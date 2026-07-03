Туғруқ йўлдошини қаришга қарши уколлар учун сотишган жиноий тармоқ фош этилди

·0·Дунё
Туғруқ йўлдошини қаришга қарши уколлар учун сотишган жиноий тармоқ фош этилди

Покистонда инсон туғруқ йўлдошини ноқонуний равишда йиғиб, қайта ишлаб хорижга жўнатиш билан шуғулланган халқаро жиноий тармоқ фош этилди. Мамлакатнинг Федерал тергов агентлиги (FIA) мазкур ҳолат юзасидан суриштирув ишларини олиб бормоқда.

Тергов маълумотларига кўра, гумонланувчилар турли шифохоналардан ҳар ой тахминан 200 килограмм туғруқ йўлдошини сотиб олиб, уни қуритган ва қайта ишлаб хорижга экспорт қилган. Исломободда ўтказилган рейд давомида ноқонуний цехдан 500 килограммга яқин инсон туғруқ йўлдоши топилган, беш нафар гумонланувчи қўлга олинган.

Шунингдек, Исломобод халқаро аэропортида Вьетнамга юборилиши режалаштирилган 100 килограммлик шубҳали юк ҳам тўхтатилган. Терговчиларнинг таъкидлашича, у ҳам инсон туғруқ йўлдошидан иборат бўлган.

Маълум қилинишича, гумонланувчилар ҳар бир туғруқ йўлдошини тахминан 800 рупийдан сотиб олган. Кейин эса улардан қаришга қарши қимматбаҳо уколлар тайёрланган. Битта шундай уколнинг қиймати 700 минг рупийгча етгани айтилмоқда.

Терговчилар жиноий тармоқ фақат пойтахт билан чекланмагани, балки бошқа йирик шаҳарларда ҳам фаолият юритган бўлиши мумкинлигини билдирмоқда. Шу муносабат билан айрим шифохоналар, чиқиндини қайта ишлаш компаниялари ва бошқа масъулларнинг эҳтимолий алоқадорлиги ҳам текширилмоқда.

Покистон қонунчилигига кўра, инсон аъзолари ёки тўқималарини тижорат мақсадида ноқонуний сотиш ва қайта ишлашда айбдор деб топилганлар 10 йилгача қамалиши ҳамда йирик миқдорда жаримага тортилиши мумкин.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, туғруқ йўлдоши юқумли тиббий чиқинди ҳисобланади ва уни йўқ қилиш қатъий назорат остида амалга оширилади. Айримлар унинг таркибидаги моддалар қаришга қарши таъсир кўрсатиши мумкин деб ҳисоблайди, бироқ бу борадаги илмий далиллар ҳали ҳам баҳсли ҳисобланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

230 йиллик анъана: Мексика мери тимсоҳга уйланди230 йиллик анъана: Мексика мери тимсоҳга уйландиБугун, 16:45Али Хоманаий билан видолашув маросимлари расман бошландиАли Хоманаий билан видолашув маросимлари расман бошландиБугун, 16:30Эверестда 30 йилдан бери ётган жасад олиб туширилмоқдаЭверестда 30 йилдан бери ётган жасад олиб туширилмоқдаБугун, 16:111000 евро маош: Словакия ўзбекистонликларни ишга чақирмоқда1000 евро маош: Словакия ўзбекистонликларни ишга чақирмоқдаБугун, 15:50Францияда чегирмадаги кондиционерлар учун харидорлар муштлашдиФранцияда чегирмадаги кондиционерлар учун харидорлар муштлашдиБугун, 15:41Киевдаги “Ўзбек палови №1” ресторани ракета ҳужумида вайрон бўлдиКиевдаги “Ўзбек палови №1” ресторани ракета ҳужумида вайрон бўлдиБугун, 15:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди