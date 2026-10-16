Австралияда кўршапалаклар ҳужуми кўпайди: хавфли вирусдан огоҳлантиришди

·34·Дунё
Австралияда кўршапалаклар ҳужуми кўпайди: хавфли вирусдан огоҳлантиришди

Австралия расмийлари аҳолини кўршапалакларга яқинлашмаслик ва уларга тегмаслик ҳақида огоҳлантирмоқда. Бунга ҳайвонлар томонидан тишлаш ва тирнаш ҳолатлари кўпайгани сабаб бўлган. Мутахассислар бундай вазиятларда Австралия кўршапалак лиссавируси (Australian bat lyssavirus) юқиш хавфи мавжудлигини эслатмоқда.

Янги Жанубий Уэльс штати соғлиқни сақлаш бошқармаси маълумотига кўра, 28-сентабрдан 10-октабргача ҳудуднинг шимолий қисмида 43 киши кўршапалаклар томонидан тишланган ёки тирналган. Ўтган йилнинг шу даврида эса бундай ҳолатларнинг 10 таси қайд этилган.

Ҳодисаларнинг Hunter, Mid North Coast, Northern NSW ва Central Coast минтақаларида кузатилгани билдирилган. Австралия кўршапалак лиссавируси қутуриш вирусига яқин бўлиб, одамда оғир ва ўлимга олиб келиши мумкин бўлган касалликни келтириб чиқаради. Касаллик аломатлари бошланганидан кейин самарали даволаш усули мавжуд эмас. Бироқ вирус билан эҳтимолий контактдан сўнг ўз вақтида кўрсатиладиган тиббий ёрдам, жумладан, зарур эмлаш ва бошқа профилактик чоралар касалликнинг олдини олиши мумкин.

Янги Жанубий Уэльс соғлиқни сақлаш бошқармасининг Соғлиқни сақлашни ҳимоя қилиш бўлими директори Кейра Глазго аҳолига ҳар қандай кўршапалак вирус ташувчиси бўлиши мумкинлигини таъкидлади.

Унинг сўзларига кўра, вируснинг одамларга юқиши кам учрайди, аммо зарарланган ҳайвон тишлаши ёки тирнаши жиддий хавф туғдиради. Шу сабабли кўршапалаклар билан бевосита алоқадан сақланиш муҳим.

Австралиякўршапалак лиссавирусиЯнги Жанубий Уэльссоғлиқни сақлаш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Австралияда бошидан оёқлар ўсган бузоқча операция қилиндиАвстралияда бошидан оёқлар ўсган бузоқча операция қилинди13 октябр 17:21Австралияда ангус зотли буқа рекорд нархга сотилдиАвстралияда ангус зотли буқа рекорд нархга сотилди15 сентябр 15:23Сочи сайргоҳига денгиз дронлари ҳужуми: Жабрланганлар сони 8 нафарга етдиСочи сайргоҳига денгиз дронлари ҳужуми: Жабрланганлар сони 8 нафарга етди10 сентябр 13:01Австралияда 142 минг долларлик сувараклар мусодара қилиндиАвстралияда 142 минг долларлик сувараклар мусодара қилинди5 июн 22:26Кана чақиши сабабли юзага келган гўшт аллергияси илк бор ўлимга олиб келдиКана чақиши сабабли юзага келган гўшт аллергияси илк бор ўлимга олиб келди21 июл 14:53Австралияда бир йўлдошли тўрт эгизак соғ-омон туғилди Австралияда бир йўлдошли тўрт эгизак соғ-омон туғилди 21 июл 17:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди