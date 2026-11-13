Палау ошхонасидаги ноодатий таом: кўршапалак шўрвасини татиб кўрган блогер танқидлар остида қолди

1 дақиқа ўқиш32
Палау ошхонасидаги ноодатий таом: кўршапалак шўрвасини татиб кўрган блогер танқидлар остида қолди

Бразилиялик блогер Тинч океанида жойлашган Палау орол давлатига сафари давомида маҳаллий аҳолининг анъанавий таомларидан бири — кўршапалак шўрвасини татиб кўрди. Унинг ушбу жараён акс этган видеосини ижтимоий тармоқларга жойлаштириши эса кузатувчилар ўртасида кескин баҳсларга сабаб бўлди.

Мазкур таом Палау ошхонасида узоқ йиллардан бери тайёрланиб келинади. У одатда мева билан озиқланадиган кўршапалаклардан пиширилади ва маҳаллий гастрономик анъаналарнинг бир қисми ҳисобланади. Бироқ, бошқа мамлакат вакиллари учун ноодатий туюлган ушбу таом акс этган видео қисқа вақт ичида кенг тарқалди.

Блогернинг ватандош кузатувчилари эса унинг танловини бирдек маъқулламади. Айримлар таомнинг гигиеник жиҳатлари ва уни истеъмол қилиш билан боғлиқ бўлиши мумкин бўлган юқумли касалликлар хавотир уйғотишини билдирди.

Бошқа фойдаланувчилар эса хорижий мамлакатларга саёҳат қилиш давомида маҳаллий урф-одатлар ва миллий таомлар билан танишишни табиий ҳол деб баҳолади. Шунга қарамай, танқидчиларнинг бир қисми блогерни кўпроқ томоша йиғиш мақсадида соғлиқ билан боғлиқ эҳтимолий хавфларни эътиборсиз қолдирганликда айблади.

Натижада Палау ошхонасига хос анъанавий таом ҳақидаги видео нафақат ноодатий гастрономик тажриба, балки маданий анъаналар ва озиқ-овқат хавфсизлиги борасидаги баҳсларни ҳам юзага чиқарди.

Мақола сизга ёқдими?
Нигина Зарқараева«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари