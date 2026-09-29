NVIDIA логотипли тиркамаларни ўғирлаганлар 18 тонна қум билан қолди
АҚШнинг Калифорния штатида ўғрилар NVIDIA ва PlusAI логотиплари туширилган иккита тиркамани олиб қочди. Бироқ улар қимматбаҳо технологик ускуналар ўрнига жами 40 минг фунт, яъни қарийб 18 тонна қумга эга бўлиб қолди. Бу ҳақда Wired хабар берди.
Маълум бўлишича, тиркамалар автоном юк машиналари технологиясини ишлаб чиқаётган PlusAI компаниясига тегишли бўлган. Компания NVIDIA билан ҳамкорликда ўз-ўзини бошқарувчи юк машиналари учун технологияларни ишлаб чиқмоқда.
PlusAI автоном юк машиналарини синовдан ўтказишда тиркамаларга қум солиб, реал юк оғирлигини тақлид қилади. Ҳар бир тиркамада тахминан 20 минг фунт, яъни 9 тоннадан ортиқ қум бўлган.
Ўғрилар тиркамаларнинг қулфларини бузиб, уларни бошқа жойга олиб кетган. Кейинчалик улар компания омборидан қарийб 800 метр узоқликда аниқланган ва полиция тиркамаларни топиб, компанияга қайтарган.
Ҳозирда воқеа бўйича тергов давом этмоқда. Полиция маълумотларига кўра, гумонланувчилар ҳозирча қўлга олинмаган.
Тиркамалардаги NVIDIA логотипи ўғриларни чалғитган бўлиши мумкин. Айрим манбаларда улар қимматбаҳо NVIDIA чипларини қўлга киритишни мақсад қилган бўлиши мумкинлиги айтилган, аммо бу расман тасдиқланмаган.
Шу тариқа, NVIDIA логотипли тиркамаларни ўғирлаган ўғрилар кутилмаганда қарийб 18 тонна қум билан қолган.
Изоҳлар 0
…