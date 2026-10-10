Луис Энрикенинг қизи Сира Мартинес ўлим билан тугаган ЙТҲ иштирокчисига айланди
Испаниялик таниқли футбол мутахассиси Луис Энрикенинг оиласи навбатдаги оғир руҳий зарбага дуч келди. Италиянинг нуфузли forzaroma.info нашри хабарига кўра, мураббийнинг тўнғич қизи, от спорти устаси Сира Мартинес одам ўлими билан якунланган мудҳиш йўл-транспорт ҳодисаси иштирокчисига айланди.
Олинган маълумотларга кўра, Сира кетаётган енгил автомобиль ва мотоцикл ўртасидаги тўқнашув оқибатида ёш ҳайдовчи ҳаётдан кўз юмган.
Ҳодиса тафсилоти: N-332 трассасидаги ҳалокат
Фожиали тўқнашув Испаниянинг шарқий қисмида содир бўлган:
Ҳодиса жойи: Фожиа Валенсия автономияси таркибига кирувчи Олива шаҳри яқинидан ўтувчи серқатнов N-332 трассасида қайд этилган;
Тўқнашув кўлами: Сира Мартинес йўловчи сифатида кетаётган енгил машина ҳаракат давомида кутилмаганда мотоцикл билан тўқнашиб кетган;
Автомобиль рулида ким эди? Маълум бўлишича, мазкур енгил транспорт воситасини 41 ёшли Буюк Британия фуқароси бошқариб борган.
Қурбон ва жабрланганлар ҳолати
Фалокат оқибатлари бўйича қуйидаги маълумотлар тасдиқланди:
20 ёшли ҳайдовчи вафот этди: Воқеа жойига зудлик билан етиб келган қутқарув ва шошилинч тиббий ёрдам бригадаларининг жонлантириш ҳаракатларига қарамай, оғир тан жароҳатлари олган 20 ёшли мотоцикл ҳайдовчисининг ҳаётини сақлаб қолишнинг иложи бўлмади;
Сира Мартинес жароҳат олмаган: Бахтли тасодиф туфайли машина ичида бўлган Сира Мартинес жисмоний шикастланишларсиз омон қолган, бироқ у ҳодиса сабабли кучли шок ҳолатини бошдан кечирган.
Маҳаллий полиция ва йўл патруль хизмати ҳозирги вақтда N-332 трассасидаги ҳалокат сабабларини, хусусан, тезлик меъёри ва йўл ҳаракати қоидаларининг бузилиши ҳолатларини синчковлик билан ўрганмоқда.
Изоҳлар 0
…