Рюттедан кутилмаган бурилиш: У Путин ва Трамп ўртасидаги яқинлашувни муҳим деб атади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- НАТО бош котиби Марк Рютте Россия Президенти Владимир Путин ва АҚШ Президенти Доналд Трамп ўртасидаги муносабатларни халқаро хавфсизликни таъминлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга деб баҳолади.
- У ядровий захираларга эга икки давлат етакчилари ўртасидаги тўғридан тўғри мулоқотни глобал барқарорлик ва ядровий урушнинг олдини олиш учун зарур деб ҳисоблайди.
Шимолий Атлантика альянси (НАТО) бош котиби Марк Рютте Россия Президенти Владимир Путин ва АҚШ Президенти Дональд Трамп ўртасидаги яхши муносабатлар халқаро хавфсизликни таъминлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканини очиқ тан олди.
Илгари Москвага нисбатан кескин ва босимни кучайтиришга қаратилган риторикаси билан танилган альянс раҳбарининг бундай баёноти халқаро сиёсий кузатувчилар учун кутилмаган ҳодиса бўлди.
«Ядровий урушнинг олдини олиш воситаси»: Рюттенинг тарихий қиёси
НАТО бош котиби дунёнинг икки йирик ядровий давлати етакчилари ўртасидаги шахсий мулоқот нима сабабдан зарурлигини тарихга назар ташлаб изоҳлади:
Тарихий параллел: «Бу икки давлат раҳбарлари — ҳозирги Трамп ва Путин бўладими ёки 1970 йиллардаги Брежнев ва Никсон каби бўладими — яхши алоқаларни сақлаб қолишга интилиши жуда муҳим. Бу халқаро барқарорлик омилидир», — деди Рютте;
Тезкор мулоқот зарурати: Альянс раҳбарининг таъкидлашича, глобал майдонда ядровий тўқнашувга олиб келиши мумкин бўлган ҳар қандай англашилмовчилик юзага келган тақдирда, икки президент зудлик билан тўғридан-тўғри боғланиб, вазиятни муҳокама қилиш имкониятига эга бўлиши шарт;
Ядровий арсенал масъулияти: Рютте Россия ва АҚШ жаҳондаги энг улкан ядровий захираларга эга давлатлар эканини яна бир бор эслатиб ўтди.
Альянс риторикасидаги зиддият ва муносабатларнинг юмшаши
Марк Рюттенинг мазкур позицияси НАТОнинг расмий сиёсати фонида алоҳида эътиборга лойиқ:
Расмий позициядаги зиддият: Ҳозирги кунга қадар НАТО Россияни ўзининг асосий потенциал хавфи деб билиб, тўғридан-тўғри ҳарбий тўқнашувларга тайёргарлик кўраётганини таъкидлаб келаётган эди;
Муносабатларнинг илиқлашиши: Бироқ сўнгги пайтларда Россия ва АҚШ ўртасидаги дипломатик алоқаларда маълум бир ижобий силжишлар кўзга ташланмоқда;
Рютте позициясининг ўзгариши: Илгари Россияга қарши санкциялар ва босимларни кучайтиришга чақириб келган Рюттенинг бу гал дипломатик каналлар ва прагматик алоқалар тарафдори сифатида чиқиш қилиши глобал сиёсатда кескинликни камайтиришга бўлган эҳтиёж ортаётганини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…