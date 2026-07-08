Оятуллоҳ Али Хоманаийнинг жасади Ироққа етказилди, дафн 9 июлгача давом этади

·0·Дунё
Оятуллоҳ Али Хоманаийнинг жасади Ироққа етказилди, дафн 9 июлгача давом этади

Эроннинг марҳум олий раҳнамоси Оятуллоҳ Али Хоманаийнинг жасади дафн маросимлари доирасида Ироққа олиб келинди. Бу ҳақда Reuters агентлиги маълум қилди.

Маълум қилинишича, Хоманаийнинг тобути 7 июль куни Ироқнинг муқаддас Нажаф шаҳрига етказилди. Уни аэропортда Ироқ бош вазири Али ал-Зайдий бошчилигидаги расмийлар, шунингдек, бир қатор юқори лавозимли давлат амалдорлари кутиб олди. Нажаф шаҳри Муҳаммад пайғамбарнинг (с.а.в.) амакиваччаси ва куёви Имом Али дафн этилган муқаддас маскан сифатида бутун дунё шиалари учун энг улуғ зиёратгоҳлардан бири ҳисобланади. Шу боис дафн маросимининг айнан ушбу шаҳарда ўтказилиши катта рамзий аҳамиятга эга.

Маросимларда иштирок этиш учун Эрон президенти Масъуд Пезешкиён ҳам Нажаф шаҳрига ташриф буюрди. Аэропортда ташкил этилган расмий кутиб олиш тадбирида Ироқнинг сиёсий етакчилари, давлат раҳбарияти ва шиа диний уламолари ҳам қатнашди. Шунингдек, 8 июль куни тобут оммавий мотам маросимлари доирасида шаҳар кўчалари бўйлаб олиб ўтилиши режалаштирилган.

Оятуллоҳ Али Хоманаий билан видолашув маросимлари эса 3 июль куни Теҳрон шаҳрида бошланган эди. Унда Ўзбекистондан Қонунчилик палатаси спикери Нуриддин Исмоилов раҳбарлигидаги расмий делегация ҳам иштирок этди. Жаноза маросимида Хоманаийнинг уч нафар ўғли — Мустафо, Мейсам ва Масъуд ҳам кўриниш берди.

Бироқ Эроннинг амалдаги олий раҳнамоси Можтаба отасининг дафн маросимида иштирок этмади. У жорий йилнинг 9 март куни отасининг ўрнига янги олий раҳнамо сифатида тайинланган эди. Айтилишича, АҚШ ва Исроил томонидан амалга оширилган авиаҳужумлар натижасида олган тан жароҳатлари сабабли у ҳозирга қадар омма олдида намоён бўлмаган. Шу билан бирга, унинг жанозада қатнашмагани хавфсизлик чоралари билан боғлиқ экани таъкидланмоқда.

Расмий маълумотларга кўра, дафн маросимлари 9 июлга қадар давом этади. Шундан кейин Хоманаийнинг жасади Машҳад шаҳрида ўрта аср шиа имомларидан бири қабри ёнига дафн этилади. Манбаларга кўра, у билан бирга қизи, куёви, келини ва 14 ойлик набираси ҳам бир жойга дафн қилиниши режалаштирилган.

Эслатиб ўтамиз, Оятуллоҳ Али Хоманаий 28 февраль куни АҚШ ва Исроил ҳужумлари оқибатида ҳалок бўлган эди. Унинг вафот этгани расман 1 март куни тасдиқланган. Дастлаб собиқ раҳнамо билан видолашув маросимлари 4 март куни бошланиб, уч кун давом этиши режалаштирилган эди. Бироқ ташкилотчиларнинг таъкидлашича, «миллионлаб иштирокчилар» келиши кутилаётгани ҳамда зарур инфратузилмани тайёрлаш эҳтиёжи туфайли дафн ва мотам тадбирлари июль ойига қолдирилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россия Украинага тунги ракета ва дронлар ҳужумини уюштирдиРоссия Украинага тунги ракета ва дронлар ҳужумини уюштирдиБугун, 11:2521 ёшли йигит уй орзусидан кечиб, бобоси билан Жаҳон чемпионатига чипта олди21 ёшли йигит уй орзусидан кечиб, бобоси билан Жаҳон чемпионатига чипта олдиБугун, 05:0238 даража иссиқда машинада қолган икки ёшли қизча вафот этди38 даража иссиқда машинада қолган икки ёшли қизча вафот этдиБугун, 01:44Майдондаги фожеа: чақмоқ урган футболчи ҳаётдан кўз юмдиМайдондаги фожеа: чақмоқ урган футболчи ҳаётдан кўз юмдиБугун, 01:31Трамп Туркияга келди: Санкциялар бекор қилинади, F-35 масаласи кун тартибидаТрамп Туркияга келди: Санкциялар бекор қилинади, F-35 масаласи кун тартибидаБугун, 00:01Бишкекда 181 йўловчили самолёт шасси носозлиги сабаб тўхтадиБишкекда 181 йўловчили самолёт шасси носозлиги сабаб тўхтадиКеча, 23:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди