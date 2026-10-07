Голливудда тарихий битимдан сўнг 111 млрд долларлик империя пайдо бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Голливудда Парамоунт ва Варнер Брос.
- Дисковерйънинг бирлашуви натижасида қиймати қарийб 111 миллиард долларга тенг бўлган Skyдансе номли йирик медиа империяси пайдо бўлди.
- Бу битим «Гарри Поттер», «Узуклар ҳукмдори», «Тахтлар ўйини», ДК қаҳрамонлари, «Миссия: Мумкин эмас» каби кўплаб машҳур лойиҳалар ҳамда Парамоунт+ ва HBO Max каби стриминг платформаларини бир корпоратив тузилма остида бирлаштирди.
Голливудда бир даврни ўзгартириши мумкин бўлган улкан битим амалга ошди. Paramount Skydance Warner Bros. Discovery’ни сотиб олиш жараёнини якунлади ва натижада дунёдаги энг йирик медиа ва кўнгилочар компаниялардан бири — Skydance пайдо бўлди. Битимнинг умумий қиймати қарз мажбуриятлари билан бирга қарийб 111 миллиард долларни ташкил этди.
Бу оддий компаниялар қўшилиши эмас. Энди «Гарри Поттер», «Узуклар ҳукмдори», «Тахтлар ўйини», DC қаҳрамонлари, «Миссия: Мумкин эмас», «Матрица», «Барби», «Супермен», «Бэтмен» ва бошқа кўплаб машҳур лойиҳалар бир корпоратив тузилма остида жамланди.
111 миллиард долларлик битим ортида нима бор?
Paramount Skydance Warner Bros. Discovery акциядорларига ҳар бир акция учун 31 доллардан тўлаш шартлари асосида битимни якунлади. Warner Bros. Discovery’нинг мустақил компания сифатидаги биржа савдолари тўхтатилди. Янги Skydance компаниясининг акциялари эса Нью-Йорк фонд биржасида SKYD тикери билан савдога чиқди.
Битимнинг Warner Bros. Discovery учун харид қиймати қарийб 81 миллиард доллар бўлган, қарзларни ҳам ҳисобга олганда эса умумий қиймат 111 миллиард долларга яқинлашади.
Шу тариқа, Paramount ва Warner Bros. Discovery каби Голливуднинг икки йирик медиа тузилмаси бир компания таркибида бирлашди.
Энди «Гарри Поттер» ва DC кимга тегишли?
Бирлашувдан кейин Skydance улкан контент портфелига эга бўлди.
Унинг таркибига:
«Гарри Поттер»;
«Узуклар ҳукмдори»;
«Тахтлар ўйини»;
DC ва унинг машҳур қаҳрамонлари;
«Миссия: Мумкин эмас»;
«Матрица»;
«Барби»;
«Супермен»;
«Бэтмен»;
«Стар Трек»;
«Топ Ган»;
шунингдек, кўплаб телевизион ва кино лойиҳалари киради.
Компаниянинг қўлига фақат фильмлар эмас, балки йирик стриминг платформалари ҳам ўтди. Энди Paramount+ ва HBO Max ҳам бир корпоратив тизим таркибида. Бундан ташқари, CNN, CBS News, CBS Sports, TNT Sports ва кўплаб телевизион каналлар ҳам янги медиаконгломератга кирди.
Голливудда янги куч маркази
Янги компанияни Дэвид Эллисон бошқаради. У Skydance’нинг раиси ва бош ижрочи директори бўлади, Ynon Kreiz эса ҳамраис ижрочи директор сифатида фаолият юритади.
Компаниянинг расмий режаларига кўра, Skydance йилига камида 30 та юқори сифатли кинофильм ва 180 дан ортиқ телевизион шоу ҳамда сериал ишлаб чиқаришни кўзламоқда. Шунингдек, уч йил ичида камида 6 миллиард долларлик синергия ва харажат тежамкорлигига эришиш мақсад қилинган.
Бу эса янги компанияни Netflix, Disney, Amazon ва бошқа йирик рақибларга қарши янада кучли ўйинчига айлантириши мумкин.
Бирлашувнинг нархи ҳам катта
Улкан медиакомпаниянинг пайдо бўлиши билан бирга катта молиявий мажбуриятлар ҳам юзага келди. AP маълумотига кўра, янги компаниянинг соф қарзи тахминан 80 миллиард доллар атрофида бўлади. Шу сабабли Skydance олдидаги асосий вазифалардан бири — улкан бизнесни бирлаштириш билан бирга қарз юкини самарали бошқариш.
Компания раҳбарияти эса харажатларни оптималлаштириш ва бўшаган маблағларни янги контент, технология ҳамда ижодий лойиҳаларга йўналтиришни режалаштирмоқда.
«Гарри Поттер»дан CNN’гача — ҳаммаси бир қўлда
Энг қизиқ жиҳати шундаки, янги Skydance энди фақат кино студияси эмас.
Унинг таркибида Голливуд киностудиялари, стриминг платформалари, телеканаллар, янгиликлар тармоқлари, спорт контенти ва компьютер ўйинлари билан боғлиқ активлар жамланди.
Шу маънода, 111 миллиард долларлик битим том маънода Голливуд харитасини ўзгартирди.
Кеча алоҳида компаниялар тасарруфида бўлган дунёнинг энг машҳур франшизалари бугун битта корпоратив том остида.
Голливудда янги давр бошланмоқда
Paramount ва Warner Bros. Discovery’нинг бирлашиши кино ва телевидение саноатидаги кучлар мувозанатига таъсир қилиши кутилмоқда. Энди Skydance олдида нафақат машҳур франшизаларни бошқариш, балки уларнинг қийматини ошириш, янги аудитория жалб қилиш ва стриминг даврида рақобатбардош қолиш вазифаси турибди.
Бироқ бир нарса аниқ: «Гарри Поттер», DC, «Узуклар ҳукмдори», «Тахтлар ўйини», «Супермен», «Бэтмен» каби номлар энди бир улкан медиамашина таркибида.
111 миллиард долларлик битим билан Skydance Голливуднинг янги куч марказларидан бирига айланди. Энди эса асосий савол бошқа: бу улкан империя машҳур франшизалар тақдирини қандай ўзгартиради?
Изоҳлар 0
…