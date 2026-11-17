«Улар эркак эмас»: Мераб Двалишвили жанжалдан сўнг Нурмагомедовларни кескин қоралади
Усмон ва Умар Нурмагомедовлар ҳамда UFC собиқ чемпиони Мераб Двалишвили ўртасидаги совуқчилик ва зиддият янги босқичга кўтарилди. Грузиялик жангчи Абу-Дабидаги машҳур мунозаралар ва тўқнашувга тўхталиб, ушбу ака-укалар билан энди ҳеч қачон қўл бериб кўришмаслигини қатъий таъкидлади.
«Улар эркак эмас ва мусулмонларнинг ёмон вакиллари»
Мераб Двалишвилининг сўзларига кўра, Умар ва Усманнинг қилмишлари спортчи этикасига ҳам, инсонийликка ҳам тўғри келмайди. Уларнинг хатти-ҳаракатларидан қаттиқ норози эканини яширмади.
«Усман ва Умар эркак эмас. Улар Доғистон ва мусулмонларнинг ёмон вакиллари. Улардан бошқа доғистонликлар билан ҳеч қачон муаммом бўлмаган. Умар — пасткаш. У эркак эмас», — деди Двалишвили.
Абу-Дабидаги ҳужум ва ҳафсала пир бўлиши
Собиқ чемпионнинг таъкидлашича, Усманнинг гуруҳи унга кутилмаганда ҳужум қилиб, ерга йиқитган. Шон-шуҳрат ва жанг оламида бундай муносабат қабул қилиб бўлмас ҳолат эканини айтган Мераб, айниқса Умарнинг ҳаракатларидан қаттиқ кўнгли қолганини яширмади.
Можаро иштирокчилари
Двалишвилининг муносабати ва баёноти
Умар ва Усман Нурмагомедовлар
«Эркак эмас», «пасткаш» дея баҳоланди ва улар билан ярашмаслиги эълон қилинди
Абу-Дабидаги тўқнашув
Гуруҳ бўлиб ҳужум қилишгани ва кейинроқ келишгани айтиб ўтилди
Бошқа доғистонлик жангчилар
Улар билан ҳеч қачон муаммоси бўлмагани ва муносабатлари яхшилиги билдирилди
«Усманнинг гуруҳи менга ҳужум қилиб, мени ерга йиқитганида, менда жароҳат йўқ эди. Жароҳатлар кейинроқ пайдо бўлди… Умар эса кейинроқ келди. Энг кўп ундан ҳафсалам пир бўлди. Агар улар бу масалани ёпишни таклиф қилишса, мен улар билан қўл бериб кўришмайман. Мен фақат ҳақиқий эркакларга қўл бераман», дея қўшимча қилди грузиялик жангчи.
Сизнингча, ММА оламидаги бундай кескин зиддиятлар келгусида жангчиларнинг октагондаги тўқнашувларига ёки умумий муносабатларига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…