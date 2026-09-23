Уруш тугаш арафасида: Украина тўлиқ ва шартсиз ўт очишни тўхтатишга тайёрлигини эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Украина Ташқи ишлар вазири Андрей Сибига Россияни ҳеч қандай дастлабки шартларсиз зудлик билан ўт очишни тўхтатишга чақирди.
- Уруш бошидаги тезкор босиб олиш режалари чиппакка чиққани ва Россия жамиятида урушдан чарчоқ кайфияти ҳукм сураётгани сабабли, тинчликка эришиш учун бу шарциз сулҳ таклифи муҳим имконият ҳисобланади.
- Украина ўз мустақиллигини сақлаб қолган ҳолда, Россияни музокаралар столига ўтиришга ундамоқда.
Европанинг замонавий тарихидаги энг даҳшатли ва вайронкор ҳарбий ихтилофларидан бири бўлган Россия–Украина урушида бутун дунё нигоҳини қаратган ҳал қилувчи сиёсий бурилиш юз берди. Украина Ташқи ишлар вазири Андрей Сибига расмий баёнот бериб, Киев томони тўлиқ, зудлик билан ва ҳеч қандай дастлабки шартларсиз ўт очишни тўхтатишга (сулҳга) рози эканини очиқлади ҳамда Россияни ҳам худди шундай жасоратли қадам ташлашга чақирди. Бир неча йил олдин бошланган уруш аввалидаги «Киевни 3 кунда оламиз» қабилидаги хомхаёллар ва шиддатли чақириқлар ўрнини эндиликда тобора оғир уруш оқибатлари, иқтисодий зарбалар ва фронтдаги умидсизлик эгалламоқда.
Уруш оғирлигини ўз танасида, чўнтагида ва оиласида ҳис қилаётган оддий россиялик фойдаланувчилар ҳамда мустақил таҳлилчилар ҳам Москва раҳбарияти ушбу сулҳ ташаббусига рози бўлиб, узоқ кутилган нуқтани қўйишидан умидвор бўлиб туришибди. Украинанинг тўрт йиллик мислсиз ҳимояси уни халқаро аренада «чақилмас ёнғоқ» ва енгилмас давлат сифатида мустаҳкамлаган бўлса, Киевдан янграган шартсиз сулҳ таклифи эндиликда тўпни тўлиқ Кремль томонига оширди.
Хўш, Россия бу шартсиз ўт очишни тўхтатиш чақириғини қабул қиладими, можаро музлатиладими ёки тинчлик келишуви имзоланади ва бутун дунёни ларзага солган ушбу уруш ҳақиқатан ҳам якунига етадими?
«Шартсиз сулҳ, Сибиганинг баёноти ва Кремлга чақириқ»: Тарихий воқеликнинг 5 та асосий нуқтаси
Киевнинг шов-шувли баёноти ва уруш якуни арафасидаги 5 муҳим ҳолат:
Украинадан шартсиз ўт очишни тўхтатиш ташаббуси: ТИВ раҳбари Андрей Сибига зудлик билан ва ҳеч бир шарт қўймасдан сулҳ тузишга тайёр эканини эълон қилди;
Москвага очиқ мурожаат: Киев Россия ҳарбий-сиёсий раҳбариятини ҳам зудлик билан қон тўкилишини тўхтатиб, ўт очишни бас қилишга чақирди;
Россия жамиятидаги чарчоқ кайфияти: Урушнинг ижтимоий ва иқтисодий оқибатларидан толиққан Россия фуқаролари ва мустақил нашрлар сулҳ қабул қилинишига катта умид билдирмоқда;
«3 кунлик режа»нинг мутлақ барбод бўлиши: Уруш бошида илгари сурилган тезкор босиб олиш режалари чиппакка чиқиб, урушни тўхтатиш ягона прагматик йўл сифатида кўрилмоқда;
Мустақилликнинг сақлаб қолиниши: Украина узоқ ва оғир босим остида ўз давлатчилиги ва суверенитетини сақлаб қолиб, қаршилик кўрсатиш қобилиятини намойиш этди.
Россия–Украина қарама-қаршилиги: Уруш режалари ва бугунги реал ҳолат таққоси
Ҳарбий ҳаракатлар бошлангандаги мақсадлар ва бугунги сулҳ шароити таҳлили:
Мезонлар ва йўналишлар
Уруш бошидаги баёнотлар ва тахминлар
Бугунги кундаги реал ҳолат (2026 йил)
Ҳарбий кампания муддати
«Киевни 3 кунда бўйсундириш», тезкор блицкриг
Йиллар давом этган вайронкор позицион жанглар
Украинанинг мақоми
Ҳукуматни алмаштириш ва тўлиқ бўйсундириш
Ўз мустақиллигини сақлаб қолган «чақилмас ёнғоқ»
Киевнинг тинчлик формуласи
Қатъий ҳудудий ва халқаро шартлар талаби
Тўлиқ, зудлик билан ва шартсиз ўт очишни тўхтатиш таклифи
Россия жамоатчилиги кайфияти
Ғалабага бўлган ишонч ва агрессив риторика
Уруш чарчоғи, иқтисодий оғирлик ва сулҳдан умидворлик
Халқаро босим ва изоляция
Чекланган санкциялар прогнози
Мислсиз иқтисодий чекловлар ва ҳарбий жиҳатдан қийинчиликлар
Кейинги ҳал қилувчи қадам
Фронтда куч ишлатиш орқали ғалаба
Кремлнинг сулҳга берадиган расмий жавобига боғлиқлик
Ҳарбий ва геосиёсий экспертиза: Нега шартсиз сулҳ таклифи дунёни ҳайратга солди?
Халқаро ҳарбий таҳлилчилар ва геосиёсат экспертларининг хулосалари:
Киевнинг дипломатик ташаббусни ўз қўлига олиши: «Шартсиз ўт очишни тўхтатиш» таклифи халқаро ҳамжамият (АҚШ, Европа, Глобал Жануб) олдида Украинани тинчликка чин дилдан интилаётган томон сифатида мустаҳкамлайди; агар Москва бу таклифни рад этса, бутун дунёда уруш давом этишининг ягона айбдори сифатида кўринади;
«Уруш чарчоғи» фактори: Иккала давлат ҳам инсоний, ҳарбий ва молиявий ресурсларнинг кескин тақчиллигига дуч келмоқда; узоқ муддатли ҳарбий ҳаракатлар нафақат Украина инфратузилмасини, балки Россия иқтисодиёти ва жамиятининг ички барқарорлигини ҳам максимал даражада ҳолдан тойдирди;
Фронтни музлатиш ва сиёсий ечим сари йўл: Ўт очишнинг тўхтатилиши музокаралар столига ўтириш ва асирларни тўлиқ алмашиш, чегараларни белгилаш ҳамда хавфсизлик кафолатларини муҳокама қилиш учун дебоча вазифасини ўтайди;
Россия ичидаги босимнинг кучайиши: Россиялик оддий фуқаролар ва мустақил нашрларнинг сулҳга умид билдириши ички жамиятда урушга бўлган қизиқишнинг бутунлай сўнганини ва Кремлга нисбатан тинчликни талаб қилувчи ижтимоий сигналларнинг пайдо бўлганини кўрсатади.
Украина ТИВ раҳбари Андрей Сибига томонидан янграган ушбу чақириқ кўп йиллик қонли тўқнашувларни тўхтатиш ва минтақага тинчлик қайтариши мумкин бўлган энг сўнгги ва катта имкониятга айланди.
Сизнингча, Россия раҳбарияти Украинанинг ҳеч қандай шартларсиз ўт очишни тўхтатиш ҳақидаги ушбу тарихий таклифига розилик билдирадими? Кўп йиллик уруш ҳақиқатан ҳам яқин кунларда ўз ниҳоясига етишига ишонасизми? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва бутун дунё тақдирига дахлдор ушбу шов-шувли хабарни барча дўстларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…