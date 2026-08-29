Кўршапалак аёлнинг оғзига кирмоқчи бўлди — шифокорлар нимадан огоҳлантирмоқда?

·3·Дунё
Кўршапалак аёлнинг оғзига кирмоқчи бўлди — шифокорлар нимадан огоҳлантирмоқда?

АҚШнинг Виржиния штати Ричмонд шаҳрида фаолият юритувчи гастроэнтеролог шифокор Криста Эдельман ўз Instagram саҳифасида тунда юз берган даҳшатли ва ғайриоддий воқеа ҳақида видеомурожаат билан бўлишди. Аёл ярим кечаси уйқудан уйғониб, юзида номаълум мавжудот ҳаракатланаётганини пайқаган.

Дастлаб буни шунчаки реалистик даражадаги туш деб ўйлаган шифокор қўли билан ушлаб кўргач, ҳақиқий тирик кўршапалак унинг оғзига киришга уринаётганига гувоҳ бўлган.

«Қўлим билан унинг қанотларини буклаб олдим»: Даҳшатли тун тафсилоти

Шифокор аёл маҳаллий телеканалларга берган интервьюсида ўша тундаги қўрқинчли лаҳзаларни қуйидагича эслайди:

  • Ғайриоддий туш: «Тушимда жуда ёқимтой, кичкина дала сичқони оғзимга киришга уринаётганини кўрдим. Ҳаммаси ниҳоятда ҳақиқийдек туюлди», — дейди Эдельман;

  • Реал қўрқув ва қанотлар: «Уйғонганимдан сўнг оғзим атрофида нимадир борлигини сезиб, қўлимни чўздим. Ушлаб кўрганимда, кўршапалакнинг қанотларини буклаб ушлаб турганимни тушундим. Бу туш эмас, оғзимга киришга уринаётган тирик кўршапалак эди», — дея таъкидлади у WWBT-TV телеканалига;

  • Тезкор нажот: Аёлнинг бақир-чақиридан уйғонган турмуш ўртоғи дарҳол кўршапалакни тутиб олган ва шифокорлар кўршапалакни махсус идишга солиб, шошилинч равишда тез тиббий ёрдам бўлимига йўл олишган.

Тиббиёт экспертларининг огоҳлантириши: Қутуриш хавфи қандай бўлади?

«Сент-Мэри» шифохонаси тиббий директори ўринбосари доктор Адам Ландси шифокор аёлнинг кўршапалакни экспертиза учун олиб келиб, энг тўғри қарорни қабул қилганини таъкидлади:

  • Кўринмас тиш излари: Кўршапалакларнинг тишлари ниҳоятда кичик бўлиб, инсон ўзини тишлаганини сезмай қолиши мумкин;

  • Қутуриш хавфи: Қутуриш вируси деярли 100 фоиз ўлимга олиб келувчи касаллик бўлгани сабабли, кўршапалак билан ҳар қандай тўғридан-тўғри алоқада энг ёмон сценарийни тахмин қилиб, зудлик билан муолажани бошлаш зарур;

  • Лаборатория натижаси: Ўтказилган чуқур лаборатория таҳлилларидан сўнг ушбу кўршапалакда қутуриш вируси аниқланмади (натижа манфий чиқди) ва аёлнинг саломатлиги хавф остида эмаслиги маълум бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Йиллар давомида таниш бўлган ит 20 ёшли қизга ҳужум қилдиЙиллар давомида таниш бўлган ит 20 ёшли қизга ҳужум қилдиБугун, 15:22Ўғрилар катта тезликда кетаётган юк машинасидан 105 килограмм товуқ гўштини ўғирлашди (видео)Ўғрилар катта тезликда кетаётган юк машинасидан 105 килограмм товуқ гўштини ўғирлашди (видео)Бугун, 13:57ЖЧ 2026 вақтида “сеҳргар” номи билан интернетда машҳур бўлган ганалик мухлис фирибгарликда айбланмоқдаЖЧ 2026 вақтида “сеҳргар” номи билан интернетда машҳур бўлган ганалик мухлис фирибгарликда айбланмоқдаБугун, 13:46Непалдаги вайронагарчиликлар орасида 105 ёшли аёл 24 соатдан сўнг тирик ҳолда топилдиНепалдаги вайронагарчиликлар орасида 105 ёшли аёл 24 соатдан сўнг тирик ҳолда топилдиБугун, 13:39Олмаота вилоятида Ўзбекистон фуқароси пичоқлаб ўлдирилдиОлмаота вилоятида Ўзбекистон фуқароси пичоқлаб ўлдирилдиБугун, 13:24АҚШда “Қиёмат куни” эскадрильяси иш бошладиАҚШда “Қиёмат куни” эскадрильяси иш бошладиБугун, 13:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди