бошидан оғир ўқ жароҳатини олган.
Қотиллик қандай содир бўлган?
Фожиа Махачқалъадаги «Маракеш» банкет зали яқинида юз берган. Давлат тадбирида қатнашаётган Вацилов Давудов бинодан кўчага чиққанида, номаълум шахслар унга қарата ўқ узишган.
Ҳужумчиларнинг ҳаракати: Дастлабки маълумотларга кўра, отишма қора рангли Toyota Camry русумли машинадан амалга оширилган. Ўқлардан бири спортчининг бошига теккан.
Шифохонага олиб боришга уриниш: Ҳужумдан сўнг жиноятчилар воқеа жойидан яширинган. Гувоҳлар яраланган спортчини зудлик билан ўз машинасида тиббиёт муассасасига олиб боришга ҳаракат қилишган, бироқ у шифохонага етиб бора олмасдан йўлда жон таслим қилган.
Полиция гумонланувчиларни қўлга олиш учун шаҳарда «Перехват» махсус режасини эълон қилган. Россия Тергов қўмитаси томонидан Жиноят кодексининг 105-моддаси 1-қисми («Қотиллик») бўйича жиноят иши қўзғатилган. Нашрларнинг ёзишича, ҳужумдан олдин спортчи ва маҳаллий аҳоли вакиллари ўртасида оғзаки можаро келиб чиққан бўлиши мумкин. Ҳозирча гумонланувчилар қўлга олингани ҳақида расмий маълумот берилмади.
Ҳодиса тафсилотлари
Маълумотлар
Жабрланувчи
Вацилов Давудов (31 ёш, самбочи ва дзюдочи)
Содир бўлган жой
Махачқалъа шаҳри, «Маракеш» банкет зали яқини
Жароҳат тури
Бош қисмидан ўқ жароҳати
Ҳуқуқий чора
Жиноят кодексининг 105-моддаси («Қотиллик») бўйича иш очилган
Вацилов Давудов қандай спортчи эди?
Марҳум Вацилов Давудов спорт оламида катта ютуқларга эришган таниқли курашчилардан бири эди. У 1995 йил 29 мартда Доғистоннинг Тлярата туманидаги Гиндоб қишлоғида туғилган. 2009 йилда Махачқалъага кўчиб ўтиб, акаси Нажибула ташаббуси билан дзюдо ва самбо билан жиддий шуғуллана бошлаган. Унга Россияда хизмат кўрсатган мураббий Шамиль Алиев устозлик қилган.
Спортчининг фаолиятидаги энг ёрқин натижалар:
2015 йил: 23 ёшгача бўлган дзюдочилар ўртасидаги Россия биринчилигида бронза медали.
Европа кубоги: Оренбург шаҳрида ўтказилган нуфузли мусобақада ғолиб чиқиб, финалда Рустам Амирметовни мағлуб этган.
Минтақавий ва мамлакат ютуқлари: 2020 йилда Шимолий Кавказ федерал округи самбо чемпиони, 2022 йилда эса оғир вазнда дзюдо бўйича Доғистон чемпиони бўлган.
Россия чемпионати: 2023 йилда Пермь шаҳрида ўтказилган самбо бўйича Россия чемпионатида 98 кг дан юқори вазн тоифасида бронза медалини қўлга киритган. Шунингдек, халқаро майдонларда ҳам Россия шарафини ҳимоя қилган.
Сўнгги ютуқлари: 2024 йилда Тюмень шаҳрида ўтган Россия кубогида бронза, 2025 йил майида эса Назранда Магомед Парчиев хотирасига бағишланган умумроссия турнирида учинчи ўринни эгаллаган.
Сизнингча, машҳур спортчиларнинг бундай фожиали тарзда ҳаётдан кўз юмишининг олдини олиш учун ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари томонидан яна қандай қатъий чоралар кўрилиши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…