Калифорнияда ниҳоятда кам учрайдиган ҳолат: аёл ҳомилани қорин бўшлиғида кўтариб, соғлом фарзандли бўлди

·8·Дунё
Калифорнияда ниҳоятда кам учрайдиган ҳолат: аёл ҳомилани қорин бўшлиғида кўтариб, соғлом фарзандли бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Калифорнияда 41 ёшли аёл бачадон ташқарисида, айнан қорин бўшлиғида ҳомиладорликни кўтариб, соғлом чақалоқни дунёга келтирди.
  • Аёл тухумдонидаги киста ва мунтазам бўлмаган ҳайз сикли туфайли ҳомиладорликни сезмаган, вазият тухумдон кистасини олиб ташлаш учун шифохонага борганида аниқланган.
  • Тиббиётда жуда кам учрайдиган ушбу ҳолатда шифокорлар она ва болани сақлаб қолиш учун мураккаб жарроҳлик амалиётини муваффақиятли ўтказишган.

2025 йил декабрь ойида АҚШнинг Калифорния штатида тиббиётда ниҳоятда кам учрайдиган ҳолатлардан бири қайд этилди. 41 ёшли аёл ҳомилани бачадон ичида эмас, балки қорин бўшлиғида кўтариб, соғлом чақалоқни дунёга келтирди.

Аёл бир неча йил давомида тухумдонидаги катта киста билан яшаган. Қорин ҳажмининг катталашиши ҳам ҳомиладорлик билан эмас, айнан киста билан боғланган. Ҳайз циклининг мунтазам бўлмагани эса ҳомиладорлик эҳтимолини сезмаганининг сабабларидан бири бўлган.

Вазият 2025 йил декабрь ойида, аёл тухумдонидаги кистани олиб ташлатиш учун шифохонага мурожаат қилганида аниқланган. Дастлабки текширувларда ҳомиладорлик аломатлари аниқлангач, шифокорлар қўшимча текширувлар ўтказган.

Текширув натижалари эса мутахассисларни ҳайратда қолдирган: бачадон бўш бўлган, ҳомила эса ундан ташқарида — қорин бўшлиғида ривожланган. Бу ҳолат қорин бўшлиғи ҳомиладорлиги деб аталади ва бачадондан ташқари ҳомиладорликнинг энг кам учрайдиган шаклларидан биридир.

Одатда бундай ҳомиладорликлар жиддий хавф туғдиради. Чунки бачадондан ташқаридаги тўқималар ҳомиланинг нормал ривожланиши учун етарли шароит ва қон таъминотини таъминлай олмайди. Бундан ташқари, она учун кучли ички қон кетиши каби ҳаёт учун хавфли асоратлар юзага келиши мумкин.

Аммо мазкур ҳолатда ҳомила деярли тўлиқ муддатгача ривожланиб, омон қолган. Шифокорлар она ва болани сақлаб қолиш учун мураккаб жарроҳлик амалиётини ўтказган. Операция давомида кистани олиб ташлаш билан бирга, чақалоқ ҳам дунёга келтирилган. Амалиётда турли тиббий йўналишлардаги мутахассислардан иборат жамоа иштирок этган. Шифохона маълумотларига кўра, жарроҳликдан кейин она ва чақалоқнинг аҳволи барқарор бўлган.

Абдоминаль ҳомилаКалифорния штатиТухумдони киста
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Озарбайжонда жуда кам учрайдиган ҳолат: ҳомила жигар соҳасида аниқланди (видео)Озарбайжонда жуда кам учрайдиган ҳолат: ҳомила жигар соҳасида аниқланди (видео)16 сентябр 13:54Хитойда жазирама бошланса, эркаклар нега футболкасини қорнигача кўтаради?Хитойда жазирама бошланса, эркаклар нега футболкасини қорнигача кўтаради?26 сентябр 15:4730 йил давомида шишиб борган қорин сири операцияда очилди: шифокорлар ичкаридан нимани топишди?30 йил давомида шишиб борган қорин сири операцияда очилди: шифокорлар ичкаридан нимани топишди?18 сентябр 19:35Шифокорлар ҳали туғилмаган чақалоқни бачадондаёқ операция қилдиШифокорлар ҳали туғилмаган чақалоқни бачадондаёқ операция қилди3 август 15:26Аёл мэрнинг декрет таътили Японияда шов-шувга сабаб бўлдиАёл мэрнинг декрет таътили Японияда шов-шувга сабаб бўлди17 август 18:20Туркияда ниҳоятда ноёб ҳолат: икки бачадонли аёл бир вақтнинг ўзида икки фарзандини дунёга келтирди!Туркияда ниҳоятда ноёб ҳолат: икки бачадонли аёл бир вақтнинг ўзида икки фарзандини дунёга келтирди!16 август 17:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота