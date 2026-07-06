Хоманаийнинг жаноза маросимида Дональд Трампга нисбатан кескин чақириқлар янгради

·1·Дунё
Хоманаийнинг жаноза маросимида Дональд Трампга нисбатан кескин чақириқлар янгради

Али Хоманаий билан видолашув маросими Теҳрон шаҳридаги "Имом Хумайний ал-Мусалла" мажмуасида бўлиб ўтди. Маросимда унинг ўғиллари Мустафо, Майсам ва Масъуд отасининг тобути ортидан жаноза намозида иштирок этган.

Айни пайтда Эроннинг амалдаги олий раҳнамоси бўлиши мумкинлиги айтилган Мужтабо Хоманаий маросимда кўринмаган.

Маълум қилинишича, Али Хоманаий билан бирга унинг оила аъзолари, жумладан, қизи, куёви, келини ва 14 ойлик набираси ҳам дафн этилган.

Жаноза бошланишидан олдин шоир Муҳаммад Расули нутқ сўзлаган. У АҚШ президенти Дональд Трампга нисбатан кескин баёнот бериб, уни ўлдиришни "мажбурият" деб атаган.

Муҳаммад Расули йиғилганларга мурожаат қилиб, "дунёдаги энг ёмон одам" нега ҳалигача тирик эканини сўраган. Унинг чиқиши олдиндан режалаштирилгани ва майдондагиларнинг катта қисми бу гапларни қарсак билан қарши олгани айтилмоқда.

Эрон Миллий хавфсизлик олий кенгаши котиби Муҳаммад Боқир Зулқадр ҳам маросимда икки асосий шиор янграганини билдирган. Унинг сўзларига кўра, йиғилганлар душманларга қарши қаршилик ва Эрон раҳнамосининг қони учун қасос талабини илгари сурган.

Асосий жаноза намозини Қум шаҳрилик 97 ёшли оятуллоҳ Жаъфар Субҳоний бошқарган.

Намоз ва тиловатлар Али Хоманаий билан бирга унинг оиласи вакиллари, жумладан, келини Заҳро Ҳаддод Одил ҳамда 14 ойлик набираси Заҳро Муҳаммадий Гулпойгоний руҳига бағишланган.

The Guardian манбаларига кўра, Дональд Трамп маросим иштирокчиларининг кўз ёшларига шубҳа билдирган. У Хоманаийни мамлакат аҳолиси ёмон кўради, деб ўйлаганини айтган ва мотамдаги йиғи "сохта" бўлиши мумкинлигини тахмин қилган.

Бироқ воқеа жойида ишлаган журналистлар маросим қатнашчиларининг қайғуси самимий бўлганини қайд этган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қуёш яна рекорд ўрнатди: бир кунда 26 та кучли чақнашҚуёш яна рекорд ўрнатди: бир кунда 26 та кучли чақнашБугун, 21:00Европада табиий офат: ўрмон ёнғинлари кенгаймоқдаЕвропада табиий офат: ўрмон ёнғинлари кенгаймоқдаБугун, 19:53Германияда жазирама иссиқ оқибатида 800 дан ортиқ киши вафот этдиГерманияда жазирама иссиқ оқибатида 800 дан ортиқ киши вафот этдиБугун, 19:095000 еврогача маош: Италия шифокорлар учун танлов очди5000 еврогача маош: Италия шифокорлар учун танлов очдиБугун, 19:07Трамп Жоржа Мелони ҳақида яна бир масхараомуз пост эълон қилдиТрамп Жоржа Мелони ҳақида яна бир масхараомуз пост эълон қилдиБугун, 19:04Мисрнинг улкан ҳарбий штаби расман иш бошладиМисрнинг улкан ҳарбий штаби расман иш бошладиБугун, 19:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди