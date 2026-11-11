Ўзбекистонлик модель Эпштейн билан боғлиқ даҳшатли воқеани ошкор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонлик модел Роза MC2 Модел Манагемент агентлиги уни 2009 йилда жинсий жиноятчи Жеффри Эпштейннинг қароргоҳига фотосессия учун юборгани ва у ерда зўравонликка учрагани ҳақида маълум қилди.
- Жабрланувчи агентлик раҳбариятини ўз хавфсизлигини таъминламаганликда ва Эпштейн билан тил бириктирганликда айбламоқда.
- BBC суриштирувига кўра, мазкур агентликнинг камида 10 нафар модели Эпштейн билан алоқада бўлгани аниқланган.
Ўзбекистондан АҚШга моделлик фаолиятини бошлаш учун борган Роза (исми ўзгартирилган) машҳур жинсий жиноятчи Жеффри Эпштейн билан боғлиқ оғир воқеалар ҳақида сўзлаб берди. Унинг таъкидлашича, моделлик агентлиги уни икки марта Эпштейннинг Флоридадаги уйига фотосессия учун юборган. Роза агентлик раҳбариятини ўз хавфсизлигини таъминламаганликда айбламоқда. Бу ҳақда BBC хабар берди.
18 ёшида Эпштейннинг уйига юборилган
Розанинг айтишича, у 2009 йилда АҚШга келганидан бир ой ўтиб, MC2 Model Management агентлигининг Америкадаги бўлими томонидан Жеффри Эпштейннинг Палм-Бичдаги қароргоҳига икки марта фотосессия учун жўнатилган.
Ўша вақтда Эпштейн вояга етмаган шахсга нисбатан содир этган жинсий жиноятлари учун жазо ўтаётган бўлган. Шунга қарамай, унга кундузги вақтда қамоқхонадан ташқарида ишлашга рухсат берилган.
Розанинг билдиришича, агентликнинг ўша пайтдаги АҚШ бўйича президенти Жефф Фуллер унинг қаерга бораётганидан хабардор бўлган. Фотосессиялардан кейин эса Эпштейн қизга ўз ёрдамчиси сифатида ишлашни таклиф қилган. Кейинчалик у модельга нисбатан мунтазам равишда жинсий зўравонлик содир этган.
«Агентлигимнинг вазифаси мени ҳимоя қилиш эди, аммо улар буни уддалай олмади. Аксинча, мени хавф остига қўйишди. Бунинг учун улар жавобгарликка тортилиши керак», — дейди Роза.
Агентлик раҳбарининг ҳаракатлари ҳам шубҳа уйғотди
BBC журналистлари текширув давомида Жефф Фуллер Розанинг Палм-Бичга қайтиш чиптасини брон қилганини кўрсатувчи молиявий ҳужжатни ҳам топган. Бироқ Фуллер аввалроқ моделнинг Эпштейн уйига боришидан бехабар бўлганини билдирган. У BBC журналистларининг кейинги саволларига жавоб бермаган.
АҚШ Адлия вазирлиги томонидан эълон қилинган Эпштейнга оид ҳужжатларда MC2 агентлигининг камида 10 нафар модели у билан учрашгани ёки алоқада бўлгани қайд этилган.
Ҳужжатларга кўра, Эпштейн 2005 йилда ушбу моделлик агентлигига 1 миллион доллар маблағ берган. Аммо агентлик эгалари икки йил ўтгач, унинг компанияга алоқаси йўқлигини маълум қилишган.
BBC суриштирувида агентликнинг собиқ агенти Рамзи Элколли ва директори Фейт Кейтснинг ҳам Эпштейн билан яқин алоқалари бўлгани аниқланган.
Яна бир модель бошидан кечирганларини гапириб берди
Суриштирув давомида Симона (исми ўзгартирилган) исмли яна бир модель ҳам ўз бошидан ўтказганларини ошкор қилган. Унинг айтишича, Эпштейн унга нисбатан 200 мартадан ортиқ жинсий зўравонлик содир этган.
Симона 20 ёшида Эпштейн билан танишган. Кейинчалик моделлик фаолиятини тарк этиб, унинг ёрдамчисига айланган. Қарийб икки йил давомида Эпштейн унинг молиявий ва шахсий ҳаётини назорат қилиб келган.
Унинг сўзларига кўра, Эпштейн уни дунёнинг йирик моделлик агентликларидан бири бўлган Next Management раҳбари Фейт Кейтс билан ҳам таништирган. Учрашув чоғида Кейтс унга пластик операция қилдиришни таклиф этган ва жарроҳ ҳақидаги маълумотларни Эпштейнга юборган.
Бироқ Кейтснинг адвокатлари мижози Эпштейн томонидан алданганини, унинг жиноий қилмишларидан хабари бўлмаганини билдирган. Шунингдек, Кейтс моделларга пластик операцияни таклиф қилганини ҳам рад этган.
Эпштейнга ёрдам берганлар ҳам жавобгар бўлиши мумкин
Мазкур воқеалар ортидан Нью-Йорк штати сенатори Зелнор Майри Эпштейннинг жиноятларига алоқадор бўлиши мумкин бўлган шахсларни ҳам жавобгарликка тортиш имкониятини кенгайтирувчи қонун лойиҳасини таклиф этган.
Унга кўра, Эпштейннинг жиноий ҳаракатларидан хабардор бўлган ёки бу ҳақда билиши керак бўлган шахсларни ҳам жавобгарликка тортиш имконияти кўриб чиқилмоқда.
Роза эса ўз тарихини ошкор қилиш орқали бошқа жабрланувчиларни ҳам сукут сақламасликка чақирган. Унинг таъкидлашича, орадан йиллар ўтган бўлса-да, ҳалигача ўзи учун адолат қарор топмаган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…