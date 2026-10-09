Қирғизистон собиқ президентининг ўғли Қодир Атамбоев 4 йилга қамалди

·2·Дунё
Қирғизистон собиқ президентининг ўғли Қодир Атамбоев 4 йилга қамалди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қирғизистон собиқ президенти Алмазбек Атамбоевнинг ўғли Қодир Атамбоев давлат тўнтаришига тайёргарлик кўришда айбдор деб топилиб, 4 йилга қамоқ жазосига ҳукм қилинди.
  • «Социал-демократлар» партияси етакчиси ўринбосари Қодир Атамбоев билан бирга партия раиси Темирлан Султонбеков ҳам 7 йилга озодликдан маҳрум этилди, унинг мол-мулклари давлат фойдасига мусодара қилинади.

Қўшни Қирғизистон сиёсий ҳаётида жиддий резонанс уйғотган навбатдаги шов-шувли суд жараёни якунига етди. Мамлакат собиқ президенти Алмазбек Атамбоевнинг ўғли Қодир Атамбоев қуролли йўл билан давлат тўнтаришини амалга ошириш ва ҳокимиятни зўравонлик билан эгаллаб олишга тайёргарлик кўришда айбдор деб топилиб, 4 йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилинди.

«Азия плюс» нашри берган хабарга кўра, Бишкек шаҳар суди мазкур резонансли жиноят иши бўйича якуний ҳукмни эълон қилди. Иш бўйича собиқ президентнинг ўғли билан бирга мамлакатдаги мухолиф кучлардан бирининг етакчиси ҳам узоқ муддатли озодликдан маҳрум этилди.

Суд ҳукми: Қодир Атамбоев ва Темирлан Султонбековга қандай жазо берилди?

Суд ҳайъати тергов томонидан тақдим этилган далилларни кўриб чиқиб, қуйидаги қатъий қарорларни чиқарди:

  • Қодир Атамбоевнинг жазоси: Собиқ президентнинг ўғли, «Социал-демократлар» партияси етакчиси ўринбосари Қодир Атамбоев давлат ҳокимиятини куч ишлатиб эгаллаб олишга тайёргарлик кўриш айблови билан 4 йилга озодликдан маҳрум этилди;

  • Партия етакчисига 7 йиллик ҳукм: «Социал-демократлар» партияси раиси Темирлан Султонбеков ушбу модда бўйича 4 йил жазо олди. Бироқ унинг олдинги иши бўйича ўталмаган жазо муддати қўшилиб, якуний жазо 7 йил қамоқ этиб белгиланди (у 2025 йилнинг апрель ойида сайловчиларни сотиб олишда айбланиб судланган эди);

  • Колония режими: Ҳар икки маҳкум жазони умумий тартибли ахлоқ тузатиш колониясида ўтайди.

Мол-мулклар давлат фойдасига мусодара қилинади

Суд қарорида нафақат озодликдан маҳрум этиш, балки моддий чоралар ҳам кўзда тутилган:

  • Мусодара қилиш талаби: Суд ҳукмига биноан, Қодир Атамбоев ва Темирлан Султонбеков ўз тасарруфидаги мол-мулкларини давлат даромадига ўтказиб беришга мажбур қилинди;

  • Тергов асослари: Ҳуқуқ-тартибот органлари ушбу шахсларнинг мамлакатда ижтимоий-сиёсий вазиятни издан чиқариш, қуролли исён орқали амалдаги бошқарув тизимини ўзгартириш режалари бўйича етарли далилларга эга бўлганини билдирган.

Атамбоевлар оиласи ва Қирғизистондаги сиёсий фондаги муҳим ўзгариш

Ушбу суд қарори Қирғизистоннинг энг таъсирли сиёсий сулолаларидан бирига нисбатан яна бир жиддий зарба бўлди:

  • Оилавий тақдир: Собиқ президент Алмазбек Атамбоев даврида мамлакатни бошқарган клан ҳозирда жиддий ҳуқуқий ва сиёсий босим остида қолмоқда;

  • Мухолифатга берилган сигнал: Мамлакатдаги сиёсий таҳлилчилар бу қарорни ҳокимиятни ноқонуний эгаллашга қаратилган ҳар қандай уринишларга нисбатан расмий ҳукуматнинг қатъий ва муросасиз муносабати сифатида баҳоламоқда.

Қодир Атамбоевга нисбатан чиқарилган ушбу ҳукм нафақат Қирғизистон ички сиёсатида, балки бутун Марказий Осиё минтақасида сиёсий барқарорлик ва ҳокимият алмашинуви масалалари қай даражада долзарб эканини яна бир бор намоён этди.

Алмазбек АтамбоевҚодир АтамбоевСоциал-демократлар партиясиҚирғизистон суди
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қирғизистон президенти Фарид Ниязовни афв этиш ҳақида фармон чиқардиҚирғизистон президенти Фарид Ниязовни афв этиш ҳақида фармон чиқарди31 май 23:08Қирғизистон Қозоғистонга ер алмашиш таклифи билан чиқдиҚирғизистон Қозоғистонга ер алмашиш таклифи билан чиқди23 июн 22:40Американинг энг замонавий қирувчисидаги сенсацион тасвирлар нимадан далолат беради?Американинг энг замонавий қирувчисидаги сенсацион тасвирлар нимадан далолат беради?Бугун 12:06Туркманистонда МДҲ саммити старт олди, Шавкат Мирзиёевни Сердар Бердимуҳамедов кутиб олдиТуркманистонда МДҲ саммити старт олди, Шавкат Мирзиёевни Сердар Бердимуҳамедов кутиб олдиБугун 11:59Дунёнинг 1000 та шаҳри таҳлил қилинди: Ҳаёт сифати бўйича 1-ўринни қайси шаҳар эгаллади?Дунёнинг 1000 та шаҳри таҳлил қилинди: Ҳаёт сифати бўйича 1-ўринни қайси шаҳар эгаллади?Бугун 11:46АҚШда 13 ҳарбийни ўлдирган собиқ маёр қатл этилиши жонли эфирда кўрсатиладиАҚШда 13 ҳарбийни ўлдирган собиқ маёр қатл этилиши жонли эфирда кўрсатиладиБугун 11:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?