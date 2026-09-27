Саида Мирзиёева Намангандаги 5 ёшли қизча билан боғлиқ қабоҳатга муносабат билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Намангандаги боғчада 5 ёшли қизалоққа нисбатан содир этилган жинсий зўравонлик ҳолати юзасидан Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева ўзининг кескин муносабатини билдирди.
- У бундай ваҳшиёна жиноятлар учун ўлим жазоси қўлланилиши кераклигини таъкидлаб, амалдаги қонунчиликда бу жазо тури мавжуд эмаслиги сабабли, педофилия ва болаларга нисбатан зўравонлик учун жавобгарликни максимал даражада кучайтириш бўйича қонун лойиҳаси ишлаб чиқилаётг…
Фарғона водийсидаги мактабгача таълим ташкилотида содир этилган мудҳиш ва жирканч жиноят бутун жамоатчиликни ларзага келтирган бир пайтда, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева мазкур ҳолат юзасидан ўзининг шахсий Телеграм канали орқали кескин ва қатъий баёнот билан чиқди. Маълум бўлишича, ҳудуддаги боғчалардан бирида омбор мудири сифатида ишлаб келган шахс 5 ёшли норасида қизчага нисбатан жинсий зўравонлик содир этган. Ушбу фожиадан қаттиқ ғазабда эканини очиқ билдирган Мирзиёева бундай ваҳшиёна жиноятларга нисбатан аслида ўлим жазоси қўлланиши кераклигини алоҳида қайд этди.
Амалдаги миллий қонунчиликда олий жазо кўзда тутилмагани боис, педофилия ва болаларга нисбатан зўравонлик учун жавобгарлик чораларини максимал даражада кучайтиришни назарда тутувчи қонунчилик таклифлари зудлик билан ишлаб чиқилаётгани маълум қилинди. Шунингдек, барча тегишли ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идораларга зарур топшириқлар берилиб, нафақат жиноятни содир этган шахс, балки ўз бепарволиги билан мазкур фожиага йўл қўйган ва болани асрай олмаган барча масъуллар ҳам қонуннинг энг оғир моддалари билан жавобгарликка тортилиши таъкидланди.
«Олий жазо талаби, қонунларга ўзгартириш ва бепарволар жавобгарлиги»: Баёнотнинг 5 та асосий нуқтаси
Президент Администрацияси раҳбарининг муносабатидан энг муҳим расмий тезислар:
«Ғазабим ичимга сиғмай кетди»: Саида Мирзиёева 5 ёшли қизалоққа нисбатан қилинган қабоҳатни эшитиб, ўта кескин ва очиқ нафрат билдирди;
Ўлим жазоси зарурлиги ҳақидаги шахсий позиция: Раҳбар бундай ваҳшиёна жиноятлар учун энг муносиб жазо сифатида олий жазони кўришини таъкидлади;
Қонунчиликни максимал даражада кучайтириш таклифи: Амалда олий жазо йўқлиги сабабли, жазо муддатларини кескин оғирлаштирувчи янги қонун лойиҳаси тайёрланмоқда;
Жиноятчига энг оғир жазо муқаррарлиги: Иш юзасидан тергов органларига қатъий кўрсатмалар берилиб, педофил максимал чеклов билан жазоланади;
Бепарво масъулларнинг ҳам жазога тортилиши: Норасида болани муҳофаза қила олмаган, тизимда бепарволикка йўл қўйган боғча мутасаддилари ҳам қонун олдида жавоб беради.
Болаларга нисбатан зўравонликка қарши кураш: Ҳолат ва қонунчилик ташаббуслари таққоси
Фожиа тафсилотлари ва Саида Мирзиёева томонидан илгари сурилган қатъий чоралар таснифи:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
Содир этилган фожиа тафсилотлари
Президент Администрацияси раҳбарининг позицияси ва чоралари
Жиноят объекти ва қурбон
Боғча муҳитида 5 ёшли норасида қизалоқ
Болалар дахлсизлигини мутлақ ҳимоя қилиш давлатнинг бош вазифаси
Гумонланувчи шахс
Муассасанинг омбор мудири
Қонун доирасидаги энг оғир ва муросасиз жазога тортилади
Жазо турига муносабат
Амалдаги жазо чоралари (озодликдан маҳрум этиш)
«Бундай ваҳшийликка ўлим жазоси керак, жавобгарлик кескин кучаяди»
Тизимли ўзгаришлар
Муайян бўшлиқлар ва назоратсизлик
Қонун ҳужжатларига ўзгартириш киритиш бўйича расмий таклиф тайёрланмоқда
Муассаса масъуллари роли
Лоқайдлик ва бола хавфсизлигини таъминламаслик
Бепарволиги билан йўл очган барча раҳбар ва ходимлар ҳам жазоланади
Ижро назорати
Маҳаллий даражадаги суриштирувлар
Олий раҳбарият томонидан барча идораларга махсус кўрсатма берилди
Ҳуқуқий ва ижтимоий экспертиза: Нега жазони кучайтириш кечиктириб бўлмас зарурат?
Ҳуқуқшунослар, криминологлар ва жамоатчилик фаолларининг хулосалари:
«Болалар хавфсизлигига нисбатан нулинчи тоқат»: Мактабгача таълим муассасаси бола учун энг хавфсиз маскан бўлиши шарт; боғча ҳудудига кимлар ишга қабул қилинаётгани, уларнинг руҳий ҳолати ва судланганлигини текшириш тизими қатъий назоратга олинмас экан, бундай фожиалар такрорланиши хавфи сақланиб қолаверади;
Жазонинг муқаррарлиги ва оғирлаштирилиши: Вояга етмаганларга нисбатан жинсий жиноятлар содир этган шахсларга нисбатан ҳеч қандай афв этиш, муддатидан олдин шартли озод қилиш ёки жазони енгиллаштириш механизмлари қўлланмаслиги керак; Саида Мирзиёеванинг қонунчиликни максимал кучайтириш ташаббуси айнан шундай ҳуқуқий бўшлиқларни тўлиқ ёпади;
Масъулларнинг шахсий жавобгарлиги: Фожиа содир бўлган жойдаги раҳбарият ва назоратчиларга нисбатан ҳам жиноий жавобгарлик чораларининг кўрилиши бошқа барча боғча ва мактаб раҳбарларини ўз вазифасига нисбатан ҳушёр ва масъулиятли бўлишга мажбур қилади.
Сизнингча, болаларга нисбатан ваҳшиёна жиноят содир этган педофилларга қарши қонунчиликда қандай энг қатъий чоралар белгиланиши шарт? Мактабгача таълим муассасаларида болалар хавфсизлигини кафолатлаш учун яна қандай назорат тизимларини жорий этиш зарур деб ҳисоблайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жамиятимизда болалар ҳуқуқларини муҳофаза қилишга қаратилган ушбу долзарб мақолани кенг баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…