NVIDIA логотипли тиркамаларни ўғирлаганлар 18 тонна қум билан қолди

·20·Дунё
NVIDIA логотипли тиркамаларни ўғирлаганлар 18 тонна қум билан қолди

АҚШнинг Калифорния штатида ўғрилар NVIDIA ва PlusAI логотиплари туширилган иккита тиркамани олиб қочди. Бироқ улар қимматбаҳо технологик ускуналар ўрнига жами 40 минг фунт, яъни қарийб 18 тонна қумга эга бўлиб қолди. Бу ҳақда Wired хабар берди.

Маълум бўлишича, тиркамалар автоном юк машиналари технологиясини ишлаб чиқаётган PlusAI компаниясига тегишли бўлган. Компания NVIDIA билан ҳамкорликда ўз-ўзини бошқарувчи юк машиналари учун технологияларни ишлаб чиқмоқда.

PlusAI автоном юк машиналарини синовдан ўтказишда тиркамаларга қум солиб, реал юк оғирлигини тақлид қилади. Ҳар бир тиркамада тахминан 20 минг фунт, яъни 9 тоннадан ортиқ қум бўлган.

Ўғрилар тиркамаларнинг қулфларини бузиб, уларни бошқа жойга олиб кетган. Кейинчалик улар компания омборидан қарийб 800 метр узоқликда аниқланган ва полиция тиркамаларни топиб, компанияга қайтарган.

Ҳозирда воқеа бўйича тергов давом этмоқда. Полиция маълумотларига кўра, гумонланувчилар ҳозирча қўлга олинмаган.

Тиркамалардаги NVIDIA логотипи ўғриларни чалғитган бўлиши мумкин. Айрим манбаларда улар қимматбаҳо NVIDIA чипларини қўлга киритишни мақсад қилган бўлиши мумкинлиги айтилган, аммо бу расман тасдиқланмаган.

Шу тариқа, NVIDIA логотипли тиркамаларни ўғирлаган ўғрилар кутилмаганда қарийб 18 тонна қум билан қолган.

NVIDIAPlusAIКалифорния штатиавтоном юк машиналари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чўл бағрида кутилмаган учрашув: Марокашда ноёб қум мушукчаси тасвирга олиндиЧўл бағрида кутилмаган учрашув: Марокашда ноёб қум мушукчаси тасвирга олинди25 сентябр 12:42Али Хоминаий ёпиқ форматда дафн этилди: Сирли янги раҳбар ва уруш ёқасидаги ЭронАли Хоминаий ёпиқ форматда дафн этилди: Сирли янги раҳбар ва уруш ёқасидаги Эрон10 июл 10:46Покистонлик рассом Али Хоминаийнинг қумдан портретини яратди (видео)Покистонлик рассом Али Хоминаийнинг қумдан портретини яратди (видео)22 апрел 21:55Қирғизистонда депутат президентдан 2-3 тонна олтин сўради (видео)Қирғизистонда депутат президентдан 2-3 тонна олтин сўради (видео)12 апрел 17:07NVIDIA раҳбари уй манзили ва телефон рақамини ёддан билмаслигини айтдиNVIDIA раҳбари уй манзили ва телефон рақамини ёддан билмаслигини айтдиБугун 03:14Белгияда хандақ қазиётган талаба 9 миллион евролик олтин хазинага дуч келдиБелгияда хандақ қазиётган талаба 9 миллион евролик олтин хазинага дуч келдиБугун 03:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота