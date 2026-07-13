Max миллий мессенжерида Аэрофлот авиачипталарини сотиб олиш имконияти яратилди

·0·Техно
Max миллий мессенжерида Аэрофлот авиачипталарини сотиб олиш имконияти яратилди

Россиянинг Max миллий мессенжери фойдаланувчилари учун авиацияга оид рақамли хизматлардан фойдаланишнинг янги босқичи бошланди. Эндиликда ушбу платформа орқали Аэрофлот авиакомпанияси рейсларига чипталарни тўғридан-тўғри брон қилиш ва сотиб олиш имконини берувчи махсус чат-бот ишга туширилди. Бу қадам мессенжернинг нафақат мулоқот воситаси, балки кенг қамровли экотизимга айланиб бораётганини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги сервис орқали йўловчилар ҳозирча Москва ва Санкт-Петербург шаҳарлари ўртасидаги парвозларга чипта расмийлаштиришлари мумкин. Чат-бот нафақат чипта сотиш, балки қўшимча хизматларни бошқариш функциясини ҳам ўз ичига олган. Масалан, фойдаланувчилар қўшимча юк учун ҳақ тўлашлари, уй ҳайвонларини ташиш хизматига буюртма беришлари ёки аввал харид қилинган чипталарни қайта расмийлаштиришлари мумкин.

Рақамли ҳамкорлик ва янги имкониятлар

Мазкур лойиҳа Аэрофлот ва VK компаниялари ўртасидаги стратегик ҳамкорликнинг самараси ҳисобланади. Томонлар 2024-йил июн ойида рақамли ечимларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш бўйича келишувга эришган эдилар. Max платформасининг имкониятларидан фойдаланиш авиаташувчига ўз мижозлари билан алоқани янада тезкор ва қулайроқ қилиш имконини беради.

Чат-бот орқали йўловчилар авиакомпаниянинг махсус таклифлари ва содиқлик дастури ҳақида ҳам маълумот олишлари мумкин. Шунингдек, тизим парвоз билан боғлиқ муҳим воқеалар ва ўзгаришлар ҳақида автоматик билдиришномалар юбориш функциясига эга. Бу эса йўловчиларга ўз сафарларини реал вақт режимида назорат қилишга ёрдам беради.

Ўзбекистонлик сайёҳлар ва ушбу йўналишда тез-тез парвоз қилувчи ҳамюртларимиз учун ҳам бу янгилик қизиқарли бўлиши мумкин. Россия ички рейсларидан фойдаланишда учинчи томон иловаларига эҳтиёж қолмайди, барча жараёнларни оммабоп мессенжер ичида якунлаш имконияти пайдо бўлади. Бу каби интеграциялар замонавий технологияларнинг кундалик турмушга қанчалик чуқур кириб бораётганини кўрсатади.

Экспертларнинг таъкидлашича, бундай чат-ботларнинг ривожланиши келажакда бошқа халқаро йўналишларни ҳам қамраб олиши кутилмоқда. Ҳозирда синовдан ўтаётган ушбу тизим муваффақиятли бўлса, Аэрофлот ўзининг барча парвозлар тармоғини Max мессенжерига интеграция қилиши мумкин.

MaxАэрофлотVKАвиачиптаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX Starship учун янгиланган улкан тутқичлар механизмини намойиш этдиSpaceX Starship учун янгиланган улкан тутқичлар механизмини намойиш этдиБугун, 15:28Ўзбекистоннинг Max мессенжерида каналларга изоҳ қолдириш функцияси ишга тушдиЎзбекистоннинг Max мессенжерида каналларга изоҳ қолдириш функцияси ишга тушдиБугун, 14:59S7 авиакомпанияси ва ОАК ўртасида Ту-214 самолётлари бўйича музокаралар давом этмоқдаS7 авиакомпанияси ва ОАК ўртасида Ту-214 самолётлари бўйича музокаралар давом этмоқдаБугун, 14:256 млн долларлик имконият: стартаплар учун катта танлов...6 млн долларлик имконият: стартаплар учун катта танлов...Бугун, 14:22Apple M7 Ultra чипи рекорд даражадаги 1,5 терабайт тезкор хотирани қўллаб-қувватлайдиApple M7 Ultra чипи рекорд даражадаги 1,5 терабайт тезкор хотирани қўллаб-қувватлайдиБугун, 13:58Apple iPhone 20 устида иш бошлади: Юбилей смартфони бутунлай ўзгача кўриниш оладиApple iPhone 20 устида иш бошлади: Юбилей смартфони бутунлай ўзгача кўриниш оладиБугун, 13:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди