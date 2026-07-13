Max миллий мессенжерида Аэрофлот авиачипталарини сотиб олиш имконияти яратилди
Россиянинг Max миллий мессенжери фойдаланувчилари учун авиацияга оид рақамли хизматлардан фойдаланишнинг янги босқичи бошланди. Эндиликда ушбу платформа орқали Аэрофлот авиакомпанияси рейсларига чипталарни тўғридан-тўғри брон қилиш ва сотиб олиш имконини берувчи махсус чат-бот ишга туширилди. Бу қадам мессенжернинг нафақат мулоқот воситаси, балки кенг қамровли экотизимга айланиб бораётганини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги сервис орқали йўловчилар ҳозирча Москва ва Санкт-Петербург шаҳарлари ўртасидаги парвозларга чипта расмийлаштиришлари мумкин. Чат-бот нафақат чипта сотиш, балки қўшимча хизматларни бошқариш функциясини ҳам ўз ичига олган. Масалан, фойдаланувчилар қўшимча юк учун ҳақ тўлашлари, уй ҳайвонларини ташиш хизматига буюртма беришлари ёки аввал харид қилинган чипталарни қайта расмийлаштиришлари мумкин.
Рақамли ҳамкорлик ва янги имкониятларМазкур лойиҳа Аэрофлот ва VK компаниялари ўртасидаги стратегик ҳамкорликнинг самараси ҳисобланади. Томонлар 2024-йил июн ойида рақамли ечимларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш бўйича келишувга эришган эдилар. Max платформасининг имкониятларидан фойдаланиш авиаташувчига ўз мижозлари билан алоқани янада тезкор ва қулайроқ қилиш имконини беради.
Чат-бот орқали йўловчилар авиакомпаниянинг махсус таклифлари ва содиқлик дастури ҳақида ҳам маълумот олишлари мумкин. Шунингдек, тизим парвоз билан боғлиқ муҳим воқеалар ва ўзгаришлар ҳақида автоматик билдиришномалар юбориш функциясига эга. Бу эса йўловчиларга ўз сафарларини реал вақт режимида назорат қилишга ёрдам беради.
Ўзбекистонлик сайёҳлар ва ушбу йўналишда тез-тез парвоз қилувчи ҳамюртларимиз учун ҳам бу янгилик қизиқарли бўлиши мумкин. Россия ички рейсларидан фойдаланишда учинчи томон иловаларига эҳтиёж қолмайди, барча жараёнларни оммабоп мессенжер ичида якунлаш имконияти пайдо бўлади. Бу каби интеграциялар замонавий технологияларнинг кундалик турмушга қанчалик чуқур кириб бораётганини кўрсатади.
Экспертларнинг таъкидлашича, бундай чат-ботларнинг ривожланиши келажакда бошқа халқаро йўналишларни ҳам қамраб олиши кутилмоқда. Ҳозирда синовдан ўтаётган ушбу тизим муваффақиятли бўлса, Аэрофлот ўзининг барча парвозлар тармоғини Max мессенжерига интеграция қилиши мумкин.
…