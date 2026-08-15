Ферран Торрес нега «ПСЖ»ни танлаганини очиқлади...
Европанинг етакчи клублари ўртасидаги навбатдаги йирик трансфер расман амалга ошди. Испания миллий терма жамоаси ва «Барселона» клуби ҳужумчиси Ферран Торрес фаолиятини Франция чемпиони — «ПСЖ» сафида давом эттирадиган бўлди.
Париж клубига кўчиб ўтган испаниялик ҳужумчи ўз қарори ва янги жамоасидаги мақсадлари ҳақида илк бор расмий баёнот берди.
«Имконият учун раҳбарият ва Луис Энрикега раҳмат»
Ферран Торрес Париж клубига келиб қўшилганидан мамнунлигини таъкидлаб, трансферда муҳим роль ўйнаган инсонларга миннатдорчилик билдирди:
«ПСЖ каби улкан мақсадларга эга буюк клубда янги саргузаштни бошлаётганимдан жуда бахтиёрман. Менга мазкур имкониятни тақдим этгани учун клуб президенти Носир Ал-Хелайфи, спорт директори Луиш Кампуш ва бош мураббий Луис Энрикега ўз миннатдорчилигимни билдираман.
Жамоага имкон қадар кўпроқ чемпионлик совринларини қўлга киритишда бор кучим билан ёрдам бераман деган умиддаман».
Ферраннинг «Барселона»даги сермаҳсул даври
Испаниялик ҳужумчи Каталония клубига 2022 йилнинг январь ойида келиб қўшилган эди. У «кўк-анорранглилар» сафида ўтган йиллар давомида жамоанинг асосий ҳужум қуролларидан бирига айланди:
Ўйинлар сони: Барча мусобақаларда жами 207 та расмий учрашув;
Голлар: Рақиблар дарвозасига йўлланган 65 та гол;
Ассистлар: Жамоадошларига узатилган 23 та голли узатма.
Эндиликда Ферран Торрес ўзига яхши таниш бўлган мураббий Луис Энрике қўл остида Лига 1 ва Европа Чемпионлар Лигаси баҳсларида «ПСЖ»нинг ҳужум чизиғини кучайтиришга ҳаракат қилади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…