Ферран Торрес нега «ПСЖ»ни танлаганини очиқлади...

·0·Спорт
Ферран Торрес нега «ПСЖ»ни танлаганини очиқлади...

Европанинг етакчи клублари ўртасидаги навбатдаги йирик трансфер расман амалга ошди. Испания миллий терма жамоаси ва «Барселона» клуби ҳужумчиси Ферран Торрес фаолиятини Франция чемпиони — «ПСЖ» сафида давом эттирадиган бўлди.

Париж клубига кўчиб ўтган испаниялик ҳужумчи ўз қарори ва янги жамоасидаги мақсадлари ҳақида илк бор расмий баёнот берди.

«Имконият учун раҳбарият ва Луис Энрикега раҳмат»

Ферран Торрес Париж клубига келиб қўшилганидан мамнунлигини таъкидлаб, трансферда муҳим роль ўйнаган инсонларга миннатдорчилик билдирди:

«ПСЖ каби улкан мақсадларга эга буюк клубда янги саргузаштни бошлаётганимдан жуда бахтиёрман. Менга мазкур имкониятни тақдим этгани учун клуб президенти Носир Ал-Хелайфи, спорт директори Луиш Кампуш ва бош мураббий Луис Энрикега ўз миннатдорчилигимни билдираман.

Жамоага имкон қадар кўпроқ чемпионлик совринларини қўлга киритишда бор кучим билан ёрдам бераман деган умиддаман».

Ферраннинг «Барселона»даги сермаҳсул даври

Испаниялик ҳужумчи Каталония клубига 2022 йилнинг январь ойида келиб қўшилган эди. У «кўк-анорранглилар» сафида ўтган йиллар давомида жамоанинг асосий ҳужум қуролларидан бирига айланди:

  • Ўйинлар сони: Барча мусобақаларда жами 207 та расмий учрашув;

  • Голлар: Рақиблар дарвозасига йўлланган 65 та гол;

  • Ассистлар: Жамоадошларига узатилган 23 та голли узатма.

Эндиликда Ферран Торрес ўзига яхши таниш бўлган мураббий Луис Энрике қўл остида Лига 1 ва Европа Чемпионлар Лигаси баҳсларида «ПСЖ»нинг ҳужум чизиғини кучайтиришга ҳаракат қилади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Микель Артета «Арсенал»даги келажаги бўйича якуний қарорини айтдиМикель Артета «Арсенал»даги келажаги бўйича якуний қарорини айтдиБугун, 16:44 Ромелу Лукаку «Фенербаҳче» мухлисларини қандай ҳайратда қолдирди? Ромелу Лукаку «Фенербаҳче» мухлисларини қандай ҳайратда қолдирди?Бугун, 16:41Ферран Торрес Барселона тарихидаги энг қиммат сотувлар бешталигига кирдиФерран Торрес Барселона тарихидаги энг қиммат сотувлар бешталигига кирдиБугун, 16:35Ферран Торрес Париж клубига ўтди: Барселона футболчини сотдиФерран Торрес Париж клубига ўтди: Барселона футболчини сотдиБугун, 15:39Алан Смит Англия Премер-лигасида икки жамоали пойгани тахмин қилдиАлан Смит Англия Премер-лигасида икки жамоали пойгани тахмин қилдиБугун, 15:12Катта октагон жанги: UFC 330 супертурнири ҳақида барча тафсилотлар...Катта октагон жанги: UFC 330 супертурнири ҳақида барча тафсилотлар...Бугун, 14:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?