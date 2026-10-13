20 йиллик кун-фу машғулоти устознинг кафтларини 8 сантиметрга етказди
Хитойлик жанг санъати устаси Чжан Лунсян қадимий «Темир қум кафт» («Iron Sand Palm») кун-фу техникасини 20 йилдан ортиқ вақт давомида машқ қилиб келади. 53 ёшли устознинг кафтлари одатий катта ёшли эркакникига нисбатан анча қалин бўлиб, ўнг кафт ўлчами 8 сантиметрга етган. Унинг ғайриоддий қўллари кўп йиллик машғулотлар ва машаққатли тайёргарлик натижаси ҳисобланади.
Чжан Лунсян ёшлигидан кун-фуга катта қизиқиш билдирган. Бироқ унинг ҳаётидаги муҳим бурилиш 1998 йилда юз берган. Ўша йили у «Темир кафт» техникаси билан шуғулланадиган устоз билан учрашиб, айнан шу жанг санъатини ҳаёти давомида ўрганишга қарор қилган. Кўп йиллик меҳнат ва мунтазам машқлардан сўнг Чжаннинг ўзи ҳам ушбу қадимий усулнинг моҳир устасига айланган.
«Темир қум кафт» техникаси қандай ўрганилади?
«Темир қум кафт» Шаолин жанг санъатидаги машҳур жисмоний тайёргарлик усулларидан бири сифатида тилга олинади. Унда қаттиқ жисмоний машқлар, қўл билан турли абразив материалларга зарба бериш ва кафтларни босқичма-босқич чиниқтириш каби усуллар қўлланади. Ушбу машғулотлар суяклар зичлиги, пайлар мустаҳкамлиги, оғриққа чидамлилик ва зарба кучини оширишга қаратилган.
Бироқ йиллар давомида бундай машқларни бажариш қўл терисининг қалинлашиши ва қадоқлар пайдо бўлишига ҳам олиб келиши мумкин. Бу ҳолат Чжаннинг кафтлари ва бармоқ бўғимларида яққол кўринади.
Чжан Лунсян «Темир кафт» техникаси билан танилган кун-фу устаси Ян Синчуан билан учрашганида, унинг катта кафтлари ва ташқи кўринишидаги ўзига хосликка эътибор қаратган. У ҳам шундай натижага эришиб, бошқаларда ҳайрат уйғотишни орзу қилган.
Ушбу санъатни ўрганиш учун Чжан етти йил давомида шуғулланган, кейин эса Ян Синчуаннинг расмий шогирди сифатида яна саккиз йил таълим олган. Машғулотлар баъзан зерикарли ва машаққатли туюлса-да, у ҳар куни мунтазам шуғулланишда давом этган.
Кунига 6000 марта зарба беришга тўғри келган
Чжаннинг айтишича, бу жанг санъатини ўзлаштириш осон бўлмаган. У ҳар куни қум ўрнига майда пўлат шарчалар солинган қопга кафтлари билан минглаб зарбалар берган.
«Машқ қилиш зерикарли ва оғриқли. Мен қопга кунига 6000 марта зарба беришим керак эди. Бунинг ҳеч қандай сири йўқ: қанча кўп машқ қилсангиз, шунча яхши натижага эришасиз. Қўлларимни пўлат шарчалар тўлдирилган қопга уриб, неча марта жароҳатлаганимни ҳам санай олмайман», — дейди у.
Шу билан бирга, Чжан кун-фу фильмларида кўп учрайдиган бир тасаввурга ҳам ойдинлик киритган. Унинг таъкидлашича, қўлларни қайноқ қум солинган қозонга тиқиш ушбу машғулотнинг ҳақиқий қисми эмас, балки айрим жангари фильмларда ўйлаб топилган саҳна ҳисобланади.
Устоз машғулотлар давомида кафтларига анъанавий доривор дамлама асосида тайёрланган махсус винони ҳам суртганини айтган. Ушбу воситани унга устози тавсия қилган. Чжаннинг фикрича, мазкур вино кафтларни жиддий шикастланишдан ҳимоя қилишга ва уларнинг қалинлашишига ёрдам берган. Бироқ бу таъсир ҳақидаги фикрлар унинг шахсий тажрибасига асосланган.
Кўп йиллик машғулотлар қандай натижа берди?
Чжан Лунсян бир неча ўн йил давомида кунига камида икки-уч соатдан машқ қилган. Вақт ўтиши билан унинг кафтлари қалинлашган, қўлларининг орқа қисми, кафтлари ва бармоқ бўғимларида қалин қадоқлар пайдо бўлган.
Бугунги кунда унинг ўнг кафт қалинлиги 8 сантиметрга етиши айтилмоқда. Бу кўрсаткич одатий кафт ўлчамидан кескин фарқ қилади. Манбада таъкидланишича, унинг кафтлари шунчалик йирикки, кўпчилик икки қўлини бирлаштирган тақдирда ҳам бундай қалинликка эриша олмайди.
У ғиштларни қўли билан синдира олади
Чжаннинг ғайриоддий кафтлари фақат ташқи кўриниш билан чекланиб қолмайди. У жанг санъати намойишларида иштирок этиб, қўллари билан ғиштлар тўпламини синдириш ёки темир михларни ёғоч тахтага уриб киритиш каби чиқишларни намойиш этади.
Унинг мусобақалардаги натижалари ҳам эътиборга лойиқ. Чжан Лунсян 2006 йилдан 2010 йилгача ҳар йили ўтказилган миллий жанг санъати мусобақаларида ғолиб бўлган. Шу тариқа у беш йил кетма-кет муваффақият қозонган.
Кўп йиллик машғулотлар, сабр-тоқат ва интизом туфайли Чжан Лунсян «Темир қум кафт» техникасининг энг машҳур усталаридан бири сифатида эътироф этилади.
Изоҳлар 0
…