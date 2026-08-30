Ишда 200 марта ўтириб-туришга мажбур қилинган ходима оғир аҳволга тушди

·38·Дунё
Ишда 200 марта ўтириб-туришга мажбур қилинган ходима оғир аҳволга тушди

Хитойда 29 ёшли аёл ишда белгиланган кўрсаткичларни бажара олмагани учун раҳбари томонидан 200 марта ўтириб-туришга мажбур қилинганидан кейин шифохонага ётқизилди. Унда ҳаёт учун хавфли бўлиши мумкин бўлган рабдомиолиз касаллиги аниқланган.

Янг исмли аёл июнь ойида Хитойнинг шарқий қисмидаги Ханчжоу шаҳрида кредит ёрдами компаниясида молиявий маслаҳатчи бўлиб иш бошлаган. Унинг ойлик маоши 4500 юань — тахминан 490 фунтни ташкил қилган.

Аслида бу лавозим телефон орқали савдо қилиш билан боғлиқ бўлиб, ходимлар ҳар куни 200 та қўнғироқ қилиш, битта мижозни таклиф этиш ва ҳамкорлик қилиш истагини билдирган яна бир эҳтимолий мижозни жалб этиши керак бўлган.

28 июль куни Янг белгиланган икки вазифани бажара олмаган. Шундан сўнг фамилияси Чжан бўлган менежер унга жазо сифатида 200 марта ўтириб-туришни буюрган. Унинг ўрнига бажарилмаган ҳар бир вазифа учун 50 юань жарима тўлаш имконияти ҳам берилган.

«Менда пул йўқ», — деган Янг нима учун машқни танлаганини тушунтирар экан.

У раҳбарига исбот сифатида жазони бажараётганини видеога олган. Янг 200 марта ўтириб-туришни офис биноси атрофида бир неча қисмга бўлиб амалга оширган. Бироқ охирги такрорлардан сўнг унинг оёқлари кучли оғриб, тик туриши қийинлашган ва юришда ҳам зўрға ҳаракатланган.

Янг оёқларида кучли оғриқ бўлганини айтган. Аммо даволаниш учун маблағи етмагани сабабли дарҳол шифокорга мурожаат қилмаган.

Шундан сўнг аёл шифохонага борган ва унга рабдомиолиз ташхиси қўйилган. Бу шикастланган мушак тўқималарининг жуда тез парчаланиши натижасида юзага келадиган жиддий ҳолат бўлиб, айрим вазиятларда ҳаёт учун хавф туғдириши мумкин.

Янгнинг креатинкиназа кўрсаткичи тахминан 160 минг U/L га етган. Бу мушаклар жиддий зарарланганини кўрсатувчи ниҳоятда юқори кўрсаткич ҳисобланади. Яхшиямки, унда буйрак етишмовчилиги ривожланмаган. Шифокорлар унга дам олиш ва оғир жисмоний машқлардан сақланишни тавсия қилган.

Даволаниш учун Янг тахминан 1400 юань — 150 фунт сарфлаган. Соғлиғи туфайли ишлашда давом эта олмагани учун компаниядан бўшаган.

У компаниядан даволаниш ва транспорт харажатларини қоплашни, шунингдек, 15 минг юань — тахминан 1640 фунт миқдорида товон пули тўлашни талаб қилган.

Бироқ менежер Чжан унинг талабларини рад этган. Шу билан бирга, у ходимларга жисмоний жазо бериш меҳнат қонунчилигига зид эканини билганини тан олган.

«Бу меҳнат қонунчилигини бузишини мен ҳам биламан», — деган Чжан. Унинг таъкидлашича, савдо компаниялари пул ишлаш учун ходимларга босим ўтказиши керак.

Янг ушбу ҳолат юзасидан меҳнат инспекциясига мурожаат қилган. Масъуллар эса воқеа бўйича текширув ўтказилишини маълум қилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Машғулот пайтида юраги тўхтаган 14 ёшли баскетболчи вафот этдиМашғулот пайтида юраги тўхтаган 14 ёшли баскетболчи вафот этдиБугун, 18:35Денгиз тубидан 83 йиллик сирли немис қайиғи топилдиДенгиз тубидан 83 йиллик сирли немис қайиғи топилдиБугун, 18:21Экскаватордан топилган мушукча қурилишда «ходим» бўлдиЭкскаватордан топилган мушукча қурилишда «ходим» бўлдиБугун, 12:05АҚШнинг уч ҳудудида 1 сентябрь «Ўзбекистон Мустақиллиги куни» деб эълон қилинди (фото)АҚШнинг уч ҳудудида 1 сентябрь «Ўзбекистон Мустақиллиги куни» деб эълон қилинди (фото)Бугун, 11:52Мамонтлар қайтиши мумкинми? Олимлар кутилмаган режани бошладиМамонтлар қайтиши мумкинми? Олимлар кутилмаган режани бошладиБугун, 11:45Саудия Арабистонида дунёдаги энг тез аттракцион ишламоқда (видео)Саудия Арабистонида дунёдаги энг тез аттракцион ишламоқда (видео)Бугун, 11:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди