Гватемалада 15 ёшли қиз ўз жаноза маросимида ҳушига келди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Гватемалада 15 ёшли қиз ўзининг жаноза маросимида тобут ичида ҳушига келди.
- Қизнинг отаси ҳаёт белгилари сезмагач, уни вафот этган деб ҳисоблаган, аммо малакали шифокорлар томонидан тасдиқланмаган.
- Маросим иштирокчилари шок ҳолатида қизни тобутдан олиб чиқиб, шифохонага олиб кетишган.
- Мутахассислар инсоннинг ўлимини фақат тиббий текширувлар орқали тасдиқлаш зарурлигини таъкидламоқда.
Марказий Американинг Гватемала давлатида дафн маросими иштирокчиларини ҳайрат ва даҳшатга солган ғайритабиий воқеа юз берди. Оила аъзолари ва қариндош-уруғлар 15 ёшли ўсмир қизнинг жанозаси учун йиғилган вақтда, «марҳума» тўсатдан тобут ичида ҳаёт белгиларини кўрсатиб, ўз ҳушига келди.
Маросимга йиғилганлар шок ҳолатида қизни тобутдан кўтариб олиб чиқишган, ушбу ҳайратланарли лаҳзалар эса гувоҳлар томонидан тасвирга олиниб, ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди.
Мудҳиш хатолик: Ўлим ҳолати тиббий тасдиқланмаган
Маълум бўлишича, бу ҳолатга шифокорларнинг хулосасисиз чиқарилган шошма-шошарликдаги қарор сабаб бўлган:
Отанинг янглишиши: Қизнинг отаси фарзандида нафас ёки пулс каби ҳаёт белгиларини мустақил равишда сезмагач, уни вафот этган деб ҳисоблаган;
Шифокорлар кўригисиз дафн: Қизнинг ҳақиқатан вафот этгани малакали шифокорлар ёки тез тиббий ёрдам ходимлари томонидан расман тасдиқланмаган;
Шошилинч жаноза: Оила аъзолари тиббий кўрик ўтказмасдан, анъанавий дафн маросимига тайёргарлик кўриб, қизалоқни тобутга ётқизишган.
Маросимдаги шок ва қутқарув лаҳзалари
Тарқалган видеотасвирларда жараён қандай кечгани яққол акс этган:
Қиз тобут ичида ҳаракатланиб, ҳушига келганини кўрган яқинлари аввалига саросимага тушган, сўнгра йиғи ва қувонч аралаш уни қутқаришга шошилишган;
Эркаклар қизни эҳтиёткорлик билан тобутдан тортиб олиб, бағрига босган ҳолда олиб чиқишган;
Шундан сўнг ҳушини тўлиқ йўқотмаган қизалоққа биринчи ёрдам кўрсатилиб, зудлик билан шифохонага олиб кетилган.
Мутахассислар бу каби ҳолатлар кўпинча чуқур кома, летаргик уйқу ёки каталепсия сингари ҳаёт белгилари минимал даражага тушиб қоладиган оғир клиник ҳолатларда учраши мумкинлигини таъкидлаб, инсоннинг ўлимини фақат махсус тиббий текширувлар орқали расман тасдиқлаш шартлигини эслатиб ўтмоқда.
Изоҳлар 0
…