Кўршапалак аёлнинг оғзига кирмоқчи бўлди — шифокорлар нимадан огоҳлантирмоқда?
АҚШнинг Виржиния штати Ричмонд шаҳрида фаолият юритувчи гастроэнтеролог шифокор Криста Эдельман ўз Instagram саҳифасида тунда юз берган даҳшатли ва ғайриоддий воқеа ҳақида видеомурожаат билан бўлишди. Аёл ярим кечаси уйқудан уйғониб, юзида номаълум мавжудот ҳаракатланаётганини пайқаган.
Дастлаб буни шунчаки реалистик даражадаги туш деб ўйлаган шифокор қўли билан ушлаб кўргач, ҳақиқий тирик кўршапалак унинг оғзига киришга уринаётганига гувоҳ бўлган.
«Қўлим билан унинг қанотларини буклаб олдим»: Даҳшатли тун тафсилоти
Шифокор аёл маҳаллий телеканалларга берган интервьюсида ўша тундаги қўрқинчли лаҳзаларни қуйидагича эслайди:
Ғайриоддий туш: «Тушимда жуда ёқимтой, кичкина дала сичқони оғзимга киришга уринаётганини кўрдим. Ҳаммаси ниҳоятда ҳақиқийдек туюлди», — дейди Эдельман;
Реал қўрқув ва қанотлар: «Уйғонганимдан сўнг оғзим атрофида нимадир борлигини сезиб, қўлимни чўздим. Ушлаб кўрганимда, кўршапалакнинг қанотларини буклаб ушлаб турганимни тушундим. Бу туш эмас, оғзимга киришга уринаётган тирик кўршапалак эди», — дея таъкидлади у WWBT-TV телеканалига;
Тезкор нажот: Аёлнинг бақир-чақиридан уйғонган турмуш ўртоғи дарҳол кўршапалакни тутиб олган ва шифокорлар кўршапалакни махсус идишга солиб, шошилинч равишда тез тиббий ёрдам бўлимига йўл олишган.
Тиббиёт экспертларининг огоҳлантириши: Қутуриш хавфи қандай бўлади?
«Сент-Мэри» шифохонаси тиббий директори ўринбосари доктор Адам Ландси шифокор аёлнинг кўршапалакни экспертиза учун олиб келиб, энг тўғри қарорни қабул қилганини таъкидлади:
Кўринмас тиш излари: Кўршапалакларнинг тишлари ниҳоятда кичик бўлиб, инсон ўзини тишлаганини сезмай қолиши мумкин;
Қутуриш хавфи: Қутуриш вируси деярли 100 фоиз ўлимга олиб келувчи касаллик бўлгани сабабли, кўршапалак билан ҳар қандай тўғридан-тўғри алоқада энг ёмон сценарийни тахмин қилиб, зудлик билан муолажани бошлаш зарур;
Лаборатория натижаси: Ўтказилган чуқур лаборатория таҳлилларидан сўнг ушбу кўршапалакда қутуриш вируси аниқланмади (натижа манфий чиқди) ва аёлнинг саломатлиги хавф остида эмаслиги маълум бўлди.
…