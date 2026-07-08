Оятуллоҳ Али Хоманаийнинг жасади Ироққа етказилди, дафн 9 июлгача давом этади
Эроннинг марҳум олий раҳнамоси Оятуллоҳ Али Хоманаийнинг жасади дафн маросимлари доирасида Ироққа олиб келинди. Бу ҳақда Reuters агентлиги маълум қилди.
Маълум қилинишича, Хоманаийнинг тобути 7 июль куни Ироқнинг муқаддас Нажаф шаҳрига етказилди. Уни аэропортда Ироқ бош вазири Али ал-Зайдий бошчилигидаги расмийлар, шунингдек, бир қатор юқори лавозимли давлат амалдорлари кутиб олди. Нажаф шаҳри Муҳаммад пайғамбарнинг (с.а.в.) амакиваччаси ва куёви Имом Али дафн этилган муқаддас маскан сифатида бутун дунё шиалари учун энг улуғ зиёратгоҳлардан бири ҳисобланади. Шу боис дафн маросимининг айнан ушбу шаҳарда ўтказилиши катта рамзий аҳамиятга эга.
Маросимларда иштирок этиш учун Эрон президенти Масъуд Пезешкиён ҳам Нажаф шаҳрига ташриф буюрди. Аэропортда ташкил этилган расмий кутиб олиш тадбирида Ироқнинг сиёсий етакчилари, давлат раҳбарияти ва шиа диний уламолари ҳам қатнашди. Шунингдек, 8 июль куни тобут оммавий мотам маросимлари доирасида шаҳар кўчалари бўйлаб олиб ўтилиши режалаштирилган.
Оятуллоҳ Али Хоманаий билан видолашув маросимлари эса 3 июль куни Теҳрон шаҳрида бошланган эди. Унда Ўзбекистондан Қонунчилик палатаси спикери Нуриддин Исмоилов раҳбарлигидаги расмий делегация ҳам иштирок этди. Жаноза маросимида Хоманаийнинг уч нафар ўғли — Мустафо, Мейсам ва Масъуд ҳам кўриниш берди.
Бироқ Эроннинг амалдаги олий раҳнамоси Можтаба отасининг дафн маросимида иштирок этмади. У жорий йилнинг 9 март куни отасининг ўрнига янги олий раҳнамо сифатида тайинланган эди. Айтилишича, АҚШ ва Исроил томонидан амалга оширилган авиаҳужумлар натижасида олган тан жароҳатлари сабабли у ҳозирга қадар омма олдида намоён бўлмаган. Шу билан бирга, унинг жанозада қатнашмагани хавфсизлик чоралари билан боғлиқ экани таъкидланмоқда.
Расмий маълумотларга кўра, дафн маросимлари 9 июлга қадар давом этади. Шундан кейин Хоманаийнинг жасади Машҳад шаҳрида ўрта аср шиа имомларидан бири қабри ёнига дафн этилади. Манбаларга кўра, у билан бирга қизи, куёви, келини ва 14 ойлик набираси ҳам бир жойга дафн қилиниши режалаштирилган.
Эслатиб ўтамиз, Оятуллоҳ Али Хоманаий 28 февраль куни АҚШ ва Исроил ҳужумлари оқибатида ҳалок бўлган эди. Унинг вафот этгани расман 1 март куни тасдиқланган. Дастлаб собиқ раҳнамо билан видолашув маросимлари 4 март куни бошланиб, уч кун давом этиши режалаштирилган эди. Бироқ ташкилотчиларнинг таъкидлашича, «миллионлаб иштирокчилар» келиши кутилаётгани ҳамда зарур инфратузилмани тайёрлаш эҳтиёжи туфайли дафн ва мотам тадбирлари июль ойига қолдирилган.
…