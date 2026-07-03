Туғруқ йўлдошини қаришга қарши уколлар учун сотишган жиноий тармоқ фош этилди
Покистонда инсон туғруқ йўлдошини ноқонуний равишда йиғиб, қайта ишлаб хорижга жўнатиш билан шуғулланган халқаро жиноий тармоқ фош этилди. Мамлакатнинг Федерал тергов агентлиги (FIA) мазкур ҳолат юзасидан суриштирув ишларини олиб бормоқда.
Тергов маълумотларига кўра, гумонланувчилар турли шифохоналардан ҳар ой тахминан 200 килограмм туғруқ йўлдошини сотиб олиб, уни қуритган ва қайта ишлаб хорижга экспорт қилган. Исломободда ўтказилган рейд давомида ноқонуний цехдан 500 килограммга яқин инсон туғруқ йўлдоши топилган, беш нафар гумонланувчи қўлга олинган.
Шунингдек, Исломобод халқаро аэропортида Вьетнамга юборилиши режалаштирилган 100 килограммлик шубҳали юк ҳам тўхтатилган. Терговчиларнинг таъкидлашича, у ҳам инсон туғруқ йўлдошидан иборат бўлган.
Маълум қилинишича, гумонланувчилар ҳар бир туғруқ йўлдошини тахминан 800 рупийдан сотиб олган. Кейин эса улардан қаришга қарши қимматбаҳо уколлар тайёрланган. Битта шундай уколнинг қиймати 700 минг рупийгча етгани айтилмоқда.
Терговчилар жиноий тармоқ фақат пойтахт билан чекланмагани, балки бошқа йирик шаҳарларда ҳам фаолият юритган бўлиши мумкинлигини билдирмоқда. Шу муносабат билан айрим шифохоналар, чиқиндини қайта ишлаш компаниялари ва бошқа масъулларнинг эҳтимолий алоқадорлиги ҳам текширилмоқда.
Покистон қонунчилигига кўра, инсон аъзолари ёки тўқималарини тижорат мақсадида ноқонуний сотиш ва қайта ишлашда айбдор деб топилганлар 10 йилгача қамалиши ҳамда йирик миқдорда жаримага тортилиши мумкин.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, туғруқ йўлдоши юқумли тиббий чиқинди ҳисобланади ва уни йўқ қилиш қатъий назорат остида амалга оширилади. Айримлар унинг таркибидаги моддалар қаришга қарши таъсир кўрсатиши мумкин деб ҳисоблайди, бироқ бу борадаги илмий далиллар ҳали ҳам баҳсли ҳисобланади.
…