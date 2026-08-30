Ишда 200 марта ўтириб-туришга мажбур қилинган ходима оғир аҳволга тушди
Хитойда 29 ёшли аёл ишда белгиланган кўрсаткичларни бажара олмагани учун раҳбари томонидан 200 марта ўтириб-туришга мажбур қилинганидан кейин шифохонага ётқизилди. Унда ҳаёт учун хавфли бўлиши мумкин бўлган рабдомиолиз касаллиги аниқланган.
Янг исмли аёл июнь ойида Хитойнинг шарқий қисмидаги Ханчжоу шаҳрида кредит ёрдами компаниясида молиявий маслаҳатчи бўлиб иш бошлаган. Унинг ойлик маоши 4500 юань — тахминан 490 фунтни ташкил қилган.
Аслида бу лавозим телефон орқали савдо қилиш билан боғлиқ бўлиб, ходимлар ҳар куни 200 та қўнғироқ қилиш, битта мижозни таклиф этиш ва ҳамкорлик қилиш истагини билдирган яна бир эҳтимолий мижозни жалб этиши керак бўлган.
28 июль куни Янг белгиланган икки вазифани бажара олмаган. Шундан сўнг фамилияси Чжан бўлган менежер унга жазо сифатида 200 марта ўтириб-туришни буюрган. Унинг ўрнига бажарилмаган ҳар бир вазифа учун 50 юань жарима тўлаш имконияти ҳам берилган.
«Менда пул йўқ», — деган Янг нима учун машқни танлаганини тушунтирар экан.
У раҳбарига исбот сифатида жазони бажараётганини видеога олган. Янг 200 марта ўтириб-туришни офис биноси атрофида бир неча қисмга бўлиб амалга оширган. Бироқ охирги такрорлардан сўнг унинг оёқлари кучли оғриб, тик туриши қийинлашган ва юришда ҳам зўрға ҳаракатланган.
Янг оёқларида кучли оғриқ бўлганини айтган. Аммо даволаниш учун маблағи етмагани сабабли дарҳол шифокорга мурожаат қилмаган.
Шундан сўнг аёл шифохонага борган ва унга рабдомиолиз ташхиси қўйилган. Бу шикастланган мушак тўқималарининг жуда тез парчаланиши натижасида юзага келадиган жиддий ҳолат бўлиб, айрим вазиятларда ҳаёт учун хавф туғдириши мумкин.
Янгнинг креатинкиназа кўрсаткичи тахминан 160 минг U/L га етган. Бу мушаклар жиддий зарарланганини кўрсатувчи ниҳоятда юқори кўрсаткич ҳисобланади. Яхшиямки, унда буйрак етишмовчилиги ривожланмаган. Шифокорлар унга дам олиш ва оғир жисмоний машқлардан сақланишни тавсия қилган.
Даволаниш учун Янг тахминан 1400 юань — 150 фунт сарфлаган. Соғлиғи туфайли ишлашда давом эта олмагани учун компаниядан бўшаган.
У компаниядан даволаниш ва транспорт харажатларини қоплашни, шунингдек, 15 минг юань — тахминан 1640 фунт миқдорида товон пули тўлашни талаб қилган.
Бироқ менежер Чжан унинг талабларини рад этган. Шу билан бирга, у ходимларга жисмоний жазо бериш меҳнат қонунчилигига зид эканини билганини тан олган.
«Бу меҳнат қонунчилигини бузишини мен ҳам биламан», — деган Чжан. Унинг таъкидлашича, савдо компаниялари пул ишлаш учун ходимларга босим ўтказиши керак.
Янг ушбу ҳолат юзасидан меҳнат инспекциясига мурожаат қилган. Масъуллар эса воқеа бўйича текширув ўтказилишини маълум қилган.
…