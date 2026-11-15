Трампнинг оралиқ сайловлардаги мағлубияти ва АҚШдаги сиёсий бурилишлар

2 дақиқа ўқиш51
Трампнинг оралиқ сайловлардаги мағлубияти ва АҚШдаги сиёсий бурилишлар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШда ўтказилган оралиқ сайловлар натижалари Америка халқининг Доналд Трамп президентлиги ва республикачилар сиёсатидан қаттиқ норозилигини кўрсатди.
  • Сиёсатшунос Камолиддин Раббимовнинг таъкидлашича, демократларнинг рекорд даражадаги ғалабаси сайловчиларнинг амалдаги ҳукуматга бўлган ҳафсаласи пир бўлгани билан изоҳланади.

Америка Қўшма Штатларида ўтказилган оралиқ сайловлар Америка халқининг амалдаги раҳбари Дональд Трампнинг 2 йиллик президентлигидан ҳамда республикачилар сиёсатидан қаттиқ норозилигини яққол кўрсатди. Таниқли сиёсатшунос Камолиддин Раббимовнинг Kun.uz сайтидаги колонкасида таъкидланишича, бу сафарги сайлов натижалари анъаналарни бузиб, жуда ҳайратли манзарани ҳосил қилди. Рекорд даражадаги тафовут билан демократларнинг ғолиб чиқиши кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Сайлов натижаларидаги учта муҳим хулоса

Мазкур сиёсий жараён ва келажакдаги сайловлар борасида эътибор қаратиш лозим бўлган учта асосий хулоса кўзга ташланади:

  1. Эронга қарши уруш ва жамоатчилик чарчоғи: Америкаликлар фақатгина инфляция, қимматлашган нефт ва ижтимоий-иқтисодий муаммолардангина эмас, балки нисбатан заиф деб ҳисобланган Эроннинг де-факто устун келганидан ҳам норози. Бу уруш кўпчилик томонидан ноқонуний, маънавиятсиз ва тажовузкорона сифатида қабул қилинмоқда. Урушларнинг чегарага етгани очиқ кўринмоқда.

  2. Сиёсий лидерларнинг янги авлоди ва «уйга қайтиш» кайфияти: Қўшма Штатларда янги авлод етишиб чиқмоқда. Улар АҚШнинг жаҳондаги «истисно давлат» мақомидан, интервенционизмидан чарчаган. Бу кучлар ресурслар Америка ичида қолишини ва «вазминлик» сиёсати юритилишини истайди.

  3. Демократлар ғалабаси — аслида Трампнинг мағлубияти: Сайловчилар демократларнинг кучли дастури учун эмас, балки Трамп ва республикачилардан ҳафсаласи пир бўлгани учун овоз берди. Бироқ демократлар ичидаги ички парокандалик ва қарашларнинг турличалиги келажакда улар учун ҳам жиддий бош оғриққа айланиши мумкин.

Сайлов натижалари ва сиёсий тенденциялар

Асосий омиллар ва хулосалар

Республикачиларнинг мағлубияти

Анъанавий штатларнинг ҳам демократларга овоз бериши ва Трамп сиёсатидан норозилик

Изоляционизм ва вазминлик

Янги авлод сиёсатчиларнинг ташқи мажбуриятларни камайтириш ва «уйга қайтиш» талаби

Демократлар ичидаги тафовут

Мўътадил марказчилар ва ислоҳотчилар ўртасидаги ёндашувлар фарқи

Демократлар ичидаги зиддиятлар ва глобал ёндашувлар

Демократлар партияси ичида мўътадил марказчи сўллар ҳамда радикал ўзгаришлар тарафдори бўлган социал-демократ ислоҳотчилар ўртасида катта тафовутлар кучаймоқда. Мўътадиллар Яқин Шарқдан чекинишни, лекин Европа ва Украинани қўллаб-қувватлашни истаса, ислоҳотчилар тўлиқ изоляционизм тарафдори бўлиб, ҳатто Европа билан ҳам хавфсизлик алоқаларини камайтиришни ёқлайдилар.

Хитой масаласида эса иккала қанот ҳам катта уруш тарафдори эмас, бироқ иқтисодий рақобат ва ҳатто сунъий интеллект соҳасида чегаралар ўрнатиш орқали Пекинни тийиб туришни режалаштирмоқда.

Трамп Эронга қарши урушни тўхтатадими?

Америка халқи сайловларда Эрон урушига қарши эканини очиқ билдирди. Бироқ тарих шуни кўрсатадики, оралиқ сайловларда ютқазган президентлар (Рейган, кичик Жорж Буш, Обама) ўз муддатларида урушларни тўхтатиш ўрнига, реванш олиш учун уларни кучайтиришган. Трампнинг беқарор ва олдиндан айтиб бўлмайдиган характери, шунингдек, унинг атрофидаги айрим шахсларнинг янада қаттиқроқ курашиш керак эди деган қарашлари янги авантюралар хавфини сақлаб қолмоқда. Аммо халқнинг урушлардан чарчоғи йил сайин ортиб бориши аниқ.

Сизнингча, АҚШдаги бундай сиёсий ўзгаришлар ва жамоатчиликнинг урушлардан чарчагани глобал сиёсатга қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари