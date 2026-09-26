Оналарнинг фарёди: Қозоғистонда чўкиб кетган аскарларнинг жасади уйларига олиб келинди

·99·Дунё
Оналарнинг фарёди: Қозоғистонда чўкиб кетган аскарларнинг жасади уйларига олиб келинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қозоғистонда ҳарбий машғулот вақтида кутилмаган тўфон оқибатида ҳалок бўлган 18–20 ёшли аскарларнинг жасадлари оилаларига олиб келинди.
  • Ушбу фожиа натижасида кўплаб муштипар оналар ва оталар фарёди бутун маҳаллаларни ларзага келтирди.
  • Дафн маросимлари ҳарбий эҳтиром билан ўтказилмоқда ва ушбу ҳодиса машғулотлар хавфсизлиги, об-ҳаво прогнозини инобатга олмаслик ҳамда қўмондонларнинг жавобгарлиги масаласини кўтариб чиқди.

Қозоғистон жамиятида ҳарбий ўқув машғулотлари вақтида юз берган ҳалокатли воқеа улкан қайғу ва мотамга айланди. Денгиздаги машғулот пайтида тўсатдан бошланган кучли тўфон оқибатида сувга чўкиб фожиали ҳалок бўлган 18–20 ёшли навқирон аскарларнинг жасадлари ўз яқинлари бағрига, туғилиб ўсган хонадонларига олиб келинди. Ҳарбий хизматга эндигина чақирилиб, ҳали умр гулини кўрмаган ёш йигитларнинг тобутларини кутиб олишда оила аъзолари, муштипар оналар ва оталарнинг фарёди бутун маҳаллаларни ларзага келтирди.

Марҳум аскарларни сўнгги йўлга кузатиш маросимларида саф тортган ҳарбийлар, формадаги сафдошлари ва юзлаб фуқаролар кўз ёшларини тия олмадилар. Дафн маросимлари ҳарбий эҳтиром, давлат байроғи остида ҳамда жаноза намозлари билан ўтказилмоқда. Ушбу қонли ва қайғули воқеа Қозоғистон қуролли кучларида машғулотлар хавфсизлиги, об-ҳаво прогнозининг инобатга олинмагани ва қўмондонларнинг жавобгарлиги масаласини янада кескин кўтариб чиқди.

«18 ёшли қурбонлар, тўфон зарбаси ва аччиқ мотам»: Фожианинг 5 та асосий нуқтаси

Ҳалок бўлган аскарларнинг дафн этилиши ва ҳодиса юзасидан энг муҳим фактлар:

  • Қурбонларнинг ёш чегараси: Ҳалок бўлган аскарлар эндигина 18–20 ёшга тўлган, муддатли ҳарбий хизматга чақирилган навқирон йигитлар эди;

  • Тўфондаги ҳалокат: Ҳарбий машғулот вақтида кутилмаган кучли тўфон юз бериб, техника ва аскарларнинг сувда чўкиб кетишига сабаб бўлган;

  • Жасадлар оилаларга қайтарилди: Қурбонларнинг майитлари махсус ҳарбий вагонлар ва самолётларда ўз яшаш манзилларига етказилди;

  • Оғир жаноза ва мотам: Аскарларнинг дафн маросимларида юзлаб одамлар, маҳаллий аҳоли ва юқори мартабали ҳарбийлар иштирок этди;

  • Халқ норозилиги ва адолат талаби: Аҳоли ва қурбонларнинг яқинлари ёш аскарлар ўлимига сабаб бўлган масъул раҳбарларнинг қаттиқ жазоланишини талаб қилмоқда.

Қозоғистондаги ҳарбий фожиа: Ҳалок бўлган аскарлар ва дафн тафсилотлари таққоси

Ҳолатнинг ўзига хос кўрсаткичлари ва қайд этилган фактлар жадвали:

Мезонлар ва кўрсаткичлар

Расмий тафсилотлар ва воқелик ҳолати

Ҳалок бўлган аскарлар тоифаси

18-20 ёшдаги муддатли ҳарбий хизматчилар

Ҳалокатга олиб келган шароит

Сувдаги ҳарбий машғулот чоғида кузатилган кучли тўфон

Жасадларни топшириш жараёни

Ҳарбий эҳтиром ва шараф билан хонадонларга келтирилди

Дафн маросими иштирокчилари

Оила аъзолари, кўз ёш тўккан сафдошлар ва ҳарбий оркестр

Психологик ҳолат ва муҳит

Оилаларда оғир мусибат, кўз ёшлар ва жамият ғазаби

Қўзғатилган жавобгарлик

Масъул қўмондонлар ва амалдорлар устидан кенг кўламли ҳибслар

Ҳарбий ва инсоний экспертиза: Нега машғулот ёш йигитларнинг қабрига айланди?

Ҳарбий таҳлилчилар, жамоатчилик фаоллари ва хавфсизлик мутахассисларининг хулосалари:

  • «Огоҳлантириш ва техник камчиликлар»: Ҳар қандай денгиз машғулоти олдидан синоптик шароит 100 фоиз текширилиши лозим эди; тўфон кутилаётган бир пайтда 18 ёшли тажрибасиз аскарларни сувга тушириш нафақат совуққонлик, балки жиноят сифатида баҳоланмоқда;

  • Қутқарув воситаларининг йўқлиги: Чўкиб кетиш пайтида шахсий қутқарув жилетлари ва тезкор эвакуация қайиқларининг етарли даражада ишламагани қурбонлар сонининг ортишига бевосита сабаб бўлган;

  • Армияга бўлган ишонч синови: Тинчлик даврида машғулотга кетган болаларнинг жасади тобутларда қайтиб келиши Қозоғистон мудофаа тизимидаги интизом ва хавфсизлик қоидаларини тубдан ўзгартиришни талаб қилувчи оғир сабоқ бўлди.

Сизнингча, машғулот пайтида 18–20 ёшли аскарларнинг тўфонда ҳалок бўлишига асосий сабаб нима — табиий офатнинг кутилмаганда юз беришими ёки масъул қўмондонларнинг бепарволиги? Тинч даврда аскарлар ўлимининг олдини олиш учун ҳарбий машғулотлар тизимида қандай ўзгаришлар қилиниши керак деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва барча ота-оналар ҳамда жамоатчилик хабардор бўлиши учун ушбу қайғули таҳлилни баҳам кўринг.

Қозоғистонҳарбий фожиатўфон оқибатиқўмондонлар жавобгарлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

68 ёшли альпинист тоғда ҳалок бўлди: жасади топилди68 ёшли альпинист тоғда ҳалок бўлди: жасади топилди12 сентябр 12:349 миллион евролик яхта чўкиб кетди9 миллион евролик яхта чўкиб кетди17 август 14:02Қарийб 400 йиллик кема 5 тонна олтин билан топилдиҚарийб 400 йиллик кема 5 тонна олтин билан топилди27 август 21:28Каньонда бедарак йўқолган 53 ёшли учувчининг жасади топилдиКаньонда бедарак йўқолган 53 ёшли учувчининг жасади топилди19 сентябр 14:18Оятуллоҳ Али Хоманаийнинг жасади Ироққа етказилди, дафн 9 июлгача давом этадиОятуллоҳ Али Хоманаийнинг жасади Ироққа етказилди, дафн 9 июлгача давом этади8 июл 12:01Туркияда 54 ёшли ўзбекистонликнинг жасади топилдиТуркияда 54 ёшли ўзбекистонликнинг жасади топилди21 август 15:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота