Қирғизистон собиқ президентининг ўғли Қодир Атамбоев 4 йилга қамалди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қирғизистон собиқ президенти Алмазбек Атамбоевнинг ўғли Қодир Атамбоев давлат тўнтаришига тайёргарлик кўришда айбдор деб топилиб, 4 йилга қамоқ жазосига ҳукм қилинди.
- «Социал-демократлар» партияси етакчиси ўринбосари Қодир Атамбоев билан бирга партия раиси Темирлан Султонбеков ҳам 7 йилга озодликдан маҳрум этилди, унинг мол-мулклари давлат фойдасига мусодара қилинади.
Қўшни Қирғизистон сиёсий ҳаётида жиддий резонанс уйғотган навбатдаги шов-шувли суд жараёни якунига етди. Мамлакат собиқ президенти Алмазбек Атамбоевнинг ўғли Қодир Атамбоев қуролли йўл билан давлат тўнтаришини амалга ошириш ва ҳокимиятни зўравонлик билан эгаллаб олишга тайёргарлик кўришда айбдор деб топилиб, 4 йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилинди.
«Азия плюс» нашри берган хабарга кўра, Бишкек шаҳар суди мазкур резонансли жиноят иши бўйича якуний ҳукмни эълон қилди. Иш бўйича собиқ президентнинг ўғли билан бирга мамлакатдаги мухолиф кучлардан бирининг етакчиси ҳам узоқ муддатли озодликдан маҳрум этилди.
Суд ҳукми: Қодир Атамбоев ва Темирлан Султонбековга қандай жазо берилди?
Суд ҳайъати тергов томонидан тақдим этилган далилларни кўриб чиқиб, қуйидаги қатъий қарорларни чиқарди:
Қодир Атамбоевнинг жазоси: Собиқ президентнинг ўғли, «Социал-демократлар» партияси етакчиси ўринбосари Қодир Атамбоев давлат ҳокимиятини куч ишлатиб эгаллаб олишга тайёргарлик кўриш айблови билан 4 йилга озодликдан маҳрум этилди;
Партия етакчисига 7 йиллик ҳукм: «Социал-демократлар» партияси раиси Темирлан Султонбеков ушбу модда бўйича 4 йил жазо олди. Бироқ унинг олдинги иши бўйича ўталмаган жазо муддати қўшилиб, якуний жазо 7 йил қамоқ этиб белгиланди (у 2025 йилнинг апрель ойида сайловчиларни сотиб олишда айбланиб судланган эди);
Колония режими: Ҳар икки маҳкум жазони умумий тартибли ахлоқ тузатиш колониясида ўтайди.
Мол-мулклар давлат фойдасига мусодара қилинади
Суд қарорида нафақат озодликдан маҳрум этиш, балки моддий чоралар ҳам кўзда тутилган:
Мусодара қилиш талаби: Суд ҳукмига биноан, Қодир Атамбоев ва Темирлан Султонбеков ўз тасарруфидаги мол-мулкларини давлат даромадига ўтказиб беришга мажбур қилинди;
Тергов асослари: Ҳуқуқ-тартибот органлари ушбу шахсларнинг мамлакатда ижтимоий-сиёсий вазиятни издан чиқариш, қуролли исён орқали амалдаги бошқарув тизимини ўзгартириш режалари бўйича етарли далилларга эга бўлганини билдирган.
Атамбоевлар оиласи ва Қирғизистондаги сиёсий фондаги муҳим ўзгариш
Ушбу суд қарори Қирғизистоннинг энг таъсирли сиёсий сулолаларидан бирига нисбатан яна бир жиддий зарба бўлди:
Оилавий тақдир: Собиқ президент Алмазбек Атамбоев даврида мамлакатни бошқарган клан ҳозирда жиддий ҳуқуқий ва сиёсий босим остида қолмоқда;
Мухолифатга берилган сигнал: Мамлакатдаги сиёсий таҳлилчилар бу қарорни ҳокимиятни ноқонуний эгаллашга қаратилган ҳар қандай уринишларга нисбатан расмий ҳукуматнинг қатъий ва муросасиз муносабати сифатида баҳоламоқда.
Қодир Атамбоевга нисбатан чиқарилган ушбу ҳукм нафақат Қирғизистон ички сиёсатида, балки бутун Марказий Осиё минтақасида сиёсий барқарорлик ва ҳокимият алмашинуви масалалари қай даражада долзарб эканини яна бир бор намоён этди.
Изоҳлар 0
…