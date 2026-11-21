Бўйини 60 сантиметрга узайтирган АҚШлик аёлнинг ҳайратланарли ҳикояси тармоқларда мукоҳамада!
АҚШлик Чандлер Крюснинг ҳаётий ҳикояси яна ижтимоий тармоқларда эътибор марказига чиқди. У туғма генетик касаллик сабаб бўйи паст бўлиб дунёга келган. Бироқ бир неча мураккаб жарроҳлик амалиётидан сўнг бўйини сезиларли даражада узайтиришга муваффақ бўлган.
Чандлер суякларнинг ривожланишига таъсир қилувчи ахондроплазия билан туғилган. Ушбу генетик ҳолат бўй ўсишини чеклайди, қўл ва оёқларнинг эса нисбатан қисқа ривожланишига сабаб бўлади.
Жарроҳлик амалиётларидан олдин унинг бўйи тахминан 106 сантиметр бўлган. Кейинчалик у оёқ-қўлларини узайтириш учун бир нечта операцияни бошдан кечирган. Натижада оёқлари қарийб 60 сантиметрга, қўллари эса 10 сантиметрга узайтирилган.
Бундай жарроҳлик амалиётида суяк кесилиб, махсус мослама ёрдамида унинг икки қисми аста-секин узоқлаштирилади. Орада ҳосил бўлган бўшлиқда янги суяк тўқимаси пайдо бўлиб, суяк узунлиги босқичма-босқич ортади.
Аммо бу жараён осон кечмайди. Узоқ давом этадиган реабилитация, кучли оғриқ, инфекция хавфи ҳамда мушак ва бўғимлар билан боғлиқ асоратлар юзага келиши мумкин. Шу сабабли бемор доимий тиббий назорат ва парваришга муҳтож бўлади.
Чандлер Крюснинг ҳикояси замонавий тиббиёт имкониятларини намоён этиши билан бирга, бундай ўзгаришлар ортида қанчалик мураккаб ва машаққатли жараён турганини ҳам кўрсатади.
Мутахассислар эса суякларни узайтириш операцияси ҳар бир беморнинг ҳолатидан келиб чиқиб баҳоланиши, фақат чуқур текширув ва пухта даволаш режаси асосида амалга оширилиши кераклигини таъкидлайди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…