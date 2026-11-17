Тошкентдаги Қорасув каналидан Нил тимсоҳи топилди
1 дақиқа ўқиш27
Тошкентдаги Қорасув каналидан Нил тимсоҳи топилди. Мутахассислар уни хавфсиз тарзда тутиб олиб, реабилитациядан ўтказиш учун пойтахт ҳайвонот боғига топширди. Ҳозирда тимсоҳнинг каналга қандай келиб қолгани ўрганилмоқда.
Шу билан бирга, Вазирлар Маҳкамаси қарорига мувофиқ, жисмоний шахсларга ёввойи ҳайвонларни сақлаш тақиқланган. Бу тақиқ тимсоҳларнинг барча турларига ҳам тааллуқли. Уларни ярим эркин шароитда, сунъий яратилган яшаш муҳитида ёки тутқунликда сақлаш мумкин эмас.
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…