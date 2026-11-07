Рюттедан кутилмаган бурилиш: У Путин ва Трамп ўртасидаги яқинлашувни муҳим деб атади

·33·Дунё
Рюттедан кутилмаган бурилиш: У Путин ва Трамп ўртасидаги яқинлашувни муҳим деб атади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • НАТО бош котиби Марк Рютте Россия Президенти Владимир Путин ва АҚШ Президенти Доналд Трамп ўртасидаги муносабатларни халқаро хавфсизликни таъминлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга деб баҳолади.
  • У ядровий захираларга эга икки давлат етакчилари ўртасидаги тўғридан тўғри мулоқотни глобал барқарорлик ва ядровий урушнинг олдини олиш учун зарур деб ҳисоблайди.

Шимолий Атлантика альянси (НАТО) бош котиби Марк Рютте Россия Президенти Владимир Путин ва АҚШ Президенти Дональд Трамп ўртасидаги яхши муносабатлар халқаро хавфсизликни таъминлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканини очиқ тан олди.

Илгари Москвага нисбатан кескин ва босимни кучайтиришга қаратилган риторикаси билан танилган альянс раҳбарининг бундай баёноти халқаро сиёсий кузатувчилар учун кутилмаган ҳодиса бўлди.

«Ядровий урушнинг олдини олиш воситаси»: Рюттенинг тарихий қиёси

НАТО бош котиби дунёнинг икки йирик ядровий давлати етакчилари ўртасидаги шахсий мулоқот нима сабабдан зарурлигини тарихга назар ташлаб изоҳлади:

  • Тарихий параллел: «Бу икки давлат раҳбарлари — ҳозирги Трамп ва Путин бўладими ёки 1970 йиллардаги Брежнев ва Никсон каби бўладими — яхши алоқаларни сақлаб қолишга интилиши жуда муҳим. Бу халқаро барқарорлик омилидир», — деди Рютте;

  • Тезкор мулоқот зарурати: Альянс раҳбарининг таъкидлашича, глобал майдонда ядровий тўқнашувга олиб келиши мумкин бўлган ҳар қандай англашилмовчилик юзага келган тақдирда, икки президент зудлик билан тўғридан-тўғри боғланиб, вазиятни муҳокама қилиш имкониятига эга бўлиши шарт;

  • Ядровий арсенал масъулияти: Рютте Россия ва АҚШ жаҳондаги энг улкан ядровий захираларга эга давлатлар эканини яна бир бор эслатиб ўтди.

Альянс риторикасидаги зиддият ва муносабатларнинг юмшаши

Марк Рюттенинг мазкур позицияси НАТОнинг расмий сиёсати фонида алоҳида эътиборга лойиқ:

  • Расмий позициядаги зиддият: Ҳозирги кунга қадар НАТО Россияни ўзининг асосий потенциал хавфи деб билиб, тўғридан-тўғри ҳарбий тўқнашувларга тайёргарлик кўраётганини таъкидлаб келаётган эди;

  • Муносабатларнинг илиқлашиши: Бироқ сўнгги пайтларда Россия ва АҚШ ўртасидаги дипломатик алоқаларда маълум бир ижобий силжишлар кўзга ташланмоқда;

  • Рютте позициясининг ўзгариши: Илгари Россияга қарши санкциялар ва босимларни кучайтиришга чақириб келган Рюттенинг бу гал дипломатик каналлар ва прагматик алоқалар тарафдори сифатида чиқиш қилиши глобал сиёсатда кескинликни камайтиришга бўлган эҳтиёж ортаётганини кўрсатмоқда.

Марк РюттеНАТОВладимир ПутинДональд Трамп
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ, Европа ва Украина урушни қишгача тўхтатиш режасини муҳокама қилдиАҚШ, Европа ва Украина урушни қишгача тўхтатиш режасини муҳокама қилди10 октябр 21:54Россия, АҚШ ва Хитой етакчилари ноябрда бир стол атрофида тўпланадими?Россия, АҚШ ва Хитой етакчилари ноябрда бир стол атрофида тўпланадими?3 ноябр 18:43Хитойда ҳайратланарли эҳтиёткорлик: Қассоблик анжомлари нега қулфлаб қўйилмоқда?Хитойда ҳайратланарли эҳтиёткорлик: Қассоблик анжомлари нега қулфлаб қўйилмоқда?3 ноябр 10:03Трамп Зеленский ҳақида фикрини ўзгартирди: «У мард инсон»Трамп Зеленский ҳақида фикрини ўзгартирди: «У мард инсон»25 июн 19:31Трамп Украинадаги урушнинг бошланишига оид сирларни ошкор қилишга ваъда берди (видео)Трамп Украинадаги урушнинг бошланишига оид сирларни ошкор қилишга ваъда берди (видео)16 октябр 22:59Оқ уй ва Киев ораси совумоқда: Разведка маълумотлари ва Трампнинг кутилмаган позициясиОқ уй ва Киев ораси совумоқда: Разведка маълумотлари ва Трампнинг кутилмаган позицияси20 октябр 16:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди