Гватемалада 15 ёшли қиз ўз жаноза маросимида ҳушига келди (видео)

·3·Дунё
Гватемалада 15 ёшли қиз ўз жаноза маросимида ҳушига келди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Гватемалада 15 ёшли қиз ўзининг жаноза маросимида тобут ичида ҳушига келди.
  • Қизнинг отаси ҳаёт белгилари сезмагач, уни вафот этган деб ҳисоблаган, аммо малакали шифокорлар томонидан тасдиқланмаган.
  • Маросим иштирокчилари шок ҳолатида қизни тобутдан олиб чиқиб, шифохонага олиб кетишган.
  • Мутахассислар инсоннинг ўлимини фақат тиббий текширувлар орқали тасдиқлаш зарурлигини таъкидламоқда.

Марказий Американинг Гватемала давлатида дафн маросими иштирокчиларини ҳайрат ва даҳшатга солган ғайритабиий воқеа юз берди. Оила аъзолари ва қариндош-уруғлар 15 ёшли ўсмир қизнинг жанозаси учун йиғилган вақтда, «марҳума» тўсатдан тобут ичида ҳаёт белгиларини кўрсатиб, ўз ҳушига келди.

Маросимга йиғилганлар шок ҳолатида қизни тобутдан кўтариб олиб чиқишган, ушбу ҳайратланарли лаҳзалар эса гувоҳлар томонидан тасвирга олиниб, ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди.

Мудҳиш хатолик: Ўлим ҳолати тиббий тасдиқланмаган

Маълум бўлишича, бу ҳолатга шифокорларнинг хулосасисиз чиқарилган шошма-шошарликдаги қарор сабаб бўлган:

  • Отанинг янглишиши: Қизнинг отаси фарзандида нафас ёки пулс каби ҳаёт белгиларини мустақил равишда сезмагач, уни вафот этган деб ҳисоблаган;

  • Шифокорлар кўригисиз дафн: Қизнинг ҳақиқатан вафот этгани малакали шифокорлар ёки тез тиббий ёрдам ходимлари томонидан расман тасдиқланмаган;

  • Шошилинч жаноза: Оила аъзолари тиббий кўрик ўтказмасдан, анъанавий дафн маросимига тайёргарлик кўриб, қизалоқни тобутга ётқизишган.

Маросимдаги шок ва қутқарув лаҳзалари

Тарқалган видеотасвирларда жараён қандай кечгани яққол акс этган:

  • Қиз тобут ичида ҳаракатланиб, ҳушига келганини кўрган яқинлари аввалига саросимага тушган, сўнгра йиғи ва қувонч аралаш уни қутқаришга шошилишган;

  • Эркаклар қизни эҳтиёткорлик билан тобутдан тортиб олиб, бағрига босган ҳолда олиб чиқишган;

  • Шундан сўнг ҳушини тўлиқ йўқотмаган қизалоққа биринчи ёрдам кўрсатилиб, зудлик билан шифохонага олиб кетилган.

Мутахассислар бу каби ҳолатлар кўпинча чуқур кома, летаргик уйқу ёки каталепсия сингари ҳаёт белгилари минимал даражага тушиб қоладиган оғир клиник ҳолатларда учраши мумкинлигини таъкидлаб, инсоннинг ўлимини фақат махсус тиббий текширувлар орқали расман тасдиқлаш шартлигини эслатиб ўтмоқда.

Гватемалада дафн маросими15 ёшли усмир қизсоциал медиа тарқалгантиббий текширув
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гватемалада 15 ёшли қиз видолашув маросимида тобут ичида тирилди (видео)Гватемалада 15 ёшли қиз видолашув маросимида тобут ичида тирилди (видео)Кеча 18:42АҚШ - Эрон уруши глобал ёқилғи инқирозини юзага чиқарди: Дунё бўйлаб оммавий норозиликларАҚШ - Эрон уруши глобал ёқилғи инқирозини юзага чиқарди: Дунё бўйлаб оммавий норозиликлар17 сентябр 20:58Вафот этган 70 ёшли аёл тобутда ҳушига келдиВафот этган 70 ёшли аёл тобутда ҳушига келди22 сентябр 21:02Хоманаийнинг жаноза маросимида Дональд Трампга нисбатан кескин чақириқлар янградиХоманаийнинг жаноза маросимида Дональд Трампга нисбатан кескин чақириқлар янгради6 июл 22:16Балида бензин тақчиллиги сабаб юзлаб скутерларнинг навбати пайдо бўлди (видео)Балида бензин тақчиллиги сабаб юзлаб скутерларнинг навбати пайдо бўлди (видео)Бугун 21:17“Яндекс Пэй” музлади: Одамлар ўз пулини еча олмай, озиқ-овқатга тўлов қила олмай қолди“Яндекс Пэй” музлади: Одамлар ўз пулини еча олмай, озиқ-овқатга тўлов қила олмай қолдиБугун 18:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда