Нур тезлигидаги зарба: АҚШ дронлар тўдасига қарши лазер ва микротўлқинли қалқон қурмоқда

·0·Дунё
Нур тезлигидаги зарба: АҚШ дронлар тўдасига қарши лазер ва микротўлқинли қалқон қурмоқда

Замонавий урушлар ва можароларда учувчисиз учиш қурилмалари (дронлар) сони геометрик прогрессияда ортиб бораётгани дунёнинг етакчи ҳарбий марказларини ҳаво мудофааси концепциясини тубдан қайта кўриб чиқишга мажбур қилмоқда. АҚШ Мудофаа вазирлиги (Пентагон) мамлакат ички ҳудудини кичик ва ўрта тоифадаги дронлардан ҳимоя қилиш бўйича махсус синов дастури доирасида юқори энергетик жанговар лазерлар ҳамда қудратли микротўлқинли қурилмалар ишлаб чиқарувчи асосий компанияларни расман саралаб олди.

Мазкур ташаббус «JIATF-401» (Дронларга қарши кураш бўйича идоралараро мақсадли гуруҳ) томонидан илгари сурилган бўлиб, у йўналтирилган энергия (Directed Energy) қуролларини лаборатория синовларидан амалий қўллаш босқичига ўтказишда муҳим тарихий бурилиш саналади.

Танлаб олинган 4 та топ-технология: Кимлар рўйхатда?

Пентагон маълумотларига кўра, биринчи навбатдаги синовлар учун тўртта нуфузли мудофаа компаниясининг ишланмалари тасдиқланди:

  • Boeing: Дунё авиатўқимачилик гигантининг ихчам ва тез ҳаракатланувчи лазер тизими (Compact Laser Weapon System);

  • AeroVironment: Мобил платформаларга осон ўрнатилувчи ва дронларни сониялар ичида куйдириб юборувчи юқори энергетик лазер мажмуаси;

  • Kord Technologies: Аниқ нишонга олиш ва паст баландликдаги нишонларни зарб билан йўқ қилишга мослашган «Firefly» лазер тизими;

  • Epirus (Leonidas микротўлқинли мажмуаси): Агар лазерлар «битта зарба — битта нишон» тамойилида ишласа, Leonidas ўта кучли микротўлқинли электромагнит нурланиш (HPM) ёрдамида бир вақтнинг ўзида осмонни қоплаб келаётган бутун бошли «дронлар тўдаси»нинг (swarms) электрон микросхемаларини ҳаводаёқ бир лаҳзада ёндириб, ишдан чиқариш имкониятига эга.

Нега анъанавий зенит-ракеталар эмас, лазерлар?

Ҳарбий таҳлилчилар йўналтирилган энергия тизимларига ўтишнинг иккита бош омилини кўрсатмоқда:

  • Иқтисодий тежамкорлик: Нархи бир неча минг доллар бўлган оддий дронни уриб тушириш учун миллион долларлик ракета сарфлаш ҳарбий бюджетни тез орада чарчатади. Лазер зарбасининг таннархи эса атиги бир неча долларлик электр энергиясига тенг;

  • Чексиз ўқ-дори: Лазер ва микротўлқинли мосламалар генератор ва қувват манбаига уланган ҳолда узлуксиз ўт оча олади ва уларнинг анъанавий маънодаги ўқ-дориси тугаб қолмайди.

Юта полигонидаги ҳал қилувчи синовлар

Пентагон лойиҳа фақат ушбу тўртта комплекс билан чекланиб қолмаслигини маълум қилди. Жорий йилнинг декабрь ойида Юта штатидаги машҳур Дагвей (Dugway Proving Ground) ҳарбий полигонида йирик синов отишмалари бўлиб ўтади. Унда бошқа қатор истиқболли стартаплар ва ишлаб чиқарувчиларнинг янги авлод жанговар лазерлари реал шароитда тўқнаш келади.

Синовларда энг юқори аниқлик ва самарадорлик кўрсатган комплекс ва тизимлар АҚШ аэропортлари, ҳарбий базалари ва стратегик инфратузилма объектларини автоном тарзда қўриқлаш учун тўғридан-тўғри харид қилиниши режалаштирилган.

ПентагонJIATF-401Дагвей полигониДронларга қарши кураш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беларус Польша ва Литва чегарасига қўшин ташлади: НАТОнинг «ахиллес товони» қуршовдами?Беларус Польша ва Литва чегарасига қўшин ташлади: НАТОнинг «ахиллес товони» қуршовдами?17 сентябр 14:50Қозоғистонда КХШТнинг шов-шувли «Рубеж-2026» машғулотлари бошландиҚозоғистонда КХШТнинг шов-шувли «Рубеж-2026» машғулотлари бошланди14 сентябр 23:55АҚШ Украинага улкан қурол пакетини сотишни маъқуллади — Осмон мудофаасида янги босқичАҚШ Украинага улкан қурол пакетини сотишни маъқуллади — Осмон мудофаасида янги босқич19 сентябр 19:50Мисрдаги авиасалонда сирли қурол: АҚШ разведкаси Россия янгилигидан хавотирдаМисрдаги авиасалонда сирли қурол: АҚШ разведкаси Россия янгилигидан хавотирда11 сентябр 00:06Хитойликлар чивинларга қарши “ҳаво мудофааси” яратдиХитойликлар чивинларга қарши “ҳаво мудофааси” яратди13 август 15:18Москва вилоятига оммавий дронлар ҳужуми: Нефть базаларида ёнғин чиқдиМосква вилоятига оммавий дронлар ҳужуми: Нефть базаларида ёнғин чиқди23 июл 14:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота