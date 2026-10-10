Луис Энрикенинг қизи Сира Мартинес ўлим билан тугаган ЙТҲ иштирокчисига айланди

·0·Дунё
Луис Энрикенинг қизи Сира Мартинес ўлим билан тугаган ЙТҲ иштирокчисига айланди

Испаниялик таниқли футбол мутахассиси Луис Энрикенинг оиласи навбатдаги оғир руҳий зарбага дуч келди. Италиянинг нуфузли forzaroma.info нашри хабарига кўра, мураббийнинг тўнғич қизи, от спорти устаси Сира Мартинес одам ўлими билан якунланган мудҳиш йўл-транспорт ҳодисаси иштирокчисига айланди.

Олинган маълумотларга кўра, Сира кетаётган енгил автомобиль ва мотоцикл ўртасидаги тўқнашув оқибатида ёш ҳайдовчи ҳаётдан кўз юмган.

Ҳодиса тафсилоти: N-332 трассасидаги ҳалокат

Фожиали тўқнашув Испаниянинг шарқий қисмида содир бўлган:

  • Ҳодиса жойи: Фожиа Валенсия автономияси таркибига кирувчи Олива шаҳри яқинидан ўтувчи серқатнов N-332 трассасида қайд этилган;

  • Тўқнашув кўлами: Сира Мартинес йўловчи сифатида кетаётган енгил машина ҳаракат давомида кутилмаганда мотоцикл билан тўқнашиб кетган;

  • Автомобиль рулида ким эди? Маълум бўлишича, мазкур енгил транспорт воситасини 41 ёшли Буюк Британия фуқароси бошқариб борган.

Қурбон ва жабрланганлар ҳолати

Фалокат оқибатлари бўйича қуйидаги маълумотлар тасдиқланди:

  • 20 ёшли ҳайдовчи вафот этди: Воқеа жойига зудлик билан етиб келган қутқарув ва шошилинч тиббий ёрдам бригадаларининг жонлантириш ҳаракатларига қарамай, оғир тан жароҳатлари олган 20 ёшли мотоцикл ҳайдовчисининг ҳаётини сақлаб қолишнинг иложи бўлмади;

  • Сира Мартинес жароҳат олмаган: Бахтли тасодиф туфайли машина ичида бўлган Сира Мартинес жисмоний шикастланишларсиз омон қолган, бироқ у ҳодиса сабабли кучли шок ҳолатини бошдан кечирган.

Маҳаллий полиция ва йўл патруль хизмати ҳозирги вақтда N-332 трассасидаги ҳалокат сабабларини, хусусан, тезлик меъёри ва йўл ҳаракати қоидаларининг бузилиши ҳолатларини синчковлик билан ўрганмоқда.

Луис ЭнрикеСира МартинесЙТҲИспания
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ферран Торрес нега «ПСЖ»ни танлаганини очиқлади...Ферран Торрес нега «ПСЖ»ни танлаганини очиқлади...15 август 16:58Луис Энрикенинг оламшумул эътирофи: «Бу янги эранинг бошланиши!»Луис Энрикенинг оламшумул эътирофи: «Бу янги эранинг бошланиши!»12 август 08:50Луис Энрике ПСЖ билан ўн иккинчи совринини қўлга киритдиЛуис Энрике ПСЖ билан ўн иккинчи совринини қўлга киритди31 май 05:05АҚШнинг Теннесси штатида 200 йилдан ортиқ вақтдан кейин аёл қатл этиладиАҚШнинг Теннесси штатида 200 йилдан ортиқ вақтдан кейин аёл қатл этилади30 сентябр 09:03Таиланд Бош вазири Паттаяда русларнинг ўлдирилиши учун узр сўрадиТаиланд Бош вазири Паттаяда русларнинг ўлдирилиши учун узр сўради1 август 19:02Эронда блогерга ўлим жазоси берилди: иши жамоатчиликни ҳайратга солдиЭронда блогерга ўлим жазоси берилди: иши жамоатчиликни ҳайратга солди16 сентябр 11:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди