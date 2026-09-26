Оналарнинг фарёди: Қозоғистонда чўкиб кетган аскарларнинг жасади уйларига олиб келинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қозоғистонда ҳарбий машғулот вақтида кутилмаган тўфон оқибатида ҳалок бўлган 18–20 ёшли аскарларнинг жасадлари оилаларига олиб келинди.
- Ушбу фожиа натижасида кўплаб муштипар оналар ва оталар фарёди бутун маҳаллаларни ларзага келтирди.
- Дафн маросимлари ҳарбий эҳтиром билан ўтказилмоқда ва ушбу ҳодиса машғулотлар хавфсизлиги, об-ҳаво прогнозини инобатга олмаслик ҳамда қўмондонларнинг жавобгарлиги масаласини кўтариб чиқди.
Қозоғистон жамиятида ҳарбий ўқув машғулотлари вақтида юз берган ҳалокатли воқеа улкан қайғу ва мотамга айланди. Денгиздаги машғулот пайтида тўсатдан бошланган кучли тўфон оқибатида сувга чўкиб фожиали ҳалок бўлган 18–20 ёшли навқирон аскарларнинг жасадлари ўз яқинлари бағрига, туғилиб ўсган хонадонларига олиб келинди. Ҳарбий хизматга эндигина чақирилиб, ҳали умр гулини кўрмаган ёш йигитларнинг тобутларини кутиб олишда оила аъзолари, муштипар оналар ва оталарнинг фарёди бутун маҳаллаларни ларзага келтирди.
Марҳум аскарларни сўнгги йўлга кузатиш маросимларида саф тортган ҳарбийлар, формадаги сафдошлари ва юзлаб фуқаролар кўз ёшларини тия олмадилар. Дафн маросимлари ҳарбий эҳтиром, давлат байроғи остида ҳамда жаноза намозлари билан ўтказилмоқда. Ушбу қонли ва қайғули воқеа Қозоғистон қуролли кучларида машғулотлар хавфсизлиги, об-ҳаво прогнозининг инобатга олинмагани ва қўмондонларнинг жавобгарлиги масаласини янада кескин кўтариб чиқди.
«18 ёшли қурбонлар, тўфон зарбаси ва аччиқ мотам»: Фожианинг 5 та асосий нуқтаси
Ҳалок бўлган аскарларнинг дафн этилиши ва ҳодиса юзасидан энг муҳим фактлар:
Қурбонларнинг ёш чегараси: Ҳалок бўлган аскарлар эндигина 18–20 ёшга тўлган, муддатли ҳарбий хизматга чақирилган навқирон йигитлар эди;
Тўфондаги ҳалокат: Ҳарбий машғулот вақтида кутилмаган кучли тўфон юз бериб, техника ва аскарларнинг сувда чўкиб кетишига сабаб бўлган;
Жасадлар оилаларга қайтарилди: Қурбонларнинг майитлари махсус ҳарбий вагонлар ва самолётларда ўз яшаш манзилларига етказилди;
Оғир жаноза ва мотам: Аскарларнинг дафн маросимларида юзлаб одамлар, маҳаллий аҳоли ва юқори мартабали ҳарбийлар иштирок этди;
Халқ норозилиги ва адолат талаби: Аҳоли ва қурбонларнинг яқинлари ёш аскарлар ўлимига сабаб бўлган масъул раҳбарларнинг қаттиқ жазоланишини талаб қилмоқда.
Қозоғистондаги ҳарбий фожиа: Ҳалок бўлган аскарлар ва дафн тафсилотлари таққоси
Ҳолатнинг ўзига хос кўрсаткичлари ва қайд этилган фактлар жадвали:
Мезонлар ва кўрсаткичлар
Расмий тафсилотлар ва воқелик ҳолати
Ҳалок бўлган аскарлар тоифаси
18-20 ёшдаги муддатли ҳарбий хизматчилар
Ҳалокатга олиб келган шароит
Сувдаги ҳарбий машғулот чоғида кузатилган кучли тўфон
Жасадларни топшириш жараёни
Ҳарбий эҳтиром ва шараф билан хонадонларга келтирилди
Дафн маросими иштирокчилари
Оила аъзолари, кўз ёш тўккан сафдошлар ва ҳарбий оркестр
Психологик ҳолат ва муҳит
Оилаларда оғир мусибат, кўз ёшлар ва жамият ғазаби
Қўзғатилган жавобгарлик
Масъул қўмондонлар ва амалдорлар устидан кенг кўламли ҳибслар
Ҳарбий ва инсоний экспертиза: Нега машғулот ёш йигитларнинг қабрига айланди?
Ҳарбий таҳлилчилар, жамоатчилик фаоллари ва хавфсизлик мутахассисларининг хулосалари:
«Огоҳлантириш ва техник камчиликлар»: Ҳар қандай денгиз машғулоти олдидан синоптик шароит 100 фоиз текширилиши лозим эди; тўфон кутилаётган бир пайтда 18 ёшли тажрибасиз аскарларни сувга тушириш нафақат совуққонлик, балки жиноят сифатида баҳоланмоқда;
Қутқарув воситаларининг йўқлиги: Чўкиб кетиш пайтида шахсий қутқарув жилетлари ва тезкор эвакуация қайиқларининг етарли даражада ишламагани қурбонлар сонининг ортишига бевосита сабаб бўлган;
Армияга бўлган ишонч синови: Тинчлик даврида машғулотга кетган болаларнинг жасади тобутларда қайтиб келиши Қозоғистон мудофаа тизимидаги интизом ва хавфсизлик қоидаларини тубдан ўзгартиришни талаб қилувчи оғир сабоқ бўлди.
Сизнингча, машғулот пайтида 18–20 ёшли аскарларнинг тўфонда ҳалок бўлишига асосий сабаб нима — табиий офатнинг кутилмаганда юз беришими ёки масъул қўмондонларнинг бепарволиги? Тинч даврда аскарлар ўлимининг олдини олиш учун ҳарбий машғулотлар тизимида қандай ўзгаришлар қилиниши керак деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва барча ота-оналар ҳамда жамоатчилик хабардор бўлиши учун ушбу қайғули таҳлилни баҳам кўринг.
Изоҳлар 0
…