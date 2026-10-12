Гватемалада 15 ёшли қиз видолашув маросимида тобут ичида тирилди (видео)

·10·Дунё
Гватемалада 15 ёшли қиз видолашув маросимида тобут ичида тирилди (видео)

Гватемалада 15 ёшли Юлейди исмли қиз отаси уни вафот этган деб ҳисоблаганидан саккиз соат ўтиб, видолашув маросими вақтида ўзига келди. Бу ҳақда Zakon.kz хабар берди.

Нашрнинг ёзишича, қиз тиббиёт марказига кетаётган машинада ўзини ёмон ҳис қилган. Унинг отаси, евангелист руҳоний қизининг томир уришини ва нафас олишини текширган, аммо ҳаёт аломатларини сезмаган. Шу билан бирга, шифокор қиз вафот этганини тасдиқламаган ва расмий ўлим ҳақидаги гувоҳнома ҳам берилмаган.

Қариндошлари уйда видолашув маросимини ташкил қилган. Қизнинг онаси тобут устига энгашганида, унинг ичида ҳаракат борлигини сезган. Шундан сўнг яқинлари тобут қопқоғини очиб, қизга ташқарига чиқишга ёрдам беришган.

«Тирик қолганим учун Худога ва ота-онамга миннатдорчилик билдираман», — деган Юлейди.

Хорижий оммавий ахборот воситалари маълумотларига кўра, қиз ҳушига келганидан кейин уйида бўлган ва соғайиб бораётгани айтилган. Гватемала расмийлари ҳозирча ушбу воқеа юзасидан изоҳ бермаган.

ЮлейдиГватемалаZakon.kzевангелист руҳоний
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонда қарийб бир миллион жарима бекор қилинадиҚозоғистонда қарийб бир миллион жарима бекор қилинади2 июл 15:17Мушакбозлик сабаб самолёт қўнишни бекор қилишга мажбур бўлдиМушакбозлик сабаб самолёт қўнишни бекор қилишга мажбур бўлди17 сентябр 08:20АҚШ - Эрон уруши глобал ёқилғи инқирозини юзага чиқарди: Дунё бўйлаб оммавий норозиликларАҚШ - Эрон уруши глобал ёқилғи инқирозини юзага чиқарди: Дунё бўйлаб оммавий норозиликлар17 сентябр 20:5812 ёшли қиз пул ундириш учун ота-онасига ўзини ўғирланган қилиб кўрсатди12 ёшли қиз пул ундириш учун ота-онасига ўзини ўғирланган қилиб кўрсатдиКеча 21:16Оятуллоҳ Али Хоманаийнинг жасади Ироққа етказилди, дафн 9 июлгача давом этадиОятуллоҳ Али Хоманаийнинг жасади Ироққа етказилди, дафн 9 июлгача давом этади8 июл 12:01Нега Можтаба Хоманаий отасининг дафн маросимига келмади?Нега Можтаба Хоманаий отасининг дафн маросимига келмади?5 июл 10:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди