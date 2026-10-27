Ҳамкасбини ўлдиргани учун умрбод қамалган маҳбус қамоқдан қочди

·2·Дунё
Ҳамкасбини ўлдиргани учун умрбод қамалган маҳбус қамоқдан қочди

АҚШнинг Теннесси штатида ҳамкасбини ўлдиргани учун умрбод қамоқ жазосига ҳукм қилинган 28 ёшли Жейкоб Морли қамоқхонадан қочиб кетди. Ҳозирда полиция уни қидирмоқда. Бу ҳақда Associated Press хабар берди.

Теннесси штати Жазони ижро этиш департаменти маълумотига кўра, маҳбуснинг йўқолгани 26 октябрь куни соат 23:30 атрофида аниқланган. У Типтонвилл шаҳридаги Northwest Correctional Complex қамоқхонасида жазо ўтаётган бўлган.

Кузатув камералари ёзувларида Морлининг қамоқхона кийимида ҳудудни тарк этгани кўринган. Бироқ у қўриқланадиган ҳудуддан қандай чиқиб кетгани ҳозирча маълум эмас. Уни топишга ёрдам берадиган маълумот учун 2 500 долларгача мукофот эълон қилинган.

Морли 2022 йилда ҳамкасби Коди Бирчфилдни ўлдиргани учун умрбод қамоқ жазосига ҳукм қилинган. Бирчфилд бир неча ҳафта давомида бедарак бўлганидан сўнг, унинг жасади Морлининг Картер округидаги уйи остидаги қутидан топилган.

У қотилликдан ташқари, уйга ноқонуний кириш, далилларни сохталаштириш ва мол-мулкка зарар етказиш каби жиноятларда ҳам айбдор деб топилган. 2022 йилда полициядан қочган Морли Шимолий Каролина штатида қўлга олинган эди.

Нашр қайд этишича, мазкур қамоқхонада илгари ҳам маҳбуслар ва ходимларга нисбатан зўравонлик ҳолатлари кузатилган. 2023 йилги текширувда эса Теннесси қамоқхоналарида қўриқчилар етишмаслиги аниқланган. Ўша молиявий йилда ушбу муассасадаги қўриқчилар штатининг 61 фоизи бўш бўлган.

Жейкоб МорлиТеннессиNorthwest Correctional ComplexКоди Бирчфилд
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Икки доза ўлим дорисидан кейин ҳам маҳбус тирик қолдиИкки доза ўлим дорисидан кейин ҳам маҳбус тирик қолди1 октябр 15:22АҚШда 16 йил ичида илк бор бир кунда 3 киши қатл этиладиАҚШда 16 йил ичида илк бор бир кунда 3 киши қатл этилади13 август 14:22Марказий Осиёда болаларга зўравонлик учун қандай жазо бор?Марказий Осиёда болаларга зўравонлик учун қандай жазо бор?17 октябр 18:59Хитойда боғчадаги болаларни заҳарлаган раҳбар умрбод қамалдиХитойда боғчадаги болаларни заҳарлаган раҳбар умрбод қамалди18 октябр 17:1475 йил қамоқда ўтирган АҚШлик маҳбус 101 ёшида вафот этди75 йил қамоқда ўтирган АҚШлик маҳбус 101 ёшида вафот этди22 август 17:50Трампнинг махсус элчиси Минскка шошилинч йўл олмоқда: Жон Коул нимани кўзламоқда?Трампнинг махсус элчиси Минскка шошилинч йўл олмоқда: Жон Коул нимани кўзламоқда?10 сентябр 16:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда