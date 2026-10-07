Ҳиндистон Украина уруши бўйича ўз сулҳ режасини тақдим этди - нималар таклиф қилинди?

·13·Дунё
Ҳиндистон Украина уруши бўйича ўз сулҳ режасини тақдим этди - нималар таклиф қилинди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ҳиндистон Украинадаги урушни тугатиш ва минтақада тинчлик ўрнатиш мақсадида ўз сулҳ режасини тақдим этди.
  • Ушбу режа энергетика ва инфратузилмаларга зарбаларни тўхтатиш, Қора денгизда тижорат кемаларига ҳужумларни барҳам топиш ҳамда дон ва энергия ресурсларининг тўсиқсиз етказиб берилишини кафолатлашни ўз ичига олади.
  • Ҳиндистон ташқи ишлар вазири Субраҳманям Жаишанкар ушбу таклифни ўтган ойда Киевга ташрифи чоғида Украина томонига топширган.

Глобал Жанубнинг етакчи давлатларидан бири бўлган Ҳиндистон Украинадаги урушни бартараф этиш ва минтақада тинчлик ўрнатиш йўлида муҳим дипломатик қадам ташлади. Мамлакатнинг нуфузли Hindustan Times нашри берган хабарга кўра, расмий Деҳли Киевга ўзаро ҳужумларни тўхтатиш ва муҳим логистика йўлларини ҳимоя қилишга қаратилган махсус сулҳ режасини тақдим этди.

Ушбу ташаббус жаҳон озиқ-овқат ҳамда энергетика хавфсизлигини таъминлаш билан бир қаторда, ҳарбий ҳаракатларнинг глобал таъминот занжирларига етказаётган зарарини камайтиришни мақсад қилган.

Ҳиндистон таклиф этган сулҳ режасининг асосий бандлари

Ҳиндистон дипломатияси илгари сурган тинчлик пакети бир нечта ҳаётий муҳим шартларни ўз ичига олади:

  • Энергетика ва инфратузилмага зарбаларни тўхтатиш: Томонлар қиш мавсуми арафасида бир-бирининг энергетика тизимлари, электр станциялари ва муҳим ҳаётий инфратузилмаларига ракета ва дрон ҳужумлари уюштиришни тўлиқ тўхтатиши лозим;

  • Қора денгиздаги хавфсизлик ва тижорат кемалари: Қора денгиз ҳавзасида ҳаракатланаётган тинч фуқаролик ва савдо кемаларига қилинган ҳужумларга чек қўйиш;

  • Узлуксиз таъминот йўлаклари: Минтақавий портлар орқали дунё бозорларига дон, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ва энергия ресурсларини тўсиқларсиз ва барқарор етказиб беришни кафолатлаш.

Киевга ташриф чоғидаги музокаралар ва Деҳлининг манфаатлари

Мазкур муҳим таклифлар Украина раҳбариятига бевосита юқори дипломатик даражада етказилган:

  • Жаишанкарнинг миссияси: Hindustan Times маълумотларига кўра, тинчлик ташаббуси ўтган ойда Ҳиндистон ташқи ишлар вазири Субраҳманям Жаишанкарнинг Киевга расмий ташрифи доирасида Украина томонига топширилган;

  • Энергетик мувозанат: Ҳиндистон режасида ўз миллий манфаатларини ҳам очиқ ҳисобга олган — хусусан, жаҳон бозорида нархлар барқарорлигини сақлаш мақсадида Россия энергия таъминотининг узлуксизлигини таъминлаш масаласи кўзда тутилган.

Ҳиндистоннинг мазкур сулҳ ташаббуси урушаётган томонлар ўртасида муроса топиш ва глобал иқтисодий инқирозларнинг олдини олиш йўлидаги навбатдаги жиддий геосиёсий ҳаракат сифатида халқаро экспертлар диққат марказига тушмоқда.

ҲиндистонУкраина-Россия урушиСубраҳманям ЖаишанкарГлобал Жануб
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уруш тугаш арафасида: Украина тўлиқ ва шартсиз ўт очишни тўхтатишга тайёрлигини эълон қилдиУруш тугаш арафасида: Украина тўлиқ ва шартсиз ўт очишни тўхтатишга тайёрлигини эълон қилди23 сентябр 22:23«Тўхтатиб қолиш режаси»: Макрон БМТ саммитида Трампга Украина бўйича босим ўтказмоқчи«Тўхтатиб қолиш режаси»: Макрон БМТ саммитида Трампга Украина бўйича босим ўтказмоқчи22 сентябр 15:59«Урушни қишгача тугатамиз»: Трамп ва Зеленский Нью-Йоркда ёпиқ эшиклар ортида учрашди«Урушни қишгача тугатамиз»: Трамп ва Зеленский Нью-Йоркда ёпиқ эшиклар ортида учрашди23 сентябр 08:36Си Цзиньпин ва Нарендра Моди Путин билан мулоқотда Украина бўйича ёрдам таклиф қилдиСи Цзиньпин ва Нарендра Моди Путин билан мулоқотда Украина бўйича ёрдам таклиф қилди13 сентябр 18:17Россия ва Украинада сулҳ: Ғалаба куни ва инсон ҳаёти устуворлигиРоссия ва Украинада сулҳ: Ғалаба куни ва инсон ҳаёти устуворлиги5 май 10:46Зеленский Трамп билан Оқ уйдаги кутилмаган учрашувни якунладиЗеленский Трамп билан Оқ уйдаги кутилмаган учрашувни якунлади28 июл 21:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?