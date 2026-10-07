Она қорнидаги чақалоққа мураккаб операция қилинди

·45·Дунё
Она қорнидаги чақалоққа мураккаб операция қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хитойлик шифокорлар она қорнидаги 22 ҳафталик чақалоқнинг ўпкасидаги 5 сантиметрлик ўсмани махсус игна ва микротўлқинли технология ёрдамида муваффақиятли йўқ қилди.
  • Ушбу мураккаб операция ҳомиланинг ҳаётини сақлаб қолишга ёрдам берди ва чақалоқ тўрт ойлик бўлганида соғлом ҳолатда бўлиб чиқди.
  • Бу амалиёт она ва ҳомила тиббиёти соҳасида муҳим янгилик ҳисобланади.

Хитойда шифокорлар ҳали она қорнида бўлган чақалоқнинг ўпкасидаги 5 сантиметрлик ўсмани махсус игна ёрдамида муваффақиятли йўқ қилди. Бу амалиёт ҳомиланинг ҳаётини сақлаб қолишга ёрдам берган. Бу ҳақда «South China Morning Post» хабар берди.

Қайд этилишича, Шэньчжэнь ва Гонконг шифокорларидан ташкил топган тиббий жамоа 40 ёшли аёлнинг 22 ҳафталик ҳомиласида ўпка тўқимасининг ғайритабиий ривожланиши — CPAM аниқланганидан сўнг операция ўтказишга қарор қилган.

Текширувлар вақтида ўсма ҳомиланинг ўнг кўкрак қафасини деярли тўлиқ эгаллаб олгани маълум бўлган. У юрак ва ўпкага кучли босим ўтказган. Бундан ташқари, ҳомиланинг қорин бўшлиғида ҳам суюқлик тўпланган.

Одатда бундай ҳолатларда шифокорлар қорин бўшлиғида йиғилган суюқликни чиқариш ёки ўсмани озиқлантириб турган асосий қон томирини беркитиш усулидан фойдаланади. Аммо бу ҳолатда ўсма кўплаб майда кисталардан ташкил топган ва унинг марказий қон томири мавжуд бўлмаган. Шу сабабли одатий даволаш усуллари кутилган натижани бермаган.

Шундан сўнг тиббий жамоа бошқа, мураккаброқ усулни қўллашга қарор қилган. Юқори аниқликдаги реал вақт режимида ишловчи УЗИ назорати остида махсус абляция игнаси она қорни, бачадон девори ва ҳомиланинг кўкрак қафаси орқали ўсманинг марказигача етказилган.

Шундан кейин махсус игна орқали микротўлқинли технология ишга туширилиб, ўсма тўқимаси кучли ҳарорат таъсирида ичкаридан йўқ қилинган. Фаол иситиш жараёни бор-йўғи икки дақиқа давом этган. Бу вақт давомида шифокорлар ҳомиланинг соғлом аъзоларига зарар етмаслигини синчиклаб назорат қилиб турган.

Операциядан атиги уч кун ўтиб, текширувларда ўсманинг ҳажми сезиларли даражада кичрайгани аниқланган. Шу билан бирга, ҳомиланинг қорин бўшлиғида тўпланган суюқлик ҳам йўқолган.

Кейинчалик ҳомиладорлик муваффақиятли давом этган. Ҳомиладорликнинг 37-ҳафтасида чақалоқ кесарево кесиш орқали дунёга келган. Унинг туғилган пайтдаги вазни 2,9 килограммни ташкил этган. Чақалоқ Апгар шкаласи бўйича энг юқори — 10 балл билан баҳоланган.

Маълум бўлишича, чақалоқ тўрт ойлик бўлганида ҳам ўзини яхши ҳис қилган ва унда ҳеч қандай касаллик аломатлари кузатилмаган. Шунингдек, унга қўшимча жарроҳлик амалиёти ўтказишга эҳтиёж ҳам қолмаган.

Шифокорларнинг таъкидлашича, мазкур муваффақиятли амалиёт она ва ҳомила тиббиёти соҳасида муҳим янгилик бўлиб, бу йўналишда янги босқични бошлаб бериши мумкин.

Хитой тиббиётиҳомила операциясиCPAMмикротўлқинли абляция
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кенгуру болалари она халтасида қандай улғаяди? Қизиқарли фактлар (видео)Кенгуру болалари она халтасида қандай улғаяди? Қизиқарли фактлар (видео)14 сентябр 20:19Шифокорлар ҳали туғилмаган чақалоқни бачадондаёқ операция қилдиШифокорлар ҳали туғилмаган чақалоқни бачадондаёқ операция қилди3 август 15:2651 ёшли аёл олти хил пластик амалиётдан сўнг вафот этди51 ёшли аёл олти хил пластик амалиётдан сўнг вафот этди28 август 13:20Илк бор СИ ёрдамида миядаги ўсимта олиб ташландиИлк бор СИ ёрдамида миядаги ўсимта олиб ташланди29 август 15:40Перуда 500 дан ортиқ чақалоққа Ҳоланд исми қўйилдиПеруда 500 дан ортиқ чақалоққа Ҳоланд исми қўйилди12 июл 23:37Перуда 560 дан ортиқ чақалоққа Холанд номи қўйилдиПеруда 560 дан ортиқ чақалоққа Холанд номи қўйилди12 июл 12:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?