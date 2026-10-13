20 йиллик кун-фу машғулоти устознинг кафтларини 8 сантиметрга етказди

·0·Дунё
20 йиллик кун-фу машғулоти устознинг кафтларини 8 сантиметрга етказди

Хитойлик жанг санъати устаси Чжан Лунсян қадимий «Темир қум кафт» («Iron Sand Palm») кун-фу техникасини 20 йилдан ортиқ вақт давомида машқ қилиб келади. 53 ёшли устознинг кафтлари одатий катта ёшли эркакникига нисбатан анча қалин бўлиб, ўнг кафт ўлчами 8 сантиметрга етган. Унинг ғайриоддий қўллари кўп йиллик машғулотлар ва машаққатли тайёргарлик натижаси ҳисобланади.

Чжан Лунсян ёшлигидан кун-фуга катта қизиқиш билдирган. Бироқ унинг ҳаётидаги муҳим бурилиш 1998 йилда юз берган. Ўша йили у «Темир кафт» техникаси билан шуғулланадиган устоз билан учрашиб, айнан шу жанг санъатини ҳаёти давомида ўрганишга қарор қилган. Кўп йиллик меҳнат ва мунтазам машқлардан сўнг Чжаннинг ўзи ҳам ушбу қадимий усулнинг моҳир устасига айланган.

«Темир қум кафт» техникаси қандай ўрганилади?

«Темир қум кафт» Шаолин жанг санъатидаги машҳур жисмоний тайёргарлик усулларидан бири сифатида тилга олинади. Унда қаттиқ жисмоний машқлар, қўл билан турли абразив материалларга зарба бериш ва кафтларни босқичма-босқич чиниқтириш каби усуллар қўлланади. Ушбу машғулотлар суяклар зичлиги, пайлар мустаҳкамлиги, оғриққа чидамлилик ва зарба кучини оширишга қаратилган.

Бироқ йиллар давомида бундай машқларни бажариш қўл терисининг қалинлашиши ва қадоқлар пайдо бўлишига ҳам олиб келиши мумкин. Бу ҳолат Чжаннинг кафтлари ва бармоқ бўғимларида яққол кўринади.

Чжан Лунсян «Темир кафт» техникаси билан танилган кун-фу устаси Ян Синчуан билан учрашганида, унинг катта кафтлари ва ташқи кўринишидаги ўзига хосликка эътибор қаратган. У ҳам шундай натижага эришиб, бошқаларда ҳайрат уйғотишни орзу қилган.

Ушбу санъатни ўрганиш учун Чжан етти йил давомида шуғулланган, кейин эса Ян Синчуаннинг расмий шогирди сифатида яна саккиз йил таълим олган. Машғулотлар баъзан зерикарли ва машаққатли туюлса-да, у ҳар куни мунтазам шуғулланишда давом этган.

Кунига 6000 марта зарба беришга тўғри келган

Чжаннинг айтишича, бу жанг санъатини ўзлаштириш осон бўлмаган. У ҳар куни қум ўрнига майда пўлат шарчалар солинган қопга кафтлари билан минглаб зарбалар берган.

Chiziqli futbolkada bo'lgan erkak sport anjomlari fonida shishgan kaftini ko'rsatmoqda.

«Машқ қилиш зерикарли ва оғриқли. Мен қопга кунига 6000 марта зарба беришим керак эди. Бунинг ҳеч қандай сири йўқ: қанча кўп машқ қилсангиз, шунча яхши натижага эришасиз. Қўлларимни пўлат шарчалар тўлдирилган қопга уриб, неча марта жароҳатлаганимни ҳам санай олмайман», — дейди у.

Шу билан бирга, Чжан кун-фу фильмларида кўп учрайдиган бир тасаввурга ҳам ойдинлик киритган. Унинг таъкидлашича, қўлларни қайноқ қум солинган қозонга тиқиш ушбу машғулотнинг ҳақиқий қисми эмас, балки айрим жангари фильмларда ўйлаб топилган саҳна ҳисобланади.

Устоз машғулотлар давомида кафтларига анъанавий доривор дамлама асосида тайёрланган махсус винони ҳам суртганини айтган. Ушбу воситани унга устози тавсия қилган. Чжаннинг фикрича, мазкур вино кафтларни жиддий шикастланишдан ҳимоя қилишга ва уларнинг қалинлашишига ёрдам берган. Бироқ бу таъсир ҳақидаги фикрлар унинг шахсий тажрибасига асосланган.

Кўп йиллик машғулотлар қандай натижа берди?

Чжан Лунсян бир неча ўн йил давомида кунига камида икки-уч соатдан машқ қилган. Вақт ўтиши билан унинг кафтлари қалинлашган, қўлларининг орқа қисми, кафтлари ва бармоқ бўғимларида қалин қадоқлар пайдо бўлган.

Бугунги кунда унинг ўнг кафт қалинлиги 8 сантиметрга етиши айтилмоқда. Бу кўрсаткич одатий кафт ўлчамидан кескин фарқ қилади. Манбада таъкидланишича, унинг кафтлари шунчалик йирикки, кўпчилик икки қўлини бирлаштирган тақдирда ҳам бундай қалинликка эриша олмайди.

У ғиштларни қўли билан синдира олади

Чжаннинг ғайриоддий кафтлари фақат ташқи кўриниш билан чекланиб қолмайди. У жанг санъати намойишларида иштирок этиб, қўллари билан ғиштлар тўпламини синдириш ёки темир михларни ёғоч тахтага уриб киритиш каби чиқишларни намойиш этади.

Унинг мусобақалардаги натижалари ҳам эътиборга лойиқ. Чжан Лунсян 2006 йилдан 2010 йилгача ҳар йили ўтказилган миллий жанг санъати мусобақаларида ғолиб бўлган. Шу тариқа у беш йил кетма-кет муваффақият қозонган.

Кўп йиллик машғулотлар, сабр-тоқат ва интизом туфайли Чжан Лунсян «Темир қум кафт» техникасининг энг машҳур усталаридан бири сифатида эътироф этилади.

Чжан ЛунсянТемир қум кафтКун-фуШаолин
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

412 сантиметрлик дум: Отлар орасидаги Рапунзел аниқланди412 сантиметрлик дум: Отлар орасидаги Рапунзел аниқланди24 сентябр 21:05Бангкокда сув тошқини: Озиқ-овқат бозори сузиб юрибди, 327 млн доллар зарар(видео)Бангкокда сув тошқини: Озиқ-овқат бозори сузиб юрибди, 327 млн доллар зарар(видео)28 сентябр 20:16Америкалик эркак ер қазиш ишларида, 6 каратлик олмос топдиАмерикалик эркак ер қазиш ишларида, 6 каратлик олмос топди5 октябр 07:0740 сантиметр сув ичида тўй! Тўйга келган меҳмонларнинг кейинги ҳаракати барчани ҳайратга солди40 сантиметр сув ичида тўй! Тўйга келган меҳмонларнинг кейинги ҳаракати барчани ҳайратга солди18 сентябр 12:34Оналарнинг фарёди: Қозоғистонда чўкиб кетган аскарларнинг жасади уйларига олиб келиндиОналарнинг фарёди: Қозоғистонда чўкиб кетган аскарларнинг жасади уйларига олиб келинди26 сентябр 10:29Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчиЮзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи21 август 09:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда