Ҳиндистон Украина уруши бўйича ўз сулҳ режасини тақдим этди - нималар таклиф қилинди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ҳиндистон Украинадаги урушни тугатиш ва минтақада тинчлик ўрнатиш мақсадида ўз сулҳ режасини тақдим этди.
- Ушбу режа энергетика ва инфратузилмаларга зарбаларни тўхтатиш, Қора денгизда тижорат кемаларига ҳужумларни барҳам топиш ҳамда дон ва энергия ресурсларининг тўсиқсиз етказиб берилишини кафолатлашни ўз ичига олади.
- Ҳиндистон ташқи ишлар вазири Субраҳманям Жаишанкар ушбу таклифни ўтган ойда Киевга ташрифи чоғида Украина томонига топширган.
Глобал Жанубнинг етакчи давлатларидан бири бўлган Ҳиндистон Украинадаги урушни бартараф этиш ва минтақада тинчлик ўрнатиш йўлида муҳим дипломатик қадам ташлади. Мамлакатнинг нуфузли Hindustan Times нашри берган хабарга кўра, расмий Деҳли Киевга ўзаро ҳужумларни тўхтатиш ва муҳим логистика йўлларини ҳимоя қилишга қаратилган махсус сулҳ режасини тақдим этди.
Ушбу ташаббус жаҳон озиқ-овқат ҳамда энергетика хавфсизлигини таъминлаш билан бир қаторда, ҳарбий ҳаракатларнинг глобал таъминот занжирларига етказаётган зарарини камайтиришни мақсад қилган.
Ҳиндистон таклиф этган сулҳ режасининг асосий бандлари
Ҳиндистон дипломатияси илгари сурган тинчлик пакети бир нечта ҳаётий муҳим шартларни ўз ичига олади:
Энергетика ва инфратузилмага зарбаларни тўхтатиш: Томонлар қиш мавсуми арафасида бир-бирининг энергетика тизимлари, электр станциялари ва муҳим ҳаётий инфратузилмаларига ракета ва дрон ҳужумлари уюштиришни тўлиқ тўхтатиши лозим;
Қора денгиздаги хавфсизлик ва тижорат кемалари: Қора денгиз ҳавзасида ҳаракатланаётган тинч фуқаролик ва савдо кемаларига қилинган ҳужумларга чек қўйиш;
Узлуксиз таъминот йўлаклари: Минтақавий портлар орқали дунё бозорларига дон, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ва энергия ресурсларини тўсиқларсиз ва барқарор етказиб беришни кафолатлаш.
Киевга ташриф чоғидаги музокаралар ва Деҳлининг манфаатлари
Мазкур муҳим таклифлар Украина раҳбариятига бевосита юқори дипломатик даражада етказилган:
Жаишанкарнинг миссияси: Hindustan Times маълумотларига кўра, тинчлик ташаббуси ўтган ойда Ҳиндистон ташқи ишлар вазири Субраҳманям Жаишанкарнинг Киевга расмий ташрифи доирасида Украина томонига топширилган;
Энергетик мувозанат: Ҳиндистон режасида ўз миллий манфаатларини ҳам очиқ ҳисобга олган — хусусан, жаҳон бозорида нархлар барқарорлигини сақлаш мақсадида Россия энергия таъминотининг узлуксизлигини таъминлаш масаласи кўзда тутилган.
Ҳиндистоннинг мазкур сулҳ ташаббуси урушаётган томонлар ўртасида муроса топиш ва глобал иқтисодий инқирозларнинг олдини олиш йўлидаги навбатдаги жиддий геосиёсий ҳаракат сифатида халқаро экспертлар диққат марказига тушмоқда.
Изоҳлар 0
…